10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в мир морской фауны в одном из лучших океанариумов мира

Айна
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Айна – экскурсионное агентство
Это предложение — удобный способ побывать в ультрасовременном океанариуме Стамбула.

Вы совершите географическое путешествие от Черного моря до Тихого океана и познакомитесь с обитателями морских глубин из разных уголков планеты.

С вами будет русскоговорящий сопровождающий, в стоимость включены трансфер и обед в турецком ресторане.
€40
24 за человека
скидка40%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии10 отзывов
4.3
Поездка в стамбульский «Аквариум»
Поездка в стамбульский «Аквариум»

Что вас ожидает

  • Трансфер из отеля и обратно. Мы встретим вас на ресепшене вашего отеля и после посещения океанариума отвезем обратно.
  • Входные билеты в океанариум. Вам не придется заботиться об их покупке, и вы без суеты насладитесь красотами подводного мира.
  • Путешествие по ультрасовременному океанариуму. Чтобы обитатели находились в естественной для себя среде, а посетители могли почувствовать атмосферу настоящего океана, залы оснастили по последнему слову техники и создали оригинальные конструкции. Кроме того, для детей здесь предусмотрели игровые и познавательные развлечения.
  • Мир морской фауны. Вас ждут проплывающие над головой акулы, забавные пингвины из Антарктики, черноморский звездочет и маленькие порхающие скаты. Вы посетите зал со сталактитами и сталагмитами, рассмотрите макеты корабля и подводной лодки, взглянете на воссозданный тропический лес Южной Америки и увидите красочные коралловые рифы.
  • Турецкий обед — после посещения океанариума мы отвезем вас в приятный ресторан традиционной кухни.

Организационные детали

  • Это не экскурсия с гидом. С вами будет русскоговорящий сопровождающий, который занимается организационными моментами и готов ответить на вопросы.
  • Входные билеты, обед и трансфер включены в стоимость
Поездка в стамбульский «Аквариум»
Поездка в стамбульский «Аквариум»
Поездка в стамбульский «Аквариум»
Поездка в стамбульский «Аквариум»
Поездка в стамбульский «Аквариум»
Поездка в стамбульский «Аквариум»
Поездка в стамбульский «Аквариум»
Поездка в стамбульский «Аквариум»
Поездка в стамбульский «Аквариум»
Поездка в стамбульский «Аквариум»
Поездка в стамбульский «Аквариум»
Поездка в стамбульский «Аквариум»

Экскурсия проводится ежедневно в 09:30, 09:45 и 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Айна
Айна
Приветствую вас в Турции, дорогие друзья! Живу в Стамбуле 10 лет, обожаю этот яркий, живой, контрастный город, знаю множество нетуристических троп и хочу поделиться этими знаниями с вами. Я работаю в команде профессиональных гидов, которые проводят исторические традиционные экскурсии (вам не придется стоять в очереди для посещения основных достопримечательностей). А я проведу вас местами, где не ступала нога туриста, a если и ступала, то не так часто. А также расскажу, как живется в этом городе иностранцам.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
ВСЕ ПРОШЛО НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ,ВОВРЕМЯ ЗАБРАЛИ, ОТЛИЧНАЯ МАШИНА. ПРЕКРАСНЫЙ ОБЕД. АКВАРИУМ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ,ОТЗЫВЧИВЫЙ ГИД, РЕКОМЕНДУЮ. НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ,
25 февраля 2020
Ездили в Стамбульский аквариум. Наш сопровождающий - очень приятный, вежливый.
Из отеля забрали вовремя, все очень понятно и четко рассказал по организации и по времени.
Провел нас в аквариум, выдал карточки для обеда, встретил нас в ресторане, помог определиться по меню, все для нас заказал.
Аквариум нам очень понравился. Организация поездки отличная, обед вкусный. После посещения нас отвезли в отель.
С удовольствием рекомендую посещение аквариума!!!
8 января 2020
Хотелось бы, чтобы экскурсия более точно рассчитывалась по времени. Началась на 30 минут позже, соответственно, позже завершилась. Это важно, особенно, если в этот же день планируется отъезд. Высадили далеко от отеля. По дороге сильно промокли. Не нужно включать во время экскурсии шопинг. Для этого каждый жолжен сам выбрать время и место. А сам аквариум великолепен.
6 декабря 2019
Нас забрали из отеля с опозданием на 20 минут. Гид просто привел нас ко входу после чего покинул нас. Сам океанариум очень интересен и побывать там всем рекомендую! Обед предоставили хороший )
2 ноября 2019
Сам Аквариум восхитил не только детей, но и взрослых . Были в аквариумах многих стран , но Стамбульский, действительно, один из лучших. Но к нашему огромному сожалению , нам не повезло с гидом. Это скорей не гид , а просто сопровождающий, который забрал из отеля, собрал с группы деньги и привёз на объект , а дальше сами. Не было от « гида» вообще никакой информации ни о зонах в аквариуме , ни об обитателях той или иной зоны . Помимо аквариума мы запрашивали Политехнический музей Рахма Кочет -оооочень интересный и познавательный музей , для детей полный восторг , но « гид» ничего не смог нам рассказать . Ходили и смотрели самим, что могли переводили. Вопросы задавать было бесполезно - он несведущ. Мы могли просто заказать трансфер и это было бы дешевле . В гиде разочарованы, но сами объекты, бесспорно , рекомендуем к посещению . Елена .
25 октября 2019
Это не экскурсия, а организованное посещение и сопровождение в Аквариум. Ребята - молодцы. Всё было как и планировалось: забрали из отеля, доставили к месту, рассказали и показали где и когда встречаемся после самостоятельного осмотра Аквариума, потом покормили очень вкусным обедом (турецкая кухня, блюда - на выбор) и отвезли "по домам". Спасибо большое! А сам Аквариум - очень классное место! С удовольствием его посетила. Интересно и деткам, и взрослым. Кроме того, Аквариум находится в торговом центре, с прекрасной инфраструктурой, шикарным видом на Мраморное море и набережной. Было очень интересно! Ещё раз - спасибо ребятам.
4 октября 2019
Аквариум - это захватывающее приключение для детей и взрослых! Танцующие скаты, акула, пингвины, необыкновенные рыбы с разных глубин и морей. Тропический лес. Внутри есть где отдохнуть и насладиться морскими обитателями. Руслан, гид,сопровождающий мероприятие, чудесный добрый человек. Очень внимательный и приятный в общении.
1 октября 2019
Замечательная прогулка! Очень понравился аквариум. Забрали от гостиницы и туда же вернули. Вкусный обед. Спасибо всем!!!
3 августа 2019
Рустэм очень позитивный человек- зарядил энергией на весь день! И взрослым и детям очень понравилось в «Аквариуме»! Мы чудесно провели время. Рустем всё организовал отлично! Спасибо большое!!
9 апреля 2019
Экскурсия организована из ряда вон плохо.
Хотя сама экскурсия очень интересная.
Сначала я получила смс ночью, что меняется время сбора на экскурсию. Мы вышли в назначенное время, а забрали нас на 25 минут позже. Назвать экскурсией это сложно-скорее обычный трансфер до аквариума. Далее вытащили большой автобус и мы самостоятельно прошли весь аквариум. Рекомендую всем просто самостоятельно доезжаиь до аквариума и там покупать билеты и самостоятельно ходить. Это будет гораздо дешевле и вы не потеряете кучу времени на групповой трансфер

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