Что вы увидите
- Музей Карие (Монастырь Хора)
- Акведук Валента
- район Фенер Балат
- Париархия
- Греческая школа
- Стены древнего города
Что вас ожидает:• Вы увидите непревзойдённый шедевры III–IV веков, чудом сохранившиеся до наших дней в музее Карие (монастырь Хора), его завораживающе красивые 🤩 мозаики и витражи;
- Древние стены города, сохранившиеся с V века до наших дней;
- Акведук Валента и разноцветные домики Фенер Балат;
- Патриархию Вселенского Константинопольского патриарха, а
- может быть даже посчастливится увидеть и самого Вселенского Константинопольского патриарха.
- Все это лишь часть того, что вы сможете увидеть на нашей экскурсии 🧭. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
- Проезд на автобусе
- Услуги гида.
Начало
🚩 Kalenderhane, Şehzadebaşı Cd. 22, Fatih
Место завершения
🏁 Галатский мост, Kemankeş Karamustafa Paşa, Galata Köprüsü, Beyoğlu
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Майя А.
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