3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наш нестандартный маршрут пройдет по самым интересным мечетям Стамбула, каждая из которых имеет любопытную историю создания. Вы увидите ажурную мечеть в стиле барокко и мечеть с иудейскими символами, узнаете об архитекторе Мимаре Синане и рассмотрите его творения. Экскурсия поможет вам глубже изучить религиозную культуру Стамбула и познакомиться с уникальными архитектурными объектами в стороне от туристического центра города.

Что вас ожидает

Знакомство с уникальными мечетями

Я расскажу вам о специфической архитектуре и символике стамбульских мечетей, а также покажу самые необычные мечети города. Вы увидите пеструю мечеть Мимара Синана и красивейшую ажурную мечеть в стиле барокко. Узнаете, как и для кого Синан построил мечеть на воде, посетите подземную мечеть с византийским прошлым, осмотрите трех михрабную мечеть и другие удивительные храмы.

Религиозные традиции и история Стамбула

Через историю создания мечетей я помогу вам по-новому взглянуть на историю и культуру Стамбула. Я расскажу всё самое интересное о религиозных традициях города, об отличиях ислама и христианства. Вы узнаете, где находится могила великого визиря Ибрагима Паши, поймете, почему в мусульманском храме можно встретить иудейские символы, насладитесь панорамой бухты Золотого рога и увидите один из символов Стамбула – византийский акведук Валента.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые уже познакомились с основными достопримечательностями Стамбула и хотят глубже погрузиться в культуру и архитектуру города.