Майя А. – Гид из Стамбула

Каждый уголок Стамбула буквально пропитан историей 📖 и событиями.



Здесь появлялись и исчезали цивилизации, а к моменту захвата Константинополя турками в 1453 году городу было уже 2 тыс.



лет.



Мы отправимся на большую прогулку 👣 по улицам Стамбула, на которой вы погрузитесь в историю этого города, хитросплетения и неожиданные повороты его судьбы.



Мы увидим самые важные места исторического центра и основные памятники архитектуры.