Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Что вас ожидает

Стамбул с новых ракурсов

Вы исследуете самые красивые 🤩 холмы Стамбула и насладитесь его потрясающими панорамами. В программе экскурсии:

Холм Чамлыджа — вы рассмотрите с высоты европейскую и азиатскую части города, оцените современную мечеть Чамлыджа и отведаете турецкий кофе и «симит» со вкусом вишни.

Холм Отагтепе — место, веками вдохновляющее писателей и художников. Я расскажу, как оно связано с султаном Фатихом, и покажу дерево 🌲 необычной формы и самую узкую точку Босфора.

Холм Пьер Лоти — вы прокатитесь на фуникулере, насладитесь видом на Золотой Рог и узнаете о французском моряке и романисте, в честь которого назван холм.

А также по пути вы увидите древнюю крепость Румелихисар, заглянете в район Ортакей со старинной мечетью и живописной набережной и прогуляетесь 👣 по кварталу Бебек, где нередко можно встретить турецких актеров.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Мерседес Вито.