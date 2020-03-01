Марина проводит ещё 3 экскурсии

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Удивительные мечети, граффити, рыба в лаваше, котики и другие атмосферные грани города

Марина
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Марина – ваш гид
Стамбул припас для вас стоолько удивительного! На этой прогулке вы не растеряетесь в огромном городе и миксе его культур, уловите суть Стамбула и прикоснетесь к его прошлому.

Каракёй, Галата, Ускюдар, Кузгунджук — самобытные районы на двух континентах удивят вас и подарят ракурсы для лучших кадров.

А я расскажу о легендах и архитектуре, о кухне и жизни турков.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Встреча в районе Эминёню
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Стамбул для продвинутых — расширенная версия
Стамбул для продвинутых — расширенная версия

Что вас ожидает

Каракёй. Стамбул контрастный
Рыбаки, путешественники, трамваи — на Галатском мосту всегда бурлит жизнь. Начав здесь прогулку, мы отправимся исследовать хипстерский район Каракёй. Вы услышите о жизни молодых турков, сделаете фото на улице с разноцветными зонтиками и тут же окажетесь возле старинной мечети. А еще я расскажу о русских эмигрантах, облюбовавших эти кварталы в начале 20 века, и покажу православную церковь Св. Пантелеймона.

Сюжеты шумной улицы Истикляль и две мечети
Пропустить улицу, которую называют стамбульским Арбатом, невозможно. Она широкая, нарядная и торговая. Мы поймаем ходящий по Истикляль старинный красный трамвайчик, поговорим о наследии французов и итальянцев в Стамбуле и спустимся к подножью Галатской башни. В этой же части прогулки вас ждут мечети: одна — авторства османского архитектора Синана, мини-копия Айя-Софии; вторая — расположенная под землей!

Чтобы отдохнуть от впечатлений, остановимся перекусить: я предлагаю вам попробовать рыбу в хлебе, или «балык дюрюм», знаменитый стамбульский стрит-фуд.

По Босфору — в Азию!
Кораблик доставит нас на другую сторону пролива, в консервативный район Ускюдар, куда редко добираются туристы. Между тем, здесь вы полюбуетесь Девичьей башней на собственном островке и откроете тайны мечети Михримах-султан, названной именем дочери великого султана Сулеймана. А еще обратите внимание, как местные жители отличаются от тех, которых можно увидеть в центре.

Закончится прогулка в тихом и романтичном районе районе Кузгунджук, где жизнь словно остановилась в 19 веке. Вы насладитесь атмосферой, рассмотрите деревянные домики и пообщаетесь с местными котами!

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые уже посмотрели достопримечательности района Султанахмет и готовы к следующему свиданию со Стамбулом!

Организационные детали

Траты на проезд и обед не включены в стоимость (всё вместе — ориентировочно 10-15 евро).

Стамбул для продвинутых — расширенная версия
Стамбул для продвинутых — расширенная версия
Стамбул для продвинутых — расширенная версия
Стамбул для продвинутых — расширенная версия
Стамбул для продвинутых — расширенная версия
Стамбул для продвинутых — расширенная версия
Стамбул для продвинутых — расширенная версия
Стамбул для продвинутых — расширенная версия
Стамбул для продвинутых — расширенная версия
Стамбул для продвинутых — расширенная версия
Стамбул для продвинутых — расширенная версия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Эминёню.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Всем привет! Меня зовут Марина, в прекрасном Стамбуле я живу уже 5 лет. Этот город покорил меня многогранностью, красотой и богатой историей, соединяющей культуры и религии многих народов. Я хочу показать, каким разнообразным может быть этот волшебный город, и помочь вам почувствовать его неповторимый колорит!
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Марина проводит ещё 3 экскурсии

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