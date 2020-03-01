Марина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Каракёй. Стамбул контрастный

Рыбаки, путешественники, трамваи — на Галатском мосту всегда бурлит жизнь. Начав здесь прогулку, мы отправимся исследовать хипстерский район Каракёй. Вы услышите о жизни молодых турков, сделаете фото на улице с разноцветными зонтиками и тут же окажетесь возле старинной мечети. А еще я расскажу о русских эмигрантах, облюбовавших эти кварталы в начале 20 века, и покажу православную церковь Св. Пантелеймона.

Сюжеты шумной улицы Истикляль и две мечети

Пропустить улицу, которую называют стамбульским Арбатом, невозможно. Она широкая, нарядная и торговая. Мы поймаем ходящий по Истикляль старинный красный трамвайчик, поговорим о наследии французов и итальянцев в Стамбуле и спустимся к подножью Галатской башни. В этой же части прогулки вас ждут мечети: одна — авторства османского архитектора Синана, мини-копия Айя-Софии; вторая — расположенная под землей!

Чтобы отдохнуть от впечатлений, остановимся перекусить: я предлагаю вам попробовать рыбу в хлебе, или «балык дюрюм», знаменитый стамбульский стрит-фуд.

По Босфору — в Азию!

Кораблик доставит нас на другую сторону пролива, в консервативный район Ускюдар, куда редко добираются туристы. Между тем, здесь вы полюбуетесь Девичьей башней на собственном островке и откроете тайны мечети Михримах-султан, названной именем дочери великого султана Сулеймана. А еще обратите внимание, как местные жители отличаются от тех, которых можно увидеть в центре.

Закончится прогулка в тихом и романтичном районе районе Кузгунджук, где жизнь словно остановилась в 19 веке. Вы насладитесь атмосферой, рассмотрите деревянные домики и пообщаетесь с местными котами!

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые уже посмотрели достопримечательности района Султанахмет и готовы к следующему свиданию со Стамбулом!