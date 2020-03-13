66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

🐟 От Эминёню к Галатской башне

Сначала отправимся в Эминёню — место, которое стоит увидеть в Стамбуле одним из первых. Вы прогуляетесь мимо бесчисленных магазинчиков и, разумеется, попробуете рядом с Галатским мостом легендарный балык-экмек — рыбу в хлебе, которую здесь потрясающе готовят. Следом по мосту переместимся в район Каракёй, по пути оценим вид на дворец Топкапы и залив Халич, а еще я расскажу, почему местные Бейи раньше очень любили здесь ходить. Каракёй встретит вас узкими переулочками, по которым мы доберемся к символу Стамбула — Галатской башне, чтобы оценить контрасты архитектуры и прекрасную панораму города.

🚋 Кадыкёй: краски азиатского Стамбула

От набережной Каракёй на пароме мы пересечем Босфор и очутимся в Азиатском Стамбуле. В районе Кадыкёй заглянем в секретную лавку, чтобы отведать вкуснейшие местные супы. А дальше выберем один из двух вариантов: на красном трамвае прокатимся по району Мода, где живут состоятельные турки, и прогуляемся по набережной или пройдем по колоритным улочкам Кадыкёя, о которых знает даже не каждый стамбулец.

🌙 Аутентичный Ускюдар

Наша следующая цель — один из старейших районов Стамбула, где живут консервативные и строго следующие традициям турки. Это место погрузит вас в атмосферу суфизма и мистицизма, которую редко встретишь в других уголках города. Вы понаблюдаете за жизнью местных, рассмотрите сочетание современной и османской архитектуры, а после на беспилотном метро доберетесь до набережной Ускюдара, где сосредоточилась целая россыпь мечетей. Вы увидите мечети Рум Мехмед-паша 15 века, Михримах Султан, Йени Валиде и Шемси-Пашы. А еще услышите легенду Девичьей башни и попробуете османский напиток салеп, сидя на ступеньках с мягкими подушками.

🌄 Панорамы холма Бюйюк Чамлыджа

Финальной точкой станет холм Бюйюк Чамлыджа — излюбленное место отдыха стамбульцев. Мы осмотрим павильоны и кафе, стилизованные под 18 век, полюбуемся невероятной панорамой на Мраморное море, Принцевы острова, Золотой Рог и Босфор. И конечно, запечатлеем сказочный стамбульский закат.