Можно посетить множество экскурсий, перечитать горы ⛰️ путеводителей, но узнать Стамбул, не путешествуя по Босфору, не получится никогда. Это старинные виллы, башни и крепости, теснящиеся с обеих сторон пролива, Европа и Азия, соединенные гигантскими, поражающими красотой мостами, каждый из которых не похож на другой. Пролив плавно перетикает в черное море 🌊, куда мы с вами и отправимся, сделав небольшую остановку на Азиатской стороне, чтобы окунится и исследовать красоты райно Бейкоз и черного моря