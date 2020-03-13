66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в атмосферу нетуристических кварталов — от магазинчиков Эминёню до мечетей Ускюдара

Искандер
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Искандер – ваш гид
Настоящая магия Стамбула прячется в криках чаек и песнях муэдзина, в запахе жаренных каштанов и на улочках самобытных кварталов.

Чтобы убедиться в этом, мы исследуем нетуристические места города: пройдем по Галатскому мосту, проникнемся духом Ускюдара и Кадыкёя, попробуем лучший стамбульский суп и балык-экмек и встретим закат на холме Чамлыджа.
157 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии66 отзывов
4.92
Открыть неизведанный Стамбул
Открыть неизведанный Стамбул

Что вас ожидает

🐟 От Эминёню к Галатской башне
Сначала отправимся в Эминёню — место, которое стоит увидеть в Стамбуле одним из первых. Вы прогуляетесь мимо бесчисленных магазинчиков и, разумеется, попробуете рядом с Галатским мостом легендарный балык-экмек — рыбу в хлебе, которую здесь потрясающе готовят. Следом по мосту переместимся в район Каракёй, по пути оценим вид на дворец Топкапы и залив Халич, а еще я расскажу, почему местные Бейи раньше очень любили здесь ходить. Каракёй встретит вас узкими переулочками, по которым мы доберемся к символу Стамбула — Галатской башне, чтобы оценить контрасты архитектуры и прекрасную панораму города.

🚋 Кадыкёй: краски азиатского Стамбула
От набережной Каракёй на пароме мы пересечем Босфор и очутимся в Азиатском Стамбуле. В районе Кадыкёй заглянем в секретную лавку, чтобы отведать вкуснейшие местные супы. А дальше выберем один из двух вариантов: на красном трамвае прокатимся по району Мода, где живут состоятельные турки, и прогуляемся по набережной или пройдем по колоритным улочкам Кадыкёя, о которых знает даже не каждый стамбулец.

🌙 Аутентичный Ускюдар
Наша следующая цель — один из старейших районов Стамбула, где живут консервативные и строго следующие традициям турки. Это место погрузит вас в атмосферу суфизма и мистицизма, которую редко встретишь в других уголках города. Вы понаблюдаете за жизнью местных, рассмотрите сочетание современной и османской архитектуры, а после на беспилотном метро доберетесь до набережной Ускюдара, где сосредоточилась целая россыпь мечетей. Вы увидите мечети Рум Мехмед-паша 15 века, Михримах Султан, Йени Валиде и Шемси-Пашы. А еще услышите легенду Девичьей башни и попробуете османский напиток салеп, сидя на ступеньках с мягкими подушками.

🌄 Панорамы холма Бюйюк Чамлыджа
Финальной точкой станет холм Бюйюк Чамлыджа — излюбленное место отдыха стамбульцев. Мы осмотрим павильоны и кафе, стилизованные под 18 век, полюбуемся невероятной панорамой на Мраморное море, Принцевы острова, Золотой Рог и Босфор. И конечно, запечатлеем сказочный стамбульский закат.

Организационные детали

  • Маршрут может измениться в зависимости от сложившихся обстоятельств и ваших предпочтений
  • По желанию можем посетить Галатскую башню: вход — 5,48€ с человека, детям до 5 лет бесплатно
  • Кроме личных расходов на еду, напитки и общественный транспорт дополнительных трат не предусмотрено

