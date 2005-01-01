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Полёт на вертолёте над Стамбулом

5
8 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Полёт на вертолёте с осмотром исторических, культурных и природных красот Стамбула.

Откройте для себя единственный город 🏙️ на двух континентах с высоты птичьего полёта!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 0.25 час
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €250 за человека

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Полёт на вертолёте над Стамбулом
Полёт на вертолёте над Стамбулом

Что вы увидите

  • Стамбул с высоты
  • Пролив Босфор
Это захватывающее дух путешествие, которое дает возможность насладиться реликвиями трех империй — Римской, Византийской и Османской, чьей столицей ⭐️ был многоликий город 🏙️ — Стамбул, Константинополь, Византия. Это уникальная связь востока с западом, прошлого с настоящим, Европы и Азии. С высоты птичьего полета Вы увидите: исторические, культурные и природные красоты Стамбула.
Откройте для себя единственный город на двух континентах с вертолета!
Также возможны полеты 30-45-60 мин и более, в таком случае вертолет 🚁 арендуется индивидуально для Вас, просим уточнять наличие и цены в момент бронирования.
Что входит
  • Трансфер в/из отеля, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи, Таксим, Бейоглу, Бешикташ и Шишли
  • Услуги сопровождающего гида
  • Полёт на вертолете (данная цена за средние места в вертолете, боковые места (возле окон) и место рядом с пилотом — дороже. Просим уточнять наличие и цену в момент бронирования).
Что не входит
  • Трансфер в/из отеля
  • если вы проживаете в других районах
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Полёт на вертолёте над Стамбулом
Полёт на вертолёте над Стамбулом
Полёт на вертолёте над Стамбулом
Полёт на вертолёте над Стамбулом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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8 отзывов оставили туристы

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