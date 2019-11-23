14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Потрясающие дворцы Стамбула

Вы побываете в огромном и величественном дворце Долмабахче в стиле барочной европейской роскоши. Этот каприз султана Абдул-Меджита I строился целых 11 лет. Великолепные люстры, гобелены, картины и мебель в интерьерах дворца владельцу дарили правители дружественных стран, а на декор стен и потолков ушло более 50 тонн золота и серебра. А после отправитесь в дворец подземный — одно из водохранилищ Константинополя с питьевой водой для горожан на случай осады или засушливого лета. Цистерна Базилика, куда вы спуститесь по длинной лестнице, поразит вас своими размерами и немного мрачной и таинственной аурой.

Судьба известных мечетей

В Стамбуле огромное количество мечетей, и многие из них — настоящие произведения искусства и культурные центры одновременно. Вы познакомитесь с двумя творениями известного зодчего Синана: мечетью Сулеймание и Шехзаде. Во дворе Сулеймание вы найдёте библиотеку, бани, мавзолеи Султана Сулеймана и его жены Хюррем и даже обсерваторию, а в Шехзаде я расскажу, в память о ком была возведена эта мечеть. А после мы отправимся в Церковь ⛪ Хора, которая не так давно стала Музеем мозаики, когда под толстым слоем штукатурки здесь обнаружили красивейшие 🤩 византийские фрески. Здесь вы узнаете историю 📖 сосуществования христианства и мусульманства в Стамбуле.

Храмы Константинополя

Вас отведут к величайшим святыням, которые в христианском мире имеют особый статус. Во Влахернской церкви, строившейся как хранилище важных реликвий — иконы и пояса Пресвятой Богородицы, вы узнаете про те чудеса, которые происходили здесь до пожара, после которого здание пришлось полностью восстанавливать. А в монастыре Балыклы зайдёте в храм Живоносного источника. По легенде он построен на месте родника с целебной водой, на который указала византийскому императору сама Богородица. Вы посмотрите на невероятную главную икону храма, сам источник, в котором плавают красные рыбки, и услышите истории о счастливых воскрешениях и исцелениях.

А ещё обязательно проедете по берегу гавани Золотой Рог и насладитесь потрясающими видами города и 5 его мостов.

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