14 отзывов оставили туристы

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От Константинополя до Стамбула

Увлекательное погружение в историю византийской и османской столицы

4.2
14 отзывов
Амрул
Амрул – экскурсионное агентство из Стамбула
Сколько всего помнит Стамбул, когда-то называвшийся Константинополем.

Вы разберётесь в истории 📖 этого восточного города и периодах византийского и османского господства, побываете в величественных мечетях султанов и храмах Константинополя.

Легенды Стамбула, лучшие виды на бухту Золотой Рог и места, запечатлевшие время, — вот что сулит вам эта экскурсия ⛳.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 90€72 за человекаскидка20%

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От Константинополя до Стамбула
От Константинополя до Стамбула

Что вас ожидает

Потрясающие дворцы Стамбула
Вы побываете в огромном и величественном дворце Долмабахче в стиле барочной европейской роскоши. Этот каприз султана Абдул-Меджита I строился целых 11 лет. Великолепные люстры, гобелены, картины и мебель в интерьерах дворца владельцу дарили правители дружественных стран, а на декор стен и потолков ушло более 50 тонн золота и серебра. А после отправитесь в дворец подземный — одно из водохранилищ Константинополя с питьевой водой для горожан на случай осады или засушливого лета. Цистерна Базилика, куда вы спуститесь по длинной лестнице, поразит вас своими размерами и немного мрачной и таинственной аурой.

Судьба известных мечетей
В Стамбуле огромное количество мечетей, и многие из них — настоящие произведения искусства и культурные центры одновременно. Вы познакомитесь с двумя творениями известного зодчего Синана: мечетью Сулеймание и Шехзаде. Во дворе Сулеймание вы найдёте библиотеку, бани, мавзолеи Султана Сулеймана и его жены Хюррем и даже обсерваторию, а в Шехзаде я расскажу, в память о ком была возведена эта мечеть. А после мы отправимся в Церковь ⛪ Хора, которая не так давно стала Музеем мозаики, когда под толстым слоем штукатурки здесь обнаружили красивейшие 🤩 византийские фрески. Здесь вы узнаете историю 📖 сосуществования христианства и мусульманства в Стамбуле.

Храмы Константинополя
Вас отведут к величайшим святыням, которые в христианском мире имеют особый статус. Во Влахернской церкви, строившейся как хранилище важных реликвий — иконы и пояса Пресвятой Богородицы, вы узнаете про те чудеса, которые происходили здесь до пожара, после которого здание пришлось полностью восстанавливать. А в монастыре Балыклы зайдёте в храм Живоносного источника. По легенде он построен на месте родника с целебной водой, на который указала византийскому императору сама Богородица. Вы посмотрите на невероятную главную икону храма, сам источник, в котором плавают красные рыбки, и услышите истории о счастливых воскрешениях и исцелениях.

А ещё обязательно проедете по берегу гавани Золотой Рог и насладитесь потрясающими видами города и 5 его мостов.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер туда-обратно из отеля (если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи); обед; входные билеты 🎫 во дворец и музей
  • Трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату
  • Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в отеле
От Константинополя до Стамбула
От Константинополя до Стамбула
От Константинополя до Стамбула

Экскурсия проводится во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00, 08:30 и 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Амрул
Амрул
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

