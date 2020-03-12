76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самые необычные мечети и храмы Стамбула

Вы посетите монастырь Пантократора и церковь Христа Пантепопта, услышите, каким образом они превратились в мечети. Заглянете в знаменитую мечеть султана Эйюпа и увидите, где молились падишахи Османской империи. А еще рассмотрите шедевр величайшего архитектора XVI века — Мимара Синана.

Лучшие виды с парома

Переправившись через бухту Золотой Рог, мы полюбуемся с воды на дворец Топкапы, исторический полуостров Стамбула и минареты святой Софии. В азиатской части города я покажу мечети Михримах Султан и Валиде Султан, Девичью башню и модернистскую стеклянную мечеть Теологического университета, сочетающую элементы современной и османской архитектуры.

Неизведанный Стамбул

Набережная Ускюдара приведет нас в уютный район Кузгунджук. Здесь вас встретит совсем другой Стамбул: тихий и малолюдный, с петляющими зелеными улочками, яркими домиками, антикварными лавками, старинными деревянными строениями и дерзкими котами. В завершение подниметесь на холм Буюк Чамлыджа, посетите одноименную мечеть и насладитесь великолепным Стамбулом с высоты!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, предпочитающим неспешное и «живое» знакомство с городом. Я помогу заглянуть в колоритный мир Стамбула без скучных лекций с перечислением дат и событий. Расскажу и покажу то, что действительно интересно.