15 отзывов оставили туристы

Если вам хочется каких-то новых и необычных маршрутов по Стамбулу, если хотите увидеть его совсем с другой стороны, если хотите чего-то нетуристического, то этот тур для вас. Во время путешествия вы познакомитесь с двумя очень интересными и очень разными районами города (как чёрное и белое, ночь и день): Ускюдар и Кадыкей, которые в византийские времена были двумя городами Хризополис и Халкидон. В одном сохранилось восточное таинство, а вот в другом... Это и предстоит нам узнать!
Что входит
Услуги гида, история, анализ
Составление маршрута на следующий день
Много полезной информации, которая сэкономит ваше время, нервы и деньги
Что не входит
Проезд 15-20 лир (150-200 руб)
Начало
🚩 На ресепшн вашего отеля
Место завершения
🏁 Пристань Эминеню
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.