Необычный Стамбул: Галата и Пера

Район Султанахмет знаком каждому, кто приезжает в Стамбул, ведь с него начинаются все стандартные...

5
12 отзывов
Район Султанахмет знаком каждому, кто приезжает в Стамбул, ведь с него начинаются все стандартные экскурсии.

Мы же свернем в сторону от проторенных маршрутов и отправимся в районы Галата и Пера.

Вы увидите старый город таким, каким он был сто лет назад.

Вы узнаете, почему интеллигенция и европейцы предпочитали эти районы всем остальным, а также почему именно сюда после революции устремились русские эмигранты.
Необычный Стамбул: Галата и Пера
Необычный Стамбул: Галата и Пера
Необычный Стамбул: Галата и Пера
Необычный Стамбул: Галата и Пера
Необычный Стамбул: Галата и Пера
Необычный Стамбул: Галата и Пера
Необычный Стамбул: Галата и Пера

Что вы увидите 🤩

  • Каракей Палас
  • Ömer Abed Han
  • Туннель (самая первая ветка метро Стамбула 1875г)
  • Османский банк
  • Лестница Камондо
  • Бутик-отель Камондо
  • Галатская башня
  • Первый муниципалитет Стамбула(узнаете как связано его название с Парижем)
  • Зимняя резиденция Ипполита Декужи(французский торговец)
  • Апартаменты Боттер
  • Нарманлы Хан (бывшее русское посольство)
  • Дом известного турецкого певца Зеки Мюрена
  • Сирийский Пассаж
  • Пера Палас
  • Консульство Хорватии, Швеции, Франции, Италии, России, США.
  • Особняк генуэзского судовладельца (Палаццо Корпи)
  • Улица Истикляль
  • Русский археологический институт
  • Улицу красных фонарей
  • Стамбульский Пикассо
  • Стамбульский Великий Гетсби
  • Французская улица
  • Несколько смотровых
  • Цветочный пассаж
  • Пассаж Хаззопуло
Необычный Стамбул
Все знают, где жили султаны Османской Империи с 15 до 19 века. Кто-то также знает, где жили султаны с середины 19 века и до самого распада Империи.
А вы знаете, где жили и работали их портные, банкиры, архитекторы, строившие великолепные дворцы, доходные дома и пассажи, до сих пор украшающие Стамбул? Хотели бы побродить по этим атмосферным улочкам?
Возможно вам также хотелось бы посетить один из старейших европейских отелей Стамбула, где останавливались коронованные особы, императоры и известнейшие люди эпохи, такие как: Эрнест Хемингуэй, Агата Кристи, Мата Хари? А также желаете узнать, где в Стамбуле находилась улица «улица красный фонарей»? Тогда вам точно на эту экскурсию!

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля группы 3-4 человек
Стандартное предложение
€85
€100

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Планирование маршрута на следующий день
Что не входит
  • Проезд приблизительно 10 лир/чел
Где начинаем и завершаем
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: Остановка трамвая Топхане.
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день утром и вечером. Время по договоренности.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день утром и вечером. Время по договоренности.

Владимир И.
Владимир И.
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