Это захватывающее дух путешествие, которое дает возможность насладиться реликвиями трех империй — Римской, Византийской и Османской, чьей столицей ⭐️ был многоликий город 🏙️ — Стамбул, Константинополь, Византия. Это уникальная связь востока с западом, прошлого с настоящим, Европы и Азии. С высоты птичьего полета Вы увидите: исторические, культурные и природные красоты Стамбула.

Откройте для себя единственный город на двух континентах с вертолета!

Также возможны полеты 30-45-60 мин и более, в таком случае вертолет 🚁 арендуется индивидуально для Вас, просим уточнять наличие и цены в момент бронирования.