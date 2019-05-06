1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Историческое путешествие в парке-музее «Миниатюрк»

В живописном месте на берегу залива Золотой Рог вы познакомитесь с макетами достопримечательностей 🏛️ Турции и других стран. Здесь представлено 134 модели, многие из которых интерактивные. Также, при желании, на территории комплекса вы сможете посетить Музей 🖼 кристаллов и Панорамный музей Победы.

Поразительный холм Пьер Лоти

На канатной дороге вы подниметесь на вершину холма, где я расскажу об историческом кафе, в котором был написан роман о трагической любви «Азиаде». Наслаждаясь традиционным турецким чаем или кофе, вы осмотрите панорамные виды на бухту Золотой Рог и окрестности.

Колоритный Бейоглу — Европа в миниатюре

Вы познакомитесь с историей 📖 района, традиционно заселяющегося иностранцами. Пройдете по брусчатой улице Истикляль, увидите отель 🏨 Пера Палас, построенный для пассажиров «Восточного экспресса». Встретите визитную карточку Стамбула — старинный красный трамвай. В церквях, пассажах и переулках разглядите архитектурный почерк разных эпох и народов. Осмотрите Галатскую башню и на историческом фуникулере «Tunel» — одной из самых старых и коротких линий метро 🚇 в мире — доберетесь до «кинематографического» Галатского моста. А затем отправитесь на обед в ресторан турецкой кухни 🥧.

На кораблике по Босфору — почувствовать дыхание Стамбула

Узнать Стамбул, не путешествуя по Босфору, невозможно. Именно здесь вы ощутите истинную атмосферу города, наполненную криками чаек, шумом волн и призывами к молитвам с минаретов. По пути вы услышите таинственные легенды Девичьей башни — места с непростой судьбой. Узнаете об исторической роли крепости Румели Хисар. И, конечно, увидите знаменитый Босфорский мост, соединяющий две части света — Европу и Азию.

Во время экскурсии 🧭 вы также сможете посмотреть на город 🏙️ со смотровой площадки в азиатской части, откуда открываются прекрасные панорамные виды.

Организационные детали