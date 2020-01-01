Что вас ожидает:Собор Святой Софии

Собор был самым большим зданием на Земле, за исключением египетских пирамид и Великой Китайской стены. Он был религиозным центром города в византийский период и использовался как церковь ⛪ в течении 916 лет, а как мечеть в течение 481 года. В 1934 году был преобразован в музей 🖼 (в 2020 году снова преобразован в мечеть).

Голубая мечеть

Хотя она официально называется мечетью Султанахмет, название Голубая мечеть было дано ей посетителями из-за удивительной голубой плитки, украшающей внутренние стены.

Гранд базар

Со своими восемнадцатью входами и 4000 магазинов — это один из самых больших базаров в мире.

Круиз по Босфору

Круиз на частной яхте 🛥️ по водному пути, разделяющим два континента, Европу и Азию, с возможностью сфотографировать мраморные дворцы, старинные деревянные виллы османской архитектуры, а также современные резиденции и роскошные апартаменты.