Майя А. – Гид из Стамбула

Вы уже обошли все классические достопримечательности 🏛️ Стамбула.



Рассмотрели мечеть Сулеймание, прокатились на кораблике между Европой и Азией, посетили дворец Топкапы.



Что дальше? Есть еще и нетуристический Стамбул — я его вам покажу.



Здесь до сих пор чувствуется атмосфера Византии, а на улочках сохранились древние стены, разноцветные домики Фенер Балат и завораживающие мозаики в музее Карие.