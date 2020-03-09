10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сам Аквариум восхитил не только детей, но и взрослых . Были в аквариумах многих стран , но Стамбульский, действительно, один из лучших. Но к нашему огромному сожалению , нам не повезло с гидом. Это скорей не гид , а просто сопровождающий, который забрал из отеля, собрал с группы деньги и привёз на объект , а дальше сами. Не было от « гида» вообще никакой информации ни о зонах в аквариуме , ни об обитателях той или иной зоны . Помимо аквариума мы запрашивали Политехнический музей Рахма Кочет -оооочень интересный и познавательный музей , для детей полный восторг , но « гид» ничего не смог нам рассказать . Ходили и смотрели самим, что могли переводили. Вопросы задавать было бесполезно - он несведущ. Мы могли просто заказать трансфер и это было бы дешевле . В гиде разочарованы, но сами объекты, бесспорно , рекомендуем к посещению . Елена .