Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Стамбул с новых ракурсов Вы исследуете самые красивые 🤩 холмы Стамбула и насладитесь его потрясающими панорамами. В программе экскурсии:
Холм Чамлыджа — вы рассмотрите с высоты европейскую и азиатскую части города, оцените современную мечеть Чамлыджа и отведаете турецкий кофе и «симит» со вкусом вишни.
Холм Отагтепе — место, веками вдохновляющее писателей и художников. Я расскажу, как оно связано с султаном Фатихом, и покажу дерево 🌲 необычной формы и самую узкую точку Босфора.
Холм Пьер Лоти — вы прокатитесь на фуникулере, насладитесь видом на Золотой Рог и узнаете о французском моряке и романисте, в честь которого назван холм.
А также по пути вы увидите древнюю крепость Румелихисар, заглянете в район Ортакей со старинной мечетью и живописной набережной и прогуляетесь 👣 по кварталу Бебек, где нередко можно встретить турецких актеров.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Мерседес Вито.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Гаяз, я живу в Турции 9 лет и преподаю историю. Очень люблю исследовать Стамбул и делиться с гостями своими знаниями и открытиями. С радостью покажу вам этом замечательный город вместе с командой увлеченных гидов.