15 отзывов оставили туристы

Если вам хочется каких-то новых и необычных маршрутов по Стамбулу, если хотите увидеть его совсем с другой стороны, если хотите чего-то нетуристического, то этот тур для вас. Во время путешествия вы познакомитесь с двумя очень интересными и очень разными районами города (как чёрное и белое, ночь и день): Ускюдар и Кадыкей, которые в византийские времена были двумя городами Хризополис и Халкидон. В одном сохранилось восточное таинство, а вот в другом... Это и предстоит нам узнать!