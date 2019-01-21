3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погружение в историю и религиозные традиции города на экскурсии по уникальным мечетям

Андрей
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Андрей – ваш гид
Наш нестандартный маршрут пройдет по самым интересным мечетям Стамбула, каждая из которых имеет любопытную историю создания.

Вы увидите ажурную мечеть в стиле барокко и мечеть с иудейскими символами, узнаете об архитекторе Мимаре Синане и рассмотрите его творения.

Экскурсия поможет вам глубже изучить религиозную культуру Стамбула и познакомиться с уникальными архитектурными объектами в стороне от туристического центра города.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Необычные мечети Стамбула
Необычные мечети Стамбула

Что вас ожидает

Знакомство с уникальными мечетями
Я расскажу вам о специфической архитектуре и символике стамбульских мечетей, а также покажу самые необычные мечети города. Вы увидите пеструю мечеть Мимара Синана и красивейшую ажурную мечеть в стиле барокко. Узнаете, как и для кого Синан построил мечеть на воде, посетите подземную мечеть с византийским прошлым, осмотрите трех михрабную мечеть и другие удивительные храмы.

Религиозные традиции и история Стамбула
Через историю создания мечетей я помогу вам по-новому взглянуть на историю и культуру Стамбула. Я расскажу всё самое интересное о религиозных традициях города, об отличиях ислама и христианства. Вы узнаете, где находится могила великого визиря Ибрагима Паши, поймете, почему в мусульманском храме можно встретить иудейские символы, насладитесь панорамой бухты Золотого рога и увидите один из символов Стамбула – византийский акведук Валента.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые уже познакомились с основными достопримечательностями Стамбула и хотят глубже погрузиться в культуру и архитектуру города.

Необычные мечети Стамбула
Необычные мечети Стамбула
Необычные мечети Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Вам интересен мир хитросплетений османской, византийской и современной истории Стамбула? Вы хотите погрузиться в город и насладиться им сполна? Тогда я тот, кто Вам нужен.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вера
21 января 2019
Андрей-просто сказочный рассказчик!) Мы как будто захватывающий аудио сериал об истории Стамбула прослушали) Очень рекомендуем!
26 ноября 2018
Выражаю огромную благодарность Андрею за проведенную экскурсию.
Эту экскурсию я бронировала для родителей, которые впервые приехали в Стамбул.
С самого начала Андрей уже проявил себя как очень отзывчивого человека, когда я сообщила, что мои родители не знаю английского языка и место встречи не совсем удобно. Андрей встретил их у отеля, что не предусмотрено программой.
По экскурсии рассказать много не смогу, но отзывы родителей только положительные. Андрей грамотно, очень толково рассказал и показал им все самое интересное. Экскурсия очень достойная.
Моя мама очень любит историю и помимо этого ей важно, чтобы информация преподносилась четко, не урывками...
Андрей оставил очень положительные впечатления и от себя и от предложенной программы.
Спасибо!
23 ноября 2018
Замечательная экскурсия. Посмотрели около 8-ми мечетей с паузами по дороге на другие достопримечательности. Андрей просто кладезь информации, очень интересные рассказы, масса исторических фактов, культурных реалий прошлого и настоящего. И про устройство фонтанов, и про великого архитектора Синана, не стеснявшегося таких ходов, как копирование, и про то, что мечеть это совсем не только молельный дом. В какой-то степени даже поменялся взгляд на ислам и мусульманскую культуру. Интересно было потом отмечать отличия от церкви и христианства. Четыре с лишним часа этой прогулки пролетели незаметно. Мы получили большое удовольствие и жалели, что смогли сходить с Андреем только на одну экскурсию.

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