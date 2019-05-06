1 отзыв оставили туристы

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Панорамный Стамбул

Парк-музей «Миниатюрк», виды с холма Пьер Лоти, колоритный Бейоглу и путешествие по Босфору

3
1 отзыв
Айна
Айна – экскурсионное агентство из Стамбула
Сегодня вы взглянете на Стамбул с самых известных и ярких ракурсов — совершите историческое путешествие в парке 🌳 с макетами визитных карточек Турции; увидите Золотой Рог с холма Пьер Лоти; познакомитесь с архитектурой самобытного квартала Бейоглу — Европы в миниатюре.

А также проедете на кораблике по Босфору, чтобы до конца прочувствовать атмосферу города на границе двух частей света.

Услышите легенды Девичьей башни, осмотрите старинные виллы и оцените масштабы грандиозного Босфорского моста.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 70€63 за человекаскидка10%

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Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул

Что вас ожидает

Историческое путешествие в парке-музее «Миниатюрк»
В живописном месте на берегу залива Золотой Рог вы познакомитесь с макетами достопримечательностей 🏛️ Турции и других стран. Здесь представлено 134 модели, многие из которых интерактивные. Также, при желании, на территории комплекса вы сможете посетить Музей 🖼 кристаллов и Панорамный музей Победы.

Поразительный холм Пьер Лоти
На канатной дороге вы подниметесь на вершину холма, где я расскажу об историческом кафе, в котором был написан роман о трагической любви «Азиаде». Наслаждаясь традиционным турецким чаем или кофе, вы осмотрите панорамные виды на бухту Золотой Рог и окрестности.

Колоритный Бейоглу — Европа в миниатюре
Вы познакомитесь с историей 📖 района, традиционно заселяющегося иностранцами. Пройдете по брусчатой улице Истикляль, увидите отель 🏨 Пера Палас, построенный для пассажиров «Восточного экспресса». Встретите визитную карточку Стамбула — старинный красный трамвай. В церквях, пассажах и переулках разглядите архитектурный почерк разных эпох и народов. Осмотрите Галатскую башню и на историческом фуникулере «Tunel» — одной из самых старых и коротких линий метро 🚇 в мире — доберетесь до «кинематографического» Галатского моста. А затем отправитесь на обед в ресторан турецкой кухни 🥧.

На кораблике по Босфору — почувствовать дыхание Стамбула
Узнать Стамбул, не путешествуя по Босфору, невозможно. Именно здесь вы ощутите истинную атмосферу города, наполненную криками чаек, шумом волн и призывами к молитвам с минаретов. По пути вы услышите таинственные легенды Девичьей башни — места с непростой судьбой. Узнаете об исторической роли крепости Румели Хисар. И, конечно, увидите знаменитый Босфорский мост, соединяющий две части света — Европу и Азию.

Во время экскурсии 🧭 вы также сможете посмотреть на город 🏙️ со смотровой площадки в азиатской части, откуда открываются прекрасные панорамные виды.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • В стоимость экскурсии входит обед, билеты 🎫, услуги лицензированного русскоговорящего гида и трансфер из отелей, расположенных в центральной части города.
  • Трансфер из отдаленных частей города оплачивается отдельно — сообщите, пожалуйста, в комментарии при заказе экскурсии.
  • Если вы проживаете в азиатской части, трансфер в обе стороны за машину до 4-х человек будет стоить от 60€, если в европейской части (но не в исторической) — от 40€.
  • В высокий сезон в Стамбуле общий размер группы может быть до 35 человек.
  • Если группа составляет больше 16 человек, в конце экскурсии происходит стыковка на 15-20 минут возле коженной фабрики для пересадки гостей по другим машинам, желающие это время могут посетить фабрику.
Начало и место завершения
🚩 на ресепшене вашего отеля
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул
Панорамный Стамбул

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Айна
Айна
Приветствую вас в Турции, дорогие друзья! Живу в Стамбуле 10 лет, обожаю этот яркий, живой, контрастный город, знаю множество нетуристических троп и хочу поделиться этими знаниями с вами. Я работаю в команде профессиональных гидов, которые проводят исторические традиционные экскурсии (вам не придется стоять в очереди для посещения основных достопримечательностей). А я проведу вас местами, где не ступала нога туриста, a если и ступала, то не так часто. А также расскажу, как живется в этом городе иностранцам.
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1 отзыв оставили туристы

6 мая 2019
Заказывала экскурсию "Панорамный Стамбул". утром приехала за нами в отель девушка- не поздоровалась, сразу повела на трансфер. Катались по городу около часа. Потом началась непосредственно сама экскурсия в 10-00 на пощади Таксим. через 15 минут после начала экскурсии оказалось, что проводится экскурсия "Контрастный Стамбул". никто об этом меня не предупредил, и наверно, если б не подсуетилась сама и не узнала об этом до конца экскурсии. Оказалось, что гид, проводящий тур по Босфору не может ее провести и нам заменили молча экскурсию. Хотя бы предупредили!!!! претензий к гиду Ферхану нет, видно, что человек знает тематику экскурсии, старается, чтоб всем было интересно. он, молодец!!! а вот к организаторам большая претензия- как говорится не позаботишься о себе сам, ходи не в курсе всего с тобой происходящего. Хотя бы извинились за срыв экскурсии и ее замене!!!

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