Прогуляться вдоль Босфора пешком. Прикоснуться к изнанке Стамбульских будней с местными жителями. Насладиться видами на морскую гладь, проходящие паромы и стаи дельфинов 🐬 вам один из нестандартных маршрутов в городе-мечте.

Вы сможете познакомиться с двумя мостами через пролив Босфор и их окрестностями.

Вы посетите район трех религий, сплетенных между собой веками, людьми и историями. Здесь мечеть, синагога и христианская церковь ⛪ жили и живут своей разной и такой похожей Стамбульской жизнью.

Вместе мы дойдем до Дворца Принцессы, который до сих пор принимает знатный, известных гостей со всего мира в своих уже скромных стенах.

Обязательная часть программы - это сделать что-то как местные. Попробовать вафли или что-то обеденно-рыбное, запивая пузатой чашечкой турецкого чая прямо у Босфорским вод. Еще можно устроить фотосессию 📷 с голубями, покормив их зернышками, ведь стамбульские коты, чайки и другие местные жители привыкли, что их любят. За это они с удовольствием дарят нам незабываемые кадры.

Далее нас ожидает Албанская деревня, которую называют стамбульской Венецией.

Мы полюбуемся на роскошные старинные зефирные домики у воды.

Здесь можно будет охладиться вкуснейшим мороженым, а для мужчин найдется даже ледяной десерт 🍪 со вкусом водки.

Далее район дам в шляпах, праздной публики и настоящих богачей Стамбула в третьем поколении. Место проживания звезд, политиков, шоу-бизнеса и спорта. Набережная с пришвартованными яхтами за тысячи, иногда и миллионы долларов 💵 узнаете о самом узком месте пролива и его тайнах. Услышите историю 📖 о том, как Падишах "перерезал горло" Константинополю еще до начала осады крепости. Историю красного особняка с приведениями. Мы познакомимся с культурой традиционных завтраков в выходные у местных жителей, узнаем,

почему все мосты через Босфор закрыты для прохода пешеходами.

Много интересных моментов и прекрасные виды не дадут вам скучать. И возможно вам захочется вернуться сюда ещё и еще в поисках новых впечатлений...

В ходе экскурсии 🧭 мы насладимся прекрасными видами на два Босфорских Моста. А также посмотрим на Жемчужину падишаха Мехмеда Завоевателя, построенную им специально для взятия Константинополя.