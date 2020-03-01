Исторические экскурсии в Стамбуле

Что вас ожидает

Колорит Старого города

Прогулка начнется в районе Султанахмет — именно здесь когда-то появился Константинополь. Вы услышите о жизни султанов и их наложниц и о том, как в городе постепенно смешивались ислам и христианство. Рассмотрите площадь Ипподром, сердце древнего Константинополя, и по извилистым улочкам выйдете к Египетскому базару, где царит атмосфера истинно восточного рынка, пряного и оживленного.

Босфор и район Бейоглу

Насладившись свежим ветерком с Босфора на живописной пристани Эминеню, вы пройдете по мосту Галата через бухту Золотой Рог и увидите средневековую Галатскую башню, эффектно расположившуюся на высоком холме. Продолжится прогулка на улице Перу, где находится гостиница Пера Палас — именно в ней Агата Кристи написала «Восточный экспресс».

Современный Стамбул

Я покажу улицу Истикляль, ранее носившую название Grand Rue de Pera. Она по сей день соответствует французским стандартам: яркая, броская, с множеством ресторанов и кафе, кинотеатрами и бутиками. А еще с 1871 года по ней ходит старинный трамвайчик, который непременно встретится нам на пути. Завершится прогулка на площади Таксим, где вы сможете расслабиться перед возвращением в аэропорт за чашечкой турецкого кофе.