Ежедневно в 08:00

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Морской курорт Кильос находится всего в 30 км от города и считается северными воротами Стамбула. Регион славится своими песчаными пляжами и рыбными ресторанами, где обязательно нужно попробовать местные фирменные блюда из свежайших морепродуктов.

Закрытый пляж Solar Beach – излюбленное место отдыха среди туристов и местных жителей. Здесь вас ждет мягкий песок и все необходимое для комфортного отдыха:, шезлонги, зонтики, душ и кабинки для переодевания.