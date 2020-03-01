Исторические экскурсии в Стамбуле

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Из аэропорта — к самым интересным местам сказочного турецкого города

Бабаджан
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Бабаджан – ваш гид
Если у вас длинная пересадка в Стамбуле и вы хотите провести это время с пользой, моя экскурсия для вас.

Вместо утомительного ожидания рейса в залах аэропорта вы погуляете по извилистым переулкам Старого города, ощутите дыхание современной жизни на улице Истикляль и насладитесь великолепными панорамами Босфора.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в аэропорту
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Стамбул для транзитных пассажиров
Стамбул для транзитных пассажиров

Что вас ожидает

Колорит Старого города
Прогулка начнется в районе Султанахмет — именно здесь когда-то появился Константинополь. Вы услышите о жизни султанов и их наложниц и о том, как в городе постепенно смешивались ислам и христианство. Рассмотрите площадь Ипподром, сердце древнего Константинополя, и по извилистым улочкам выйдете к Египетскому базару, где царит атмосфера истинно восточного рынка, пряного и оживленного.

Босфор и район Бейоглу
Насладившись свежим ветерком с Босфора на живописной пристани Эминеню, вы пройдете по мосту Галата через бухту Золотой Рог и увидите средневековую Галатскую башню, эффектно расположившуюся на высоком холме. Продолжится прогулка на улице Перу, где находится гостиница Пера Палас — именно в ней Агата Кристи написала «Восточный экспресс».

Современный Стамбул
Я покажу улицу Истикляль, ранее носившую название Grand Rue de Pera. Она по сей день соответствует французским стандартам: яркая, броская, с множеством ресторанов и кафе, кинотеатрами и бутиками. А еще с 1871 года по ней ходит старинный трамвайчик, который непременно встретится нам на пути. Завершится прогулка на площади Таксим, где вы сможете расслабиться перед возвращением в аэропорт за чашечкой турецкого кофе.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Из аэропорта и обратно мы добираемся на экспресс-автобусе. Это самый дешевый и быстрый вариант. Стоимость билета — 5$ с человека.
  • Я не только встречу вас в аэропорту, но и обязательно провожу назад после экскурсии.
  • По желанию, я могу организовать трансфер из аэропорта на машине. Стоимость — 100$, вип-автомобиль — 200$.
  • Экскурсия проводится из двух аэропортов города: имени Ататюрка и Сабихи Гекчен.
Стамбул для транзитных пассажиров
Стамбул для транзитных пассажиров
Стамбул для транзитных пассажиров
Стамбул для транзитных пассажиров
Стамбул для транзитных пассажиров
Стамбул для транзитных пассажиров
Стамбул для транзитных пассажиров
Стамбул для транзитных пассажиров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в аэропорту.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Бабаджан
Бабаджан
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Бабаджан, я живу и работаю в Стамбуле. Окончил Международный университет в Москве, второе высшее образование получил в Стамбульском университете. Я люблю этот волшебный город и обожаю свою профессию. Сделаю все возможное, чтобы дни в Стамбуле оставили у вас самые приятные впечатления!
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