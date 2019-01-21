3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомство с уникальными мечетями Я расскажу вам о специфической архитектуре и символике стамбульских мечетей, а также покажу самые необычные мечети города. Вы увидите пеструю мечеть Мимара Синана и красивейшую ажурную мечеть в стиле барокко. Узнаете, как и для кого Синан построил мечеть на воде, посетите подземную мечеть с византийским прошлым, осмотрите трех михрабную мечеть и другие удивительные храмы.
Религиозные традиции и история Стамбула Через историю создания мечетей я помогу вам по-новому взглянуть на историю и культуру Стамбула. Я расскажу всё самое интересное о религиозных традициях города, об отличиях ислама и христианства. Вы узнаете, где находится могила великого визиря Ибрагима Паши, поймете, почему в мусульманском храме можно встретить иудейские символы, насладитесь панорамой бухты Золотого рога и увидите один из символов Стамбула – византийский акведук Валента.
Кому подойдет эта экскурсия
Путешественникам, которые уже познакомились с основными достопримечательностями Стамбула и хотят глубже погрузиться в культуру и архитектуру города.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Андрей-просто сказочный рассказчик!) Мы как будто захватывающий аудио сериал об истории Стамбула прослушали) Очень рекомендуем!
Эльмира
26 ноября 2018
Выражаю огромную благодарность Андрею за проведенную экскурсию.
Эту экскурсию я бронировала для родителей, которые впервые приехали в Стамбул.
С самого начала Андрей уже проявил себя как очень отзывчивого человека, когда я сообщила, что мои родители не знаю английского языка и место встречи не совсем удобно. Андрей встретил их у отеля, что не предусмотрено программой.
По экскурсии рассказать много не смогу, но отзывы родителей только положительные. Андрей грамотно, очень толково рассказал и показал им все самое интересное. Экскурсия очень достойная.
Моя мама очень любит историю и помимо этого ей важно, чтобы информация преподносилась четко, не урывками...
Андрей оставил очень положительные впечатления и от себя и от предложенной программы.
Спасибо!
Анастасия
23 ноября 2018
Замечательная экскурсия. Посмотрели около 8-ми мечетей с паузами по дороге на другие достопримечательности. Андрей просто кладезь информации, очень интересные рассказы, масса исторических фактов, культурных реалий прошлого и настоящего. И про устройство фонтанов, и про великого архитектора Синана, не стеснявшегося таких ходов, как копирование, и про то, что мечеть это совсем не только молельный дом. В какой-то степени даже поменялся взгляд на ислам и мусульманскую культуру. Интересно было потом отмечать отличия от церкви и христианства. Четыре с лишним часа этой прогулки пролетели незаметно. Мы получили большое удовольствие и жалели, что смогли сходить с Андреем только на одну экскурсию.
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
На один день вы станете настоящими местными жителями: зайдете в мечети, погуляете по ярким улочкам, поплаваете на пароме, выпьете восточный кофе и, наконец, сбежите из мегаполиса в тихий квартал со старинными домами и веселыми котами. Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Стамбул!
Увидеть улицу, на которой погибала Имперская Россия и «последнее Великое Кочевье»
Проходя по улице Истикляль, вы увидите самую эклектичную архитектуру, исторические пассажи греческого и французского стиля. Мы свернем на Стамбульский Монмартр, и вы увидите роскошную Перу, первый отель Османской империи, католические костелы и старые армянские церкви, а в завершение насладитесь прекрасной панорамой на Золотой Рог.
Разобраться в истории храма и осознать ценность одной из величайших построек Средневекового мира
Вы проследите этапы культового памятника от древнего капища до современного музея; разглядите следы, оставленные в его облике былыми эпохами; услышите легенды о византийских императорах и принцессах. А также узнаете, как в разные времена выглядел храм, который тысячелетие был крупнейшим в мире, и что происходило за его могучими стенами.
Атмосферная прогулка по колоритным кварталам города
Гости Стамбула, как правило, живут в европейской части, часто оставляя азиатскую на потом, по остаточному принципу. Цель этой экскурсии — показать, что уехать на другой континент обязательно стоит для вдохновения и для того, чтобы посмотреть на непривычный Стамбул. Вас ждут потрясающие виды на Босфор, колоритные кварталы с душевной атмосферой, настоящий балык экмек и османские сладости!
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Стамбул многогранен, каждый его район обладает своим неповторимым ритмом, ароматом и цветом. Чтобы почувствовать особую колоритную атмосферу города, мы переместимся в малоизученную Азиатскую часть города, обладающую притягательным флером богемности и загадочности. Ленивый и гедонистический стиль местной жизни окутает вас уютом так сильно, что вы не захотите возвращаться в отель на Европейком берегу.
Пройти по местам, связанным с русскими мигрантами, и взглянуть на Стамбул по-новому
200 тысяч из 2 миллионов человек, бежавших из революционной России, выбрали Стамбул в качестве города, где можно было пережить эпоху потрясений. О том, как устраивали новую жизнь графини, генералы и писатели в турецкой столице, и какой вклад они внесли в ее культуру и облик, вы узнаете на прогулке по местам русских эмигрантов.