На экскурсии 🧭 вы увидите исторический центр Стамбула, с его огромным количеством памятников и узнаете интересные малоизвестные факты о каждом из них. Научитесь ориентироваться в городе и получите массу положительных эмоций от увиденного. Какие места вы увидите:- Обзор Храма Святой Софии и Голубой мечети (без посещения)
Образчик восточного колорита Гранд Базар (в воскресенье не работает!)
Мечеть Нуриосмание — сокровище Стамбула, на строительство которой использовались только драгоценные камни
Египетский базар — самые вкусные чаи, кофе, специи и турецкие сладости вы сможете приобрести здесь или просто полюбоваться красотой старинного базара. Наша команда гидов проводит авторские экскурсии в Стамбуле, в мини группах. Наш профессионализм и глубочайшие познания в истории 📖 Византийской империи помогут вам погрузиться в мир великолепных султанов и великих императоров.
Что входит
Услуги гида
Начало
🚩 Alemdar, Divanyolu Caddesi No:6, 34400
Место завершения
🏁 Эминёню
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.