36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что Вас ожидает

Стамбул с картинок

Вы откроете новые страницы истории Стамбула, начиная с известной всем площади Таксим, где случилось и моё «первое свидание» с городом, и заканчивая менее ожидаемыми уголками. Прогуляетесь по сердцу района Бейоглу и его улицам, наполненным историей. Посетите мечети, которые скрываются в колоритных кварталах, узнаете секрет Галатской башни и её назначение. Мы спустимся в Эминёню — это район, где я настоятельно советую вам попробовать знаменитый «балык экмек», ведь, как говорится, «на голодный желудок и ноги не идут». Я покажу вам Гранд-Базар, или Египетский базар, хранящий в себе отголоски прошлого, — рынок, на котором продается абсолютно всё: от магнитиков до вкусных сладостей. А в конце экскурсии вы насладитесь панорамным видом на Голубую мечеть и роскошный Босфор.

Колорит современного города

Я поделюсь с вами интересными know-how, чтобы вы почувствовали контакт с городом. Расскажу, кто такие эти загадочные танцоры в белом, в чём великая роль Ататюрка и почему по улице Истикляль по-прежнему курсирует трамвайчик. Мы коснемся самых разных тем, связанных с историей современного Стамбула: от самых интересных музеев до футбольной славы города. И у вас не останется вопросов, что обязательно нужно попробовать в городе и куда ещё попасть.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка со мной понравится всем желающим прочувствовать Стамбул без глубокого погружения в историю, но с полноценным — в актуальную для города повседневность.