Общественный транспорт

  • За время прогулки мы успеем прокатиться почти на всех видах общественного транспорта Стамбула. Стоимость поездок по Стамбульской карточке (IstanbulKart): на метро, фуникулере, автобусе, трамвае, канатной дороге, пароме — 2,6 лиры.
  • Если вы делаете пересадку на другой транспорт, то стоимость следующего проезда по стамбульской карте — 1,85 лиры; вторая пересадка — 1,25 лиры; третья и четвертая пересадки — по 0,85 лиры
Открыть неизведанный Стамбул
Открыть неизведанный Стамбул
Открыть неизведанный Стамбул
Открыть неизведанный Стамбул
Открыть неизведанный Стамбул
Открыть неизведанный Стамбул
Открыть неизведанный Стамбул
Открыть неизведанный Стамбул
Открыть неизведанный Стамбул
Открыть неизведанный Стамбул
Открыть неизведанный Стамбул
Открыть неизведанный Стамбул
Открыть неизведанный Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Искандер
Искандер
Меня зовут Искандер, и я живу в Стамбуле уже более 10 лет. Заканчиваю докторантуру в Стамбульском университете факультета философии. Для меня Стамбул — это второй дом и место, в котором я знаю каждую достопримечательность, каждый уголок и множество историй об этом городе. Буду рад с вами пообщаться на любом из этих 5 языков: RU, UA, TR, AE или US. Если вам интересны самые необычные, исторические и полные тайн красивые места Стамбула, я готов показать их!
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66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Знакомство:
Пунктуально прибыл на место встречи.
Колоритный внешний вид, легко узнаваем.
Первое впечатление:
Русский язык без акцента.
Интеллигентен, и очень деликатен в общении.
Подача материала :
Прекрасная дикция, интонация.
Не приходится прислушиваться в толпе .
Тонко чувствует собеседника и его интересы.
Обращает внимание именно на те аспекты, которые интересны группе.
Спокойно может удерживать внимание 4 и более человек.
Знание Корана, Торы, Библии и светской литературы.
Не перегружает ненужными датами, цифрами.
Маршрут:
Прекрасно разработанный персональный маршрут.
Свои проверенные места общественного питания.
При этом не заводит группу в лавки и магазинчики своих друзей и родственников,
(чем грешат многие гиды).
Нет пересечения с другими группами туристов.
Уверенное знание городской инфраструктуры и маршрутов общественного транспорта.
Понравилось абсолютно все!!!
Кроме, огромного скопления местных жителей, но был выходной день.
И духоты в наземном транспорте
Но это тоже местный колорит.
Как и ежедневный призыв муэдзина к утренней молитве на рассвете))))
Искандер, огромное спасибо за проведенный день. Будем рекомендовать Вас друзьям и коллегам.
12 марта 2020
Восхищены экскурсией и самим Искандером. Потрясающие объём и глубина знания материала, а также, умение увлечь собеседника. Интересный насыщенный маршрут, который, мы, вряд ли, смогли бы охватить самостоятельно. В ходе экскурсии Искандер даёт очень подробную геолокацию по Стамбулу и его окрестностям, задействует метро, трамвай, автобус, паром, и так, как это было в самом начале нашего путешествия, то значительно облегчило последующее перемещение по городу. Жаль было расставаться. Огромное спасибо за проведённое вместе время! Ожидаем новых обещанных экскурсий, Искандер))
10 марта 2020
Экскурсия «Неизведанный Стамбул» - потрясающая. Гид Искандер преподносит материал очень доходчиво, интересно, познавательно. Маршрут экскурсии продуман до мелочей. Мы посетили очень много интересных мест. Спасибо большое Искандеру за проведённый день! Советуем!
26 февраля 2020
Прекрасная Экскурсия, которая позволила не только увидеть удивительные места и памятники истории города и узнать много интересного, но и в очень приятной неспешной атмосфере познакомиться с тем, как живет этот удивительный и такой разный город . И ещё очень хочется вернуться в Стамбул опять! Большое спасибо!
23 февраля 2020
Для нас Искандер - идеальный гид. Мы увидели с ним настоящий Стамбул (нетуристический). Так как и мечтали. Искандер образованный, хорошо знающий город и прекрасно владеет несколькими языками, в особенности русским. Особенно интересно рассказал нам об особенностях ислама и об укладе местной жизни. Дети не скучали все 6 часов. Очень рекомендуем! Таких гидов нечасто встретишь!
10 февраля 2020
Это была лучшая экскурсия, на которой мы когда-либо были. Искандер, ещё раз огромнейшее спасибо! Я не могла поверить, что мы гуляли 6 часов. Было ощущение, что прошло всего часа 2-3, не хотелось прощаться. Мы побывали в тех местах, куда бы мы точно сами не добрались. Искандер интереснейший рассказчик, влюблённый в своё дело, во время экскурсии мы услышали не только об истории города, но и множество интересный вещей о современном Стамбуле. Постоянно было ощущение, что мы окутаны вниманием и заботой. И да!!! Я впервые в жизни кормила чаек, это такое счастье. Искандер будто добрый старый друг и волшебник в одном лице. Так же Искандер поделился информацией об актуальных выставках, классных местах для прогулок, уютнейших кофейнях и барах, отправив все адреса и подробную информацию.
1 января 2020
Искандер встретил нас прямо у порога нашей гостиницы . Шесть часов прошли легко и непринуждённо . Мы успели побывать во многих интересных местах . При самостятельном посещении мы потратили бы намного больше времени . Искандер по образованию теолог , его ответы на наши вопросы были весьма интересны . Очень обаятельный экскурсовод . Мои взрослые дети , которые не любят экскурсии в принципе , были очень довольны .
14 декабря 2019
Познавательная и необычайно увлекательная экскурсия! Стамбул открылся в разных ракурсах: молодая и смелая и в тоже время консервативно-строгая соблюдающая все традиции. Жизнь и быт местных людей, лучшие места стрит футов, ресторанов и сувенирных лавок.
Огромное спасибо Искандер!
11 декабря 2019
Отличная экскурсия! Искандер очень грамотный молодой человек, интересный профессиональный рассказчик. Длительность 6 часов- было интересно постоянно. Были с ребёнком 10 лет- он был в восторге. Искандер показал мусульманский Ускюдар, светский Кадыкёй. Прокатил на метро, автобусе и пароме. Попили вкусный турецкий кофе в атмосферном кафе. Побывали в трёх мечетях, в каждой был интереснейший рассказ. Вся экскурсия была организована отлично. Все просчитано до минуты ( движение транспорта, не ждали на остановках). Рекомендую всем. Искандеру желаю новых интересных маршрутов!
10 декабря 2019
Экскурсия полностью соответствует заявленной теме. Плюсы: интересный и что немаловажно- не утомительный маршрут. Территориально насыщенная программа ( действительно все виды транспорта). Знакомство с городом дало перспективу впоследствии самим прекрасно ориентироваться. Искандер- отличный рассказчик. Теперь « минусы»: если вам нужна история города (государства) и если вы рассчитываете получить энциклопедические знания и факты, то Вам на другую экскурсию. Искандер -образованный молодой человек и думаю, смог бы ответить на любые наши вопросы, но.... школьный курс истории нам не помог ( сами виноваты, что поехали не подготовленными) . Экскурсию рекомендую для общего развития и знакомства с городом.
Ещё 56 отзывов

Искандер проводит ещё 1 экскурсию

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Необычные маршруты по Стамбулу

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