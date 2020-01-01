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Основные достопримечательности Стамбула и круиз по Босфору

CityOfSultans
CityOfSultans – Гид из Стамбула
Благодаря этому туру вы сможете охватить все самые основные достопримечательности 🏛️ Стамбула и заодно отправиться на морскую прогулку 👣 по Босфору.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €330 за экскурсию

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Основные достопримечательности Стамбула и круиз по Босфору
Основные достопримечательности Стамбула и круиз по Босфору

Что вы увидите

  • Собор Святой Софии
  • Голубая мечеть
  • Гранд базар
  • Круиз по Босфору
Что вас ожидает:Собор Святой Софии
Собор был самым большим зданием на Земле, за исключением египетских пирамид и Великой Китайской стены. Он был религиозным центром города в византийский период и использовался как церковь ⛪ в течении 916 лет, а как мечеть в течение 481 года. В 1934 году был преобразован в музей 🖼 (в 2020 году снова преобразован в мечеть).
Голубая мечеть
Хотя она официально называется мечетью Султанахмет, название Голубая мечеть было дано ей посетителями из-за удивительной голубой плитки, украшающей внутренние стены.
Гранд базар
Со своими восемнадцатью входами и 4000 магазинов — это один из самых больших базаров в мире.
Круиз по Босфору
Круиз на частной яхте 🛥️ по водному пути, разделяющим два континента, Европу и Азию, с возможностью сфотографировать мраморные дворцы, старинные деревянные виллы османской архитектуры, а также современные резиденции и роскошные апартаменты.
Что входит
  • Входные билеты
  • Русскоговорящий гид
  • 2 часа поездки по Босфору
  • Все достопримечательности в описании
Что не входит
  • Обед и напитки
  • Трансфер
Начало
🚩 Напротив собора Святой Софии
Место завершения
🏁 Каракёй
Основные достопримечательности Стамбула и круиз по Босфору
Основные достопримечательности Стамбула и круиз по Босфору
Основные достопримечательности Стамбула и круиз по Босфору
Основные достопримечательности Стамбула и круиз по Босфору

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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CityOfSultans
CityOfSultans
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