31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Прогуляться по городу в компании местного жителя, узнать о прошлом и настоящем Царьграда

Алена
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Алена – ваш гид
Чтобы создать идеальное первое впечатление о Стамбуле, я проведу вас по самым уютным и изящным его уголкам.

Вам откроется история древнего Константинополя и быт современного города, его азиатские и европейские традиции.

После прогулки покажется, что вы давно уже живете здесь и даже немного понимаете турецкий язык!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии31 отзыв
4.84
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле

Я слушаю Стамбул, закрыв глаза, —
Птиц над Босфором плавное круженье,
И рыбаков усталых голоса
И плеск сетей, их трепет и скольженье,
И женской ножки в море погруженье —
Я слушаю Стамбул, закрыв глаза.

Орхан Вели Канык

Что вас ожидает

Прохлада каменных мечетей
Один за другим, как в калейдоскопе, будут сменяться кварталы. Район Галата удивит мощной Галатской башней и мостом, через который курсирует скоростной трамвай. Азиатский Ускюдар покорит мечетями, одну из которых мы посетим. Вы пройдете мимо шумного турецкого базара и задумаетесь о надписи на главных воротах. Нам встретится отель, построенный специально для пассажиров Восточного Экспресса, и яркий стрит-арт, соседствующий со старинными постройками. Гуляя узкими стамбульскими улочками, вы сами не заметите, как выйдете к великолепной набережной. От местного причала то и дело будут отплывать крупные и мелкие портовые суда, а над водой — кружить чайки.

Полезные рекомендации
Я дам совет, где можно купить самую вкусную и известную на весь мир пахлаву (баклаву), где попробовать балык экмек от гуру стрит-фуда и как найти магазин кофе, который работает уже более 500 лет. Вы будете знать, где находится старейшая супница с 20 видами супов, а также как правильно пить местную водку раки. А еще я с радостью сделаю для вас атмосферные фото на прогулке!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: кофе, ланч и поездки на транспорте
  • Фотосъёмка на камеру входит в стоимость экскурсии, фотографии я вышлю вам на почту в течение недели после прогулки
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле
Первый день в Стамбуле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алена
Алена
Меня зовут Аня, и я живу в Турции почти 4 года. Не являюсь лицензированным гидом, а знакомлю путешественников со Стамбулом как местный житель. Я провожу авторские прогулки, в которых мы никуда не бежим, в которых мы чувствуем всю самую соль Босфора. Для вас я открою атмосферные места, лучшие виды, прекрасные турецкие завтраки, много ароматного кофе, сделаю красивые фотографии и расскажу об этом загадочном и таком манящем Стамбуле. Мои гости получают советы, где лучше совершать покупки, чтоб не быть обманутым, как работает транспортная система в Стамбуле, где попробовать самый лучший кофе и многое-многое другое.
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 февраля 2020
Большое спасибо Анне за прекрасно проведенный день в Стамбуле!
Для нас по факту это и был первый день в Стамбуле. Хороший маршрут, интересные факты о посещенных местах, отличная логистика. В итоге куча положительных эмоций и огромный кладезь полезной информации.
Смело могу рекомендовать всем кто впервые посещает этот дивный город!
23 января 2020
Были на экскурсии по Стамбулу. Ощущение такое , что это не экскурсия ,а прогулка по городу с давно знакомым человеком. Просто он живет тут давно , а вы тут новенькие. Он хочет поделиться с вами своими ощущениями ,переживаниями, эмоциями, знаниями. При этом не навязчиво, не грузя цифрами, датами и именами. От города остается не обрывочное( как это бывает при автобусных экскурсиях), а целостное впечатление. Нам было очень комфортно, спасибо.
20 января 2020
Не смотря на достаточно продолжительную и насыщенную экскурсию, мы совершенно не устали. Анна, очень приятный в общении человек, с ней очень комфортно. Узнали много полезной информации. Для знакомства со Стамбулом, рекомендую.
9 января 2020
Спасибо большое Анне за прекрасную экскурсию! Для нас самое интересное узнавать жизнь города из уст жителя. Долгие прогулки с неспешным кофе, интересный рассказ и приятное общение. Спасибо большое!!!
Александр
3 января 2020
Отличная экскурсия, очень интересный маршрут. Ни дождь, ни ветер не помешали получить очень положительные эмоции. Спасибо большое Анна, Вы отличный гид.
31 декабря 2019
Прекрасная экскурсия накануне Нового года, интересная, содержательная, отлично спланированная, несмотря на 8 часовую экскурсию, было совершенно не утомительно. Анна очень интересный рассказчик, ориентируется во многих вопросах, настоятельно рекомендую посетить данную экскурсию!!!
Анна
23 декабря 2019
Мы в диком восторге, что нашим гидом по Стамбулу была Анна. Мы провели 8 часов в увлекательной экскурсии. Еще на момент бронирования Анна отвечала на все вопросы. И на протяжении всей экскурсии ни один вопрос не остался не замеченным))) Мы много узнали не только исторических фактов, но и особенности жизни в Стамбуле, в Турции. Удалось отведать с ней уличной еды. Помогла совершить покупки на Египетском рынке. Благодаря ей, мы привезли домой гораздо больше подарков и презентов, чем планировалось)) За это отдельное СПАСИБО!!!!!
Очень рекомендую Анну как гида в Стамбуле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 декабря 2019
Все было прекрасно! Спасиба Анна
Юля
16 декабря 2019
Анна очень приятный экскурсовод и собеседник, мы совершили прогулку по очень колоритным и интересным районам, в которые навряд ли сами доехали. Однако нам не хватило информации и рассказов о тех местах, где мы гуляли. При этом создавалось впечатление, что Анна действительно много стает про Стамбул и жизнь местных жителей, потому что очень активно и радостью отвечала на наши вопросы.
12 декабря 2019
Все очень понравилось. Спасибо Анечка. На следующий день мы сами прошли по маршруту, который вы нам советовали. Не заблудились. Прошли по пешеходной улице, их "арбату,, за день проходим по 18 км. Прокатились на теплоходе по Босфор. Рекомендую всем экскурсию пешеходную в 1 день отдыха, для дальнейшей ориентации на местности.
Ещё 21 отзыв

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