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Между двумя мостами

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10 отзывов
Алейна К.
Алейна К. – Гид из Стамбула
Прогуляться 👣 вдоль Босфора с незабываемыми видами на морскую гладь и проходящие паромы, окунуться в повседневную жизнь местных – приглашаем вас на свидание с нетуристическим Стамбулом.

Вместе мы исследуем пространство между двумя мостами через пролив и пройдем по аутентичным местам, которых вы не найдете в путеводителях.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €168 за экскурсию

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Между двумя мостами
Между двумя мостами

Что вы увидите

  • Окрестности Босфора в европейской части Стамбула
  • Два моста через пролив
  • Крепость Фатиха Завоевателя
  • Большая Царская Мечеть
  • Старинные домики вдоль пролива
Прогуляться вдоль Босфора пешком. Прикоснуться к изнанке Стамбульских будней с местными жителями. Насладиться видами на морскую гладь, проходящие паромы и стаи дельфинов 🐬 вам один из нестандартных маршрутов в городе-мечте.
Вы сможете познакомиться с двумя мостами через пролив Босфор и их окрестностями.
Вы посетите район трех религий, сплетенных между собой веками, людьми и историями. Здесь мечеть, синагога и христианская церковь ⛪ жили и живут своей разной и такой похожей Стамбульской жизнью.
Вместе мы дойдем до Дворца Принцессы, который до сих пор принимает знатный, известных гостей со всего мира в своих уже скромных стенах.
Обязательная часть программы - это сделать что-то как местные. Попробовать вафли или что-то обеденно-рыбное, запивая пузатой чашечкой турецкого чая прямо у Босфорским вод. Еще можно устроить фотосессию 📷 с голубями, покормив их зернышками, ведь стамбульские коты, чайки и другие местные жители привыкли, что их любят. За это они с удовольствием дарят нам незабываемые кадры.
Далее нас ожидает Албанская деревня, которую называют стамбульской Венецией.
Мы полюбуемся на роскошные старинные зефирные домики у воды.
Здесь можно будет охладиться вкуснейшим мороженым, а для мужчин найдется даже ледяной десерт 🍪 со вкусом водки.
Далее район дам в шляпах, праздной публики и настоящих богачей Стамбула в третьем поколении. Место проживания звезд, политиков, шоу-бизнеса и спорта. Набережная с пришвартованными яхтами за тысячи, иногда и миллионы долларов 💵 узнаете о самом узком месте пролива и его тайнах. Услышите историю 📖 о том, как Падишах "перерезал горло" Константинополю еще до начала осады крепости. Историю красного особняка с приведениями. Мы познакомимся с культурой традиционных завтраков в выходные у местных жителей, узнаем,
почему все мосты через Босфор закрыты для прохода пешеходами.
Много интересных моментов и прекрасные виды не дадут вам скучать. И возможно вам захочется вернуться сюда ещё и еще в поисках новых впечатлений...
В ходе экскурсии 🧭 мы насладимся прекрасными видами на два Босфорских Моста. А также посмотрим на Жемчужину падишаха Мехмеда Завоевателя, построенную им специально для взятия Константинополя.
Что входит
  • Пешая прогулка по указанным районам
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет на паром: 2 евро с чел (+1 гиду) или такси ~ 10 евро
  • Обед (рыбные блюда) — 10-15 евро с чел.
  • Вафли, мороженое, чай— 1-3 евро с чел.
Начало
🚩 Место встречи-причал я высылаю после вашей брони.
Место завершения
🏁 я помогаю вам добраться до места или сажаю на паром
Между двумя мостами
Между двумя мостами
Между двумя мостами
Между двумя мостами

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алейна К.
Алейна К.
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10 отзывов оставили туристы

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