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Мозаика Стамбула — знакомство с городом

4.6
24 отзыва
Майя А.
Майя А. – Гид из Стамбула
Стамбул — это мост между Европой и Азией.

За много веков две совершенно разные культурые сплелились воедино в одном городе.

Стамбул многолик — где-то спрятались уютные тесные улочки, где-то стоят величественные мечети.

За 2 часа я покажу все многообразие Стамбула.

От собора Святой Софии и Голубой мечети до подземного дворца и музея ковров!
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €12 за человека

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Мозаика Стамбула — знакомство с городом
Мозаика Стамбула — знакомство с городом

Что вы увидите

  • Площадь Ипподром
  • Айя София (без посещения)
  • Голубая мечеть (без посещения)
  • Гранд Базар (не работает в воскресенье)
  • мечеть Нуриосмание
  • Египетский базар ( рынок специй)
На экскурсии 🧭 вы увидите исторический центр Стамбула, с его огромным количеством памятников и узнаете интересные малоизвестные факты о каждом из них. Научитесь ориентироваться в городе и получите массу положительных эмоций от увиденного. Какие места вы увидите:- Обзор Храма Святой Софии и Голубой мечети (без посещения)
  • Образчик восточного колорита Гранд Базар (в воскресенье не работает!)
  • Мечеть Нуриосмание — сокровище Стамбула, на строительство которой использовались только драгоценные камни
  • Египетский базар — самые вкусные чаи, кофе, специи и турецкие сладости вы сможете приобрести здесь или просто полюбоваться красотой старинного базара. Наша команда гидов проводит авторские экскурсии в Стамбуле, в мини группах. Наш профессионализм и глубочайшие познания в истории 📖 Византийской империи помогут вам погрузиться в мир великолепных султанов и великих императоров.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Alemdar, Divanyolu Caddesi No:6, 34400
Место завершения
🏁 Эминёню
Мозаика Стамбула — знакомство с городом
Мозаика Стамбула — знакомство с городом
Мозаика Стамбула — знакомство с городом
Мозаика Стамбула — знакомство с городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Майя А.
Майя А.
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24 отзыва оставили туристы

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