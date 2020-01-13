36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка-знакомство с древним городом с современным лицом

Хатидже
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Хатидже – ваш гид
Не влюбиться в Стамбул невозможно! Здесь на каждом шагу веет вкусным запахом знаменитого турецкого кофе и кальяна, сладостей и жареных каштанов.

Если вы хотите не только посетить всем известные достопримечательности, но и уловить суть векового города, узнать, чем он дышит сейчас, то я приглашаю вас прогуляться по европейской и азиатской части, понаблюдать за контрастами, погурманить.

И конечно, пофотографироваться на фоне лучших видов Стамбула — города, который не перестаёт вдохновлять.
88 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии36 отзывов
4.75
Насладиться ритмом Стамбула
Насладиться ритмом Стамбула

Что Вас ожидает

Стамбул с картинок
Вы откроете новые страницы истории Стамбула, начиная с известной всем площади Таксим, где случилось и моё «первое свидание» с городом, и заканчивая менее ожидаемыми уголками. Прогуляетесь по сердцу района Бейоглу и его улицам, наполненным историей. Посетите мечети, которые скрываются в колоритных кварталах, узнаете секрет Галатской башни и её назначение. Мы спустимся в Эминёню — это район, где я настоятельно советую вам попробовать знаменитый «балык экмек», ведь, как говорится, «на голодный желудок и ноги не идут». Я покажу вам Гранд-Базар, или Египетский базар, хранящий в себе отголоски прошлого, — рынок, на котором продается абсолютно всё: от магнитиков до вкусных сладостей. А в конце экскурсии вы насладитесь панорамным видом на Голубую мечеть и роскошный Босфор.

Колорит современного города
Я поделюсь с вами интересными know-how, чтобы вы почувствовали контакт с городом. Расскажу, кто такие эти загадочные танцоры в белом, в чём великая роль Ататюрка и почему по улице Истикляль по-прежнему курсирует трамвайчик. Мы коснемся самых разных тем, связанных с историей современного Стамбула: от самых интересных музеев до футбольной славы города. И у вас не останется вопросов, что обязательно нужно попробовать в городе и куда ещё попасть.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка со мной понравится всем желающим прочувствовать Стамбул без глубокого погружения в историю, но с полноценным — в актуальную для города повседневность.

Организационные детали

Все перекусы оплачиваются отдельно

Насладиться ритмом Стамбула
Насладиться ритмом Стамбула
Насладиться ритмом Стамбула
Насладиться ритмом Стамбула
Насладиться ритмом Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Хатидже
Хатидже
Всем привет, меня зовут Хатидже, Стамбул влюбил в себя раз и навсегда! Если Вы хотите увидеть город глазами местного жителя, то я с превеликим удовольствием составлю Вам компанию. Прогуляться по уголкам города по обе части Босфора (А почему именно «Босфор»?, я с удовольствием с вами поделюсь), сделать интересные снимки на смотровых площадках, познакомиться с турецкой кухней и узнать много интересных фактов — это ко мне за подробностями прогулки.
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Спасибо Хатидже за замечательно проведенный день. Я попросила ее расширить экскурсию и побывать также на Пьер Лоти и в Миниатюрке. Объекты находятся далеко друг от друга, передви-гались мы на общественном транспорте, но я этого даже не почувствовала благодаря отличной организации, даже было интересно. Кроме информации об исторических местах, Хатидже рассказывала о современном Стамбуле, о том, как живут в Турции сейчас. Мы не спешили, поэтому удалось прочувствовать атмосферу разных мест, насладиться видами и сделать отличные фото, тем более, что день выдался солнечным. Хатидже рекомендовала, где лучше всего пробовать местные деликатесы, дала советы по шопингу. Закончила я день в панорамном кафе Divan Brasserie Beyoglu на улице Истикляль, которое показала мне Хатидже. С террасы открывается шикарный вид на город и Золотой Рог. Было очень здорово!




6 января 2020
Очень необычно и интересно.
Думаю, большинство туристов не
Видели Стамбул с этой неформальной стороны.
Хатидже, спасибо.
24 ноября 2019
Спасибо Хатидже за прекрасную экскурсию и особенно за полезные рекомендации. Рекомендую!
30 сентября 2019
Экскурсия в целом понравилась т к была первой ознакомительной с городом.Гид познакомила со знаковыми местами по ходу маршрута,это помогло узнать Стамбул и продолжить самостоятельные прогулки по такому многоликому городу.
15 сентября 2019
Были на экскурсии с мужем, эта увлекательная прогулка одинаково понравилась нам обоим. Хатидже приятный собеседники отзывчивый гид: скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий и самочувствия. Рассказывает она интересно, с удовольствием отвечает на все вопросы, дает необходимые рекомендации. Большое спасибо!
25 августа 2019
Мы действительно насладились ритмом Стамбула :) Хатидже справилась просто на отлично: сам маршрут продуманно спланирован и не утомительный, а как оказалось было пройдено больше 10км.
Гид не грузила лишними историческими деталями, много рассказывала о современном Стамбуле.
В завершение Хатидже помогла спланировать маршрут на след дни и дала рекомендации по местной кухне.
Было очень здорово:)
14 августа 2019
Была на экскурсии с дочкой-подростком, и Хатидже удалось сделать нашу прогулку интересной и для меня и для дочки. Встретились в старом городе, залезали на крыши, откуда открывается замечательный вид, были в закоулках, где, кажется веками ничего не меняется, потом по Галатскому мосту через уже современный тусовочный Стамбул в тех же закоулках, но кардинально другим настроением! Закончили прогулкой по Истиклялю. Да, это была больше прогулка, нежели экскурсия, с интересными рассказами не только о Стамбуле, а обо всем, что вас заинтересует по ходу встречи. Не думала, что осилим такие расстояния, но путь был легким и незаметным во времени. Кстати, вместо запланированных 3 часов, гуляли 5-6! По пути пробовали знаменитые уличные деликатесы, наш гид рассказал и показал лучшие их места приготовления. Спасибо ей еще раз за ее работу, она не спешит, с интересом выслушивает попутчиков, и о времени не напоминает (мы только потом заметили, уже попрощавшись, сколько времени на всё ушло.... немного неудобно, Хатидже. извини нас)))) Вообщем, она искренне делает свое дело, большое спасибо!
7 июля 2019
Мы были с мужем. Это было первое знакомство со Стамбулом. Хатидже удалось нам передать понимание этого города. Последующие дни только подтвердили это впечатление
2 июля 2019
Огромное спасибо Хатидже!Ритм Стамбула мы прочувствовали....а так же вкус ..аромат...шум ...все было чудесно!!!Захотелось вернуться в этот уникальный,»живой» и так не похожий на другие города Стамбул!Еще раз благодарность от Ирины,Татьяны,Юлии и Татьяны !!!
20 июня 2019
Отличная экскурсия, которая позволяет оценить Стамбул со все сторон и по-настоящему понять этот город
Ещё 26 отзывов

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