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Нетуристический Стамбул - потерянная Византия

Майя А.
Майя А. – Гид из Стамбула
Вы уже обошли все классические достопримечательности 🏛️ Стамбула.

Рассмотрели мечеть Сулеймание, прокатились на кораблике между Европой и Азией, посетили дворец Топкапы.

Что дальше? Есть еще и нетуристический Стамбул — я его вам покажу.

Здесь до сих пор чувствуется атмосфера Византии, а на улочках сохранились древние стены, разноцветные домики Фенер Балат и завораживающие мозаики в музее Карие.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €30 за человека

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Нетуристический Стамбул - потерянная Византия
Нетуристический Стамбул - потерянная Византия

Что вы увидите

  • Музей Карие (Монастырь Хора)
  • Акведук Валента
  • район Фенер Балат
  • Париархия
  • Греческая школа
  • Стены древнего города
Что вас ожидает:• Вы увидите непревзойдённый шедевры III–IV веков, чудом сохранившиеся до наших дней в музее Карие (монастырь Хора), его завораживающе красивые 🤩 мозаики и витражи;
  • Древние стены города, сохранившиеся с V века до наших дней;
  • Акведук Валента и разноцветные домики Фенер Балат;
  • Патриархию Вселенского Константинопольского патриарха, а
  • может быть даже посчастливится увидеть и самого Вселенского Константинопольского патриарха.
  • Все это лишь часть того, что вы сможете увидеть на нашей экскурсии 🧭. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Проезд на автобусе
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Билет в музей
Начало
🚩 Kalenderhane, Şehzadebaşı Cd. 22, Fatih
Место завершения
🏁 Галатский мост, Kemankeş Karamustafa Paşa, Galata Köprüsü, Beyoğlu
Нетуристический Стамбул - потерянная Византия
Нетуристический Стамбул - потерянная Византия
Нетуристический Стамбул - потерянная Византия
Нетуристический Стамбул - потерянная Византия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Майя А.
Майя А.
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