Майя А. – Гид из Стамбула

Стамбул — это мост между Европой и Азией.



За много веков две совершенно разные культурые сплелились воедино в одном городе.



Стамбул многолик — где-то спрятались уютные тесные улочки, где-то стоят величественные мечети.



За 2 часа я покажу все многообразие Стамбула.



От собора Святой Софии и Голубой мечети до подземного дворца и музея ковров!