Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Стамбул как на ладони

Подняться на живописные городские холмы и посетить необычные районы на автомобильной экскурсии

Gayaz
Gayaz – представитель из Стамбула
Вы погуляете по холмам Чамлыджа, Отагтепе и Пьер Лоти и увидите весь Стамбул на 360°.

Кроме того, оцените старинные и современные мечети, рассмотрите крепость Румелихисар и попробуете местные бублики «симиты».

А я расскажу многовековую историю 📖 города и покажу его лучшие виды.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €195 за экскурсию

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Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони

Что вас ожидает

Стамбул с новых ракурсов
Вы исследуете самые красивые 🤩 холмы Стамбула и насладитесь его потрясающими панорамами. В программе экскурсии:

  • Холм Чамлыджа — вы рассмотрите с высоты европейскую и азиатскую части города, оцените современную мечеть Чамлыджа и отведаете турецкий кофе и «симит» со вкусом вишни.
  • Холм Отагтепе — место, веками вдохновляющее писателей и художников. Я расскажу, как оно связано с султаном Фатихом, и покажу дерево 🌲 необычной формы и самую узкую точку Босфора.
  • Холм Пьер Лоти — вы прокатитесь на фуникулере, насладитесь видом на Золотой Рог и узнаете о французском моряке и романисте, в честь которого назван холм.

А также по пути вы увидите древнюю крепость Румелихисар, заглянете в район Ортакей со старинной мечетью и живописной набережной и прогуляетесь 👣 по кварталу Бебек, где нередко можно встретить турецких актеров.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Мерседес Вито.

Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони
Стамбул как на ладони

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Gayaz
Gayaz
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Гаяз, я живу в Турции 9 лет и преподаю историю. Очень люблю исследовать Стамбул и делиться с гостями своими знаниями и открытиями. С радостью покажу вам этом замечательный город вместе с командой увлеченных гидов.
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