Можно посетить множество экскурсий, перечитать горы ⛰️ путеводителей, но узнать Стамбул, не путешествуя по Босфору, не получится никогда. Это старинные виллы, башни и крепости, теснящиеся с обеих сторон пролива, Европа и Азия, соединенные гигантскими, поражающими красотой мостами, каждый из которых не похож на другой. Пролив плавно перетикает в черное море 🌊, куда мы с вами и отправимся, сделав небольшую остановку на Азиатской стороне, чтобы окунится и исследовать красоты райно Бейкоз и черного моря
Что входит
Круиз
Обед на корабле (шведский стол)
Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Каракей, Лалели, Аксарай.
Что не входит
Трансфер из отеля и обратно (из других районов)
Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.