Необычный Стамбул

Все знают, где жили султаны Османской Империи с 15 до 19 века. Кто-то также знает, где жили султаны с середины 19 века и до самого распада Империи.

А вы знаете, где жили и работали их портные, банкиры, архитекторы, строившие великолепные дворцы, доходные дома и пассажи, до сих пор украшающие Стамбул? Хотели бы побродить по этим атмосферным улочкам?

Возможно вам также хотелось бы посетить один из старейших европейских отелей Стамбула, где останавливались коронованные особы, императоры и известнейшие люди эпохи, такие как: Эрнест Хемингуэй, Агата Кристи, Мата Хари? А также желаете узнать, где в Стамбуле находилась улица «улица красный фонарей»? Тогда вам точно на эту экскурсию!