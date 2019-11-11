26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные героини экскурсии — это женщины. Великие женщины двух великих империй в истории Константинополя и Стамбула — Византии и Османской империи. О каждой теме можно говорить часами, поэтому я предлагаю выбрать один из двух соответствующих маршрутов (каждый на 4 часа):

1. Погружение в византийскую эпоху

Гуляя по Старому городу, вы найдёте следы Византии — полюбуетесь главным православным храмом империи Айя-Софией, посетите два подземных водохранилища и увидите остатки стены Ипподрома Константинополя. Эти места расскажут об императрицах Византии и их важном месте в истории. Вы проследите переломные моменты в судьбе Восточной Римской империи, погрузитесь во времена правления Юстиниана и его жены Феодоры, Феодосия I, Феодосия II и его сестры Пульхерии, Константина Великого и его матери Елены. Я расскажу о роли последней в развитии христианства, а также мы поговорим о русских княгинях и связи Византии и Руси. В результате вы увидите классические must-see места с другого ракурса и прочувствуете грандиозность города в византийскую эпоху.

2. Погружение в османскую эпоху

Вы услышите рассказ о турках-османах и трёх султаншах, живших в расцвет Османской империи. Заглянете во двор дворца падишахов Топкапы, увидите дворец любимого визиря султана, две бани султанш, полюбуетесь роскошной Голубой мечетью и мечетью Сулеймание. Ощутите дух Востока на Гранд-базаре и увидите постоялый двор османов. Узнаете о жизни великого зодчего Синана и откроете неизвестные тайны его строений. Я расскажу о жизни падишахов и их наложниц в гареме, о роли и месте женщины в Османской империи. О правде и художественном вымысле турецких сериалов, о свадьбах, праздниках и традициях османов. В итоге вы погрузитесь в яркий восточный калейдоскоп тайн и интриг, но получите четкое представление о реальной исторической эпохе.

Панорамы с крыш в обоих маршрутах

Чтобы передохнуть за чашечкой чая или кофе и полюбоваться видами Стамбула, мы заглянем на две крыши (в византийском маршруте в Старом городе, в османском — в бухте Золотого рога). Кроме того, я покажу магазинчики для местных, где вы сможете купить лукум, свежемолотый кофе, цветочный чай, аутентичные чашки и подносы в османском стиле.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, любящим историю и рассказы не из путеводителей. Прогулка понравится любителям турецких исторических сериалов «Великолепный век», «Кёсем-султан» и других.