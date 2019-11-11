26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом — прогулка по must-see местам

Алина
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Алина – представитель гидов
Константинополь, «Город изобилия и счастья», Царьград — Стамбул менял названия и людей, переживая великие эпохи.

На экскурсии речь пойдёт об их героинях, незаурядных женщинах.

Вы выбираете один из двух маршрутов.

Первый, по следам Византийской империи: вы узнаете об императрицах, их роли в истории и становлении христианства.

Второй, по следам Османской империи: я расскажу о трёх султаншах, о традициях и обычаях османов.

В любом случае, вы взглянете на достопримечательности и город под другим углом и полюбуетесь видами с крыш.
194 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии26 отзывов
4.77
Роковые женщины империй
Роковые женщины империй

Что вас ожидает

Главные героини экскурсии — это женщины. Великие женщины двух великих империй в истории Константинополя и Стамбула — Византии и Османской империи. О каждой теме можно говорить часами, поэтому я предлагаю выбрать один из двух соответствующих маршрутов (каждый на 4 часа):

1. Погружение в византийскую эпоху
Гуляя по Старому городу, вы найдёте следы Византии — полюбуетесь главным православным храмом империи Айя-Софией, посетите два подземных водохранилища и увидите остатки стены Ипподрома Константинополя. Эти места расскажут об императрицах Византии и их важном месте в истории. Вы проследите переломные моменты в судьбе Восточной Римской империи, погрузитесь во времена правления Юстиниана и его жены Феодоры, Феодосия I, Феодосия II и его сестры Пульхерии, Константина Великого и его матери Елены. Я расскажу о роли последней в развитии христианства, а также мы поговорим о русских княгинях и связи Византии и Руси. В результате вы увидите классические must-see места с другого ракурса и прочувствуете грандиозность города в византийскую эпоху.

2. Погружение в османскую эпоху
Вы услышите рассказ о турках-османах и трёх султаншах, живших в расцвет Османской империи. Заглянете во двор дворца падишахов Топкапы, увидите дворец любимого визиря султана, две бани султанш, полюбуетесь роскошной Голубой мечетью и мечетью Сулеймание. Ощутите дух Востока на Гранд-базаре и увидите постоялый двор османов. Узнаете о жизни великого зодчего Синана и откроете неизвестные тайны его строений. Я расскажу о жизни падишахов и их наложниц в гареме, о роли и месте женщины в Османской империи. О правде и художественном вымысле турецких сериалов, о свадьбах, праздниках и традициях османов. В итоге вы погрузитесь в яркий восточный калейдоскоп тайн и интриг, но получите четкое представление о реальной исторической эпохе.

Панорамы с крыш в обоих маршрутах
Чтобы передохнуть за чашечкой чая или кофе и полюбоваться видами Стамбула, мы заглянем на две крыши (в византийском маршруте в Старом городе, в османском — в бухте Золотого рога). Кроме того, я покажу магазинчики для местных, где вы сможете купить лукум, свежемолотый кофе, цветочный чай, аутентичные чашки и подносы в османском стиле.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, любящим историю и рассказы не из путеводителей. Прогулка понравится любителям турецких исторических сериалов «Великолепный век», «Кёсем-султан» и других.

Организационные детали

  • На данный момент есть продленная экскурсия с объединением маршрутов. Продолжительность 6 часов – 188 евро/группа.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид с лицензией из нашей команды.
  • Стоимость указана за 1 из двух 4-часовых маршрутов. Возможно объединить их в одну экскурсию с обедом (продолжительность 7-8 часов, стоимость 200€).
  • Экскурсия пешеходная, но мы можем облегчить её поездками на трамвае.
  • Дополнительные расходы: билеты в Музей мозаик (византийский маршрут) — 3$/чел.; билеты в подземное водохранилище (византийский маршрут) — 20 лир/чел.; питание и личные расходы.
  • Так как экскурсию проводит гид с лицензией, вы можете посетить музеи без очереди. Билеты оплачиваются в турецких лирах.
  • Детям до 8 лет берется бесплатный билет — для этого в кассе необходимо показать паспорт ребенка.
  • Также по желанию вы можете посетить: Айя-софия — 10 евро/чел.; дворец Топкапы — 10 евро/чел. и гарем 6 евро/чел..
  • Форма одежды: платки для дам и покрытые плечи для посещения мечетей; брюки или шорты ниже колена для мужчин. Обязательно выберите удобную обувь.
Роковые женщины империй
Роковые женщины империй
Роковые женщины империй
Роковые женщины империй
Роковые женщины империй
Роковые женщины империй
Роковые женщины империй
Роковые женщины империй
Роковые женщины империй
Роковые женщины империй
Роковые женщины империй

