Поездка на пляж Кильос VIP Solar Beach

Автобусная

Групповая
Автобусная.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов только из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ).

Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Поездка на пляж Кильос VIP Solar Beach
Поездка на пляж Кильос VIP Solar Beach
Поездка на пляж Кильос VIP Solar Beach
Поездка на пляж Кильос VIP Solar Beach
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Морской курорт Кильос находится всего в 30 км от города и считается северными воротами Стамбула. Регион славится своими песчаными пляжами и рыбными ресторанами, где обязательно нужно попробовать местные фирменные блюда из свежайших морепродуктов.

Закрытый пляж Solar Beach – излюбленное место отдыха среди туристов и местных жителей. Здесь вас ждет мягкий песок и все необходимое для комфортного отдыха:, шезлонги, зонтики, душ и кабинки для переодевания.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход на пляж Лежак Зонтик Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Использование бассейна и других платных услуг пляжа
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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