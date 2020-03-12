76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами

Омар
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Омар – ваш гид
На один день вы станете настоящими местными жителями: зайдете в мечети, погуляете по ярким улочкам, поплаваете на пароме, выпьете восточный кофе и, наконец, сбежите из мегаполиса в тихий квартал со старинными домами и веселыми котами.

Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Стамбул!
€111
89 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на пристани Эминёню или Ж/Д вокзал Сиркеджи (Восточный Экспресс)
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У этой экскурсии76 отзывов
4.91
Стамбул классический и современный
Стамбул классический и современный

Что вас ожидает

Самые необычные мечети и храмы Стамбула
Вы посетите монастырь Пантократора и церковь Христа Пантепопта, услышите, каким образом они превратились в мечети. Заглянете в знаменитую мечеть султана Эйюпа и увидите, где молились падишахи Османской империи. А еще рассмотрите шедевр величайшего архитектора XVI века — Мимара Синана.

Лучшие виды с парома
Переправившись через бухту Золотой Рог, мы полюбуемся с воды на дворец Топкапы, исторический полуостров Стамбула и минареты святой Софии. В азиатской части города я покажу мечети Михримах Султан и Валиде Султан, Девичью башню и модернистскую стеклянную мечеть Теологического университета, сочетающую элементы современной и османской архитектуры.

Неизведанный Стамбул
Набережная Ускюдара приведет нас в уютный район Кузгунджук. Здесь вас встретит совсем другой Стамбул: тихий и малолюдный, с петляющими зелеными улочками, яркими домиками, антикварными лавками, старинными деревянными строениями и дерзкими котами. В завершение подниметесь на холм Буюк Чамлыджа, посетите одноименную мечеть и насладитесь великолепным Стамбулом с высоты!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, предпочитающим неспешное и «живое» знакомство с городом. Я помогу заглянуть в колоритный мир Стамбула без скучных лекций с перечислением дат и событий. Расскажу и покажу то, что действительно интересно.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я встречу вас у вашего отеля
  • Мы не будем никуда спешить — в любом месте я готов сделать остановку, чтобы вы смогли передохнуть и пофотографироваться
  • Я с радостью поснимаю вас на ваш фотоаппарат или смартфон
  • Мы можем внести изменения в маршрут в соответствии с вашими пожеланиями

Дополнительные расходы

  • Еда, напитки и расходы на общественный транспорт не включены в стоимость экскурсии
  • Для проезда необходима Istanbul Card с балансом 20 лир на человека
Стамбул классический и современный
Стамбул классический и современный
Стамбул классический и современный
Стамбул классический и современный
Стамбул классический и современный
Стамбул классический и современный
Стамбул классический и современный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на пристани Эминёню или Ж/Д вокзал Сиркеджи (Восточный Экспресс).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Омар
Омар
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Омар, я живу в Стамбуле с 2007 года. Хорошо знаю город и его историю, отлично разбираюсь в теологии, закончил магистратуру Mapмapинского университета. С радостью познакомлю вас с культурой, архитектурой и современной жизнью Стамбула. До скорой встречи!
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76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Были на экскурсии с Омаром 7 марта. Однозначно рекомендую!! Омар показал те места, в которых самостоятельно побывать шансов нет. Великолепные виды, рассказ о не туристической жизни города, рекомендации.. Всем этим и делится Омар со своими гостями!
11 марта 2020
Экскурсия с Омаром очень понравилась! Были в Стамбуле с 07.03-09.03. В Стамбуле все спокойно), солнечно, короновируса нет.
Омар провел для нас экскурсию 8 марта, показал потрясающие места, новые и древние мечети, красивый район с цветными домиками,подсказал с покупками сувениров.
Омар очень опытный гид, с интересной программой, основанной на исторических фактах.
Спасибо! Уже порекомендовали Вас друзьям!
7 марта 2020
6 марта побывали на экскурсии с Омаром . С ним мы посетили интересные места Стамбула , которые сами бы никогда не увидели . Маршрут составлен удачно . Экскурсия проходит легко и интересно . Омар внимательный , терпеливый и хорошо информированный гид . Спасибо за экскурсию и проведённое время . Кстати также спасибо за Салеп .
29 февраля 2020
Очень интересная экскурсия с профессиональным, интеллигентным и очень приятным в общении гидом Омаром. Он показал нам Европейскую часть Стамбула, затем мы на пароме добрались до Азиатской части Стамбула. Там мы увидели много интересных мест, в том числе "не туристических", о которых не рассказывают на простых экскурсиях и не пишут в интернете. Омар свободно говорит на русском, кроме того знает еще несколько языков) Его было очень интересно слушать, время пролетело незаметно. Мы были с ребенком и Омар подстраивался под нас. Кроме того, Омар дал много полезных советов (что и где лучше купить, куда сходить и другие). От экскурсии и общения с Омаром у нас остались только положительные впечатления.
Борис
26 февраля 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень приветливый и грамотный экскурсовод. Много интересного поведал, рассказал, да и просто как оказалось очень приветливый человек. После экскурсии подсказал куда можно сходить, где и что ещё посмотреть. Так же на личные просьбы охотно отвечал и предоставлял навигацию до того или иного объекта пошагово. Однозначно рекомендую.
25 февраля 2020
Мы посетили несколько мечетей, узнали много нового о мусульманских обычаях. Омар был приветлив и обходителен, подстраивал темп экскурсии под наши физические возможности. Это не обзорная экскурсия, а больше экскурсия по районам Стамбула, куда самостоятельно туристы скорее всего не соберутся.
23 февраля 2020
Очень рекомендуем экскурсию с Омаром!!! Приятный, знающий город, его особенности и культуру населения, прекрасно разбирающийся в религии, знающий арабский язык. В такие места в городе мы сами никогда бы не добрались, и только. Благодаря гиду увидели их. Советуем. Гид давал интересные советы, рекомендовал что посмотреть и и где лучше попробовать местные деликатесы. Не сомневайтесь и путешествуйте!
11 февраля 2020
Спасибо Омару за очень интересную прогулку по азиатской части города. Маршрут прогулки был составлен таким образом , что мы увидели другой город , отличный от старого города. Омар рассказал много нового о жизни современного Стамбула и его истории. Мы искренне рекомендуем встретиться с Омаром и прогуляться по его Стамбулу.
9 февраля 2020
Экскурсию нам провел Омар, который является жителем этого города, и, соответственно, отлично его знает. Ему удалось нас заинтересовать, показав интересные локации, которые мне не удалось найти в туристическом приложении на смартфоне, и по нашей просьбе часто останавливался, дабы сделать фотографии, потратив на час больше запланированного времени! Спасибо гиду! Крайне рекомендую!
3 февраля 2020
Омар, мега супер компетентный, интереснейший человек!
Экскурсия прошла великолепно, мы вместе сгоняли до мест, до которых самы бы не доехали, очень комфортное общение, куча интереснейших фактов, не занудных, а дружеское приятнейшее общение, Омар скорректировал маршрут по нашей просьбе, чтобы не было повторений и вся прогулка превратилась в крутейший трип!!! Начните путешествие со встречи с Омаром, настоятельно рекомендую!!
Ещё 66 отзывов

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