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Из 35 лет более 7 я прожила с семьёй в Стамбуле. Обожаю этот город, его историю и энергетику. Работала в сфере туризма и поняла, что рассказывать людям о городе и его истории, делиться своими эмоциями и знаниями, помогать людям — это моё. Провожу экскурсии совместно с моей командой гидов, также гидов с лицензией. Благодарю всех гостей города за их вопросы не по теме, которые служили причиной копать глубже в истории города Исполина. Могу обьяснить турецкую логику и характер народа, сложившийся исторически. Всегда в поисках нетуристических троп и завораживающих видов.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 ноября 2019
Отвратительно! Именно так можно выразить мое мнение. Гид Алина вместо себя прислала физически больную и малообразованную женщину Джамилю, которая вместо запланированной темы экскурсии отвезла нас за наш счёт на такси в Дворец Долмабахче, выдала бесплатные аудиогиды, поела за наш счёт и потребовала полную оплату. Излагать связно свои мысли Джамиля не умеет, кроме как бредом ее как бы рассказы назвать нельзя. Но, так как в самом начале общения Джамиля подписала у меня договор на проведение экскурсии, то деньги я был вынужден отдать.
Резюме: не связывайтесь с гидами Алиной и Джамилей, это жулики!
24 октября 2019
Познавательная экскурсия, гид Зеррин приятная и квалифицированная девушка. Организационные вопросы быстро и чётко улаживались. Все остались довольны, рекомендую 👍🤗💛💙
15 октября 2019
Гидом у нас была Зеррин. Брали сдвоенную экскурсию.И нам очень повезло. Гид она просто шикарный.
В ходе согласования были некоторые разногласия, но все урегулировалось и вы остались очень довольны, даже восхищены экскурсией, хотя темп ее был очень быстрый.Экскурсия очень информативна с исторической точки зрения. Успевали все и слушать и смотреть и фотографироваться.
Очень рекомендую Зеррин, она супер!!
21 июля 2019
Весьма среднего качества обе экскурсии- накануне 19 июля гид предложила сходить во Дворец Долмабахче и розовую мечеть и 20 июля мы посетили 3 главные достопримечательности- Св. Софию, Голубую мечеть и Топкапы. Информация даётся довольно клишировано, не уверена, что гид хорошо и глубоко знает историю. Типичный турецкий стиль - оттарабанить информацию и быстренько посадить клиентов в дорогой ресторан. Однако гид Зеррин была вежлива и любезна, дала советы как добраться до отеля после экскурсии и помогла забронировать посещение Хамаса.
24 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Зеррин очень интересно рассказала об истории Византийской и Османской империй. Сразу видно дипломированного, эрудированного специалиста. Как говорится, человек в теме, а не с улицы пришёл. Попутно ответила на все интересующие нас по Стамбулу вопросы, дала полезные советы по другим темам в Стамбуле. Прекрасно владеет русским языком. Вместо 4-х часов мы провели с прекрасной Зеррин 5 часов, жалко было расставаться. Очень рекомендую всем эту экскурсию.
19 мая 2019
Гидом нам досталась очаровательная турчанка Zerrin с отличным русским языком и великолепным кругозором знаний. Она давала ответы на любые вопросы: исторические,современный быт и обиход, ньюансы жизни в Османском , Византийском и современном Стамбуле или где сегодня вечером будет вкусно покушать. Такое впечатление, что у нее в голове компьютер, такое количество информации, которое она выдает не раздумывая, даже если вопрос связан с разными эпохами. Мы ей очень благодарны за интересное и познавательное! Мы узнали Стамбул со всех сторон. Наша маленькая дочка была тоже в восторге от такого времяпровождения! Большое спасибо!!!
13 мая 2019
У нас гидом была Зеррин, экскурсия была очень интересная, по туристическим местам, но совсем не занудная ( что часто бывает в таких экскурсиях). Зеррин рассказала множество историй, позволяющих почувствовать исторический дух Турции и памятников, которые мы смотрели. Помимо этого Зеррин дала нам пару очень нужных рекомендаций по шопингу и показала где самое вкусное мороженое в Стамбуле. В общем, экскурсия прошла на 5 с плюсом, Зеррин одна из лучших гидов, с которыми я был на экскурсиях, всем рекомендую.
Алексей
1 апреля 2019
Тот редкий случай, когда экскурсия превзошла наши ожидания! Людмила показала нам нетуристический район Стамбула, полный местной эузотики и колорита. Плюс мы увидели всё, что хотели, и что было заявлено в маршруте. Людмила дала нам много советов по дальнейшему отдыху, и порекомендовала ресторан, и даже помогала управляться с коляской нашего малыша по ходу маршрута!))) Большое спасибо ей, рекомендую всем
12 ноября 2018
Замечательный экскурсовод, гуляли по нестандартному маршруту!!! Всем советую
4 ноября 2018
Очень чуткая и мудрая девушка Алина ! Смогла составить экскурсию такими образом , что было интересно и удобно . Все намеченные знаковые места мы посетили . Причём она смогла уделить внимание тем аспектам , осмысление которых
Было чуть позже . Для понимания Стамбула , то что нужно !стамбул очень сложный город , а залог удовольствия от поездки это конечно правильно выбранный гид . У Алины конечно же получилось передать загадочную и исторически сложную атмосферу города .
Ещё 16 отзывов

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