15 отзывов оставили туристы

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Стамбул — консервативность Востока или свобода Запада

5
15 отзывов
Владимир И.
Владимир И. – Гид из Стамбула
Стамбул — это микс культур.

В одном район он по-азиатски шумный, в другом — по-европейски спокойный.

Даже соседние районы могут быть совершенно не похожи друг на друга.

С нами вы окажетесь в консервативном районе Ускюдар с мечетями и белыми минаретами и спокойном район Кадыкей.

Вместе насладимся контрастами города и попробуем понять его загадочную атмосферу.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €139 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Стамбул — консервативность Востока или свобода Запада
Стамбул — консервативность Востока или свобода Запада
Если вам хочется каких-то новых и необычных маршрутов по Стамбулу, если хотите увидеть его совсем с другой стороны, если хотите чего-то нетуристического, то этот тур для вас. Во время путешествия вы познакомитесь с двумя очень интересными и очень разными районами города (как чёрное и белое, ночь и день): Ускюдар и Кадыкей, которые в византийские времена были двумя городами Хризополис и Халкидон. В одном сохранилось восточное таинство, а вот в другом... Это и предстоит нам узнать!
Что входит
  • Услуги гида, история, анализ
  • Составление маршрута на следующий день
  • Много полезной информации, которая сэкономит ваше время, нервы и деньги
Что не входит
  • Проезд 15-20 лир (150-200 руб)
Начало
🚩 На ресепшн вашего отеля
Место завершения
🏁 Пристань Эминеню
Стамбул — консервативность Востока или свобода Запада
Стамбул — консервативность Востока или свобода Запада
Стамбул — консервативность Востока или свобода Запада
Стамбул — консервативность Востока или свобода Запада
Стамбул — консервативность Востока или свобода Запада
Стамбул — консервативность Востока или свобода Запада
Стамбул — консервативность Востока или свобода Запада
Стамбул — консервативность Востока или свобода Запада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир И.
Владимир И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

15 отзывов оставили туристы

Владимир И. проводит ещё 2 экскурсии

Контрасты Стамбула: от Римской империи до современности
179
8 часов
Контрасты Стамбула: от Римской империи до современности
16 отзывов
Обзорная экскурсия «Стамбул — сквозь века»
60
2 часа
Обзорная экскурсия «Стамбул — сквозь века»
7 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
356 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
скидка20%
125
100
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
259 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
162 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
147 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
Сокровища Босфора
119
3.5 часа
Сокровища Босфора
130 отзывов
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
125 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты