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Путешествие по Босфору к черному морю и обратно

5
5 отзывов
IstawayTravel
IstawayTravel – Гид из Стамбула
Во время 2-часового путешествия по Босфору, вы осмотрите главные достопримечательности 🏛️ Стамбула с воды.

Доберетесь до берега Черного моря 🌊 и исследуете старинный район Бейкоз.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €50 за человека

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Путешествие по Босфору к черному морю и обратно
Путешествие по Босфору к черному морю и обратно

Что вы увидите

  • Девичья башня
  • Крепость Румели Хисар
  • Мечеть Ортакей
  • Богатые районы города Бебек, Арнавуткей
  • Дворец Чыраган
  • Дворец Долмабахче
  • Район Бейкоз
  • Крепости Анадолухисары и Анадолукавагы
  • Гробница святого Йуши
Можно посетить множество экскурсий, перечитать горы ⛰️ путеводителей, но узнать Стамбул, не путешествуя по Босфору, не получится никогда. Это старинные виллы, башни и крепости, теснящиеся с обеих сторон пролива, Европа и Азия, соединенные гигантскими, поражающими красотой мостами, каждый из которых не похож на другой. Пролив плавно перетикает в черное море 🌊, куда мы с вами и отправимся, сделав небольшую остановку на Азиатской стороне, чтобы окунится и исследовать красоты райно Бейкоз и черного моря
Что входит
  • Круиз
  • Обед на корабле (шведский стол)
  • Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Каракей, Лалели, Аксарай.
Что не входит
  • Трансфер из отеля и обратно (из других районов)
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Путешествие по Босфору к черному морю и обратно
Путешествие по Босфору к черному морю и обратно
Путешествие по Босфору к черному морю и обратно
Путешествие по Босфору к черному морю и обратно
Путешествие по Босфору к черному морю и обратно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
IstawayTravel
IstawayTravel
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5 отзывов оставили туристы

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