14 отзывов оставили туристы

23 ноября 2019
Очень познавательная экскурсия
4 октября 2019
Содержательная красочная экскурсия. Много интересных мест. Стоит увидеть дворец султана с его невероятной роскошью. И различные храмы, чтобы прочувствовать многие сакральные вещи. Команда Трипстера, как всегда на высоте! Из отеля забирают, потом привозят. Заботятся, чтобы никто не потерялся, был накормлен и услышал интересные факты.
9 сентября 2019
Экскурсовод умница. Грамотно прошла по темам, была интересна как собеседник. Огромное спасибо Нелле, не помню её турецкий вариант имени.
5 мая 2019
Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Хидо, знающий свой предмет, терпеливый, ответственный. Организационный вопрос слабый, то водитель опоздал, то машина неисправна.
10 марта 2019
Долго выбирали экскурсию, т. к. дело не дешевое. Выбрали эту, с посещением христианских храмов. Как писали в предыдущих отзывах, в монастырь Балыклы мы тоже не попали. Не хватило времени. При этом мы долго обедали, ходили в магазин сладостей. Зная о Стамбульских пробках, планируйте экскурсии по другому или уменьшайте количество заявленных к посещению объектов. Отдельное спасибо экскурсоводу Шефату, интересно и с юмором провел экскурсию.
9 января 2019
Экскурсия интересная, во дворце долмабахче гид рассказывал сам, мне не хватило обзорного материала по Стамбулу, второй часть экскурсии по христианским церквям, много информации, интересно. Обед неплох, утомительна поездка в магазин меха и кожи в конце
3 января 2019
Хорошая экскурсия, но в программе было заявлено - А в монастыре Балыклы зайдёте в храм Живоносного источника. По легенде он построен на месте родника с целебной водой, на который указала византийскому императору сама Богородица. Вы посмотрите на невероятную главную икону храма, сам источник, в котором плавают красные рыбки, и услышите истории о счастливых воскрешениях и исцелениях.. Не ездили. Очень не довольна, т. к. выбирала эти экскурсию в основном из-за посещения христианских святынь.
5 ноября 2018
Экскурсия по содержанию очень привлекательная, гид достаточно содержательно и интересно довел информацию. Но... Конец октября - это не сезон, группа обещана до 12 человек, в первую часть экскурсии присоединили еще группу. При выборе хотелось бы точно знать - группа до 12 или до 45 человек! И качество включенного обеда (вроде "Омар" заведение называлось) вылилось в желудочное расстройство на неделю. Кстати, сотоварищи по обеду есть кебаб из фарша не стали и им повезло больше. И из за объединения групп маршрут получился не очень оптимальный и, как, следствие захватил пробки. Хотя обещанный возврат в отели выполнен. Но в будущем без гарантии ограниченной численности экскурсии я бы ее не рассматривал.
1 ноября 2018
Крайне скудно даётся материал по теме экскурсии. Сама экскурсия скорее похожа на обзорную! И жуткие пробки в душном автобусе тоже тяжеловато переносить(( В целом на троечку!!
7 октября 2018
Экскурсия понравилась. Посетили много мест. Получили очень подробное повествование о мечети Сулеймание. Поразила наше воображение Базилика Цистерна. Нашим гидом был Джалил. Очень понравилось, что он не только знает много о достопримечательностях, но и обладает своим мнением. Нам повезло мы попали в два греческих храма:церковь Георгия Победоносца и Влахнерскую церковь, а также посетили музей Хора. Единственное мало времени было в музее Долмабахче, хотелось бы подольше там походить. В целом мы экскурсией очень довольны, спасибо нашему году.
30 сентября 2018
Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо гиду. 8 часов на одном дыхании.
1 мая 2018
К Семре, как к гиду вопросов никаких. Из заявленных достопримечательностей часть посетить не удалось. Когда были в Сулеймание ни в библиотеку, ни в бани, ни в заявленную на сайте обсерваторию мы не попали. Обидно. Дворец Долмабахче, конечно, потряс своим великолепием и роскошью. Шехзаде мы проехали мимо. В 2 христианские церкви мы вообще не попали по времени. Мы не очень расстроились, а вот другие люди с экскурсии были крайне возмущены. Деньги за непосещенные экскурсии никто не вернул. Своих денег программа не стоит.
23 апреля 2018
1. Сначала организационная сторона - в отель к нам приехали с опозданием почти на полчаса, потом еще около часа мы потеряли около Цистерны Базилика. Так что, полтора часа было потеряно на какие-то организационные моменты. Это просто недопустимо. 2. Никакого исторического рассказа о Константинополе и затем Стамбуле не было. 3. В мечетях, храмах и дворце стало понятно, что наш экскурсовод, очень образован и хорошо разбирается в теме экскурсии. Но никого целостного рассказа о великом городе мы не услышали. 4. Маршрут составлен очень плохо. Нас дважды возили по одним и тем же улицам, повезли неизвестно куда обедать, потом все время повторялось, что времени на храмы Константинополя очень мало. 5. По гавани Золотой Рог с его 5-ю мостами и потрясающими видами города мы так и не проехали. 6. Экскурсия - сплошное разочарование. 162 евро (за двоих) потрачены были напрасно. Я много путешествую как в России, так и за рубежом, эта экскурсия - худшая.
12 марта 2018
Наиля очень хороший, подготовленный гид. Время пролетело незаметно!!! все супер!!!

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