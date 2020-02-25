31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Я слушаю Стамбул, закрыв глаза, —

Птиц над Босфором плавное круженье,

И рыбаков усталых голоса

И плеск сетей, их трепет и скольженье,

И женской ножки в море погруженье —

Я слушаю Стамбул, закрыв глаза.

Орхан Вели Канык

Что вас ожидает

Прохлада каменных мечетей

Один за другим, как в калейдоскопе, будут сменяться кварталы. Район Галата удивит мощной Галатской башней и мостом, через который курсирует скоростной трамвай. Азиатский Ускюдар покорит мечетями, одну из которых мы посетим. Вы пройдете мимо шумного турецкого базара и задумаетесь о надписи на главных воротах. Нам встретится отель, построенный специально для пассажиров Восточного Экспресса, и яркий стрит-арт, соседствующий со старинными постройками. Гуляя узкими стамбульскими улочками, вы сами не заметите, как выйдете к великолепной набережной. От местного причала то и дело будут отплывать крупные и мелкие портовые суда, а над водой — кружить чайки.

Полезные рекомендации

Я дам совет, где можно купить самую вкусную и известную на весь мир пахлаву (баклаву), где попробовать балык экмек от гуру стрит-фуда и как найти магазин кофе, который работает уже более 500 лет. Вы будете знать, где находится старейшая супница с 20 видами супов, а также как правильно пить местную водку раки. А еще я с радостью сделаю для вас атмосферные фото на прогулке!