Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Поездка на Принцевы острова с англоязычным гидом

2
3 отзыва
Всего в 25 километрах от шумного Стамбула находятся спокойные Принцевы острова.

Еще несколько веков назад сюда ссылали неугодных людей.

Сейчас же это идеальное место для отдыха.

Мы посетим два острова — Хейбелиада и Бююкада.

Я вам расскажу историю этих мест, покажу главные достопримечательности и раскрою легенды.

Путешествие никого не оставит равнодушным — это совершенно другой мир.

Мир спокойствия.
Поездка на Принцевы острова с англоязычным гидом
Поездка на Принцевы острова с англоязычным гидом
Поездка на Принцевы острова с англоязычным гидом
Поездка на Принцевы острова с англоязычным гидом
Поездка на Принцевы острова с англоязычным гидом
Поездка на Принцевы острова с англоязычным гидом
Поездка на Принцевы острова с англоязычным гидом
Остров Хейбелиада (Халки)
Из бухты Золотой Рог вы отправитесь на Принцевы острова. Всего 1, 5-2 часа и ваш паром прибудет в Хейбелиада — один из Принцевых островов. Остров отличается природной красотой, чистым морем, тишиной и спокойствием! Это наша первая остановка. Он является самым ближайшим к Стамбулу и вторым по величине после Бююкады.
Достопримечательности острова: греческая православную церковь Айя Никола, синагога Бет Яакова, теологическая школа Хейбелиада, монастырь Айя Йорги. По каждому из этих объектов гидом буду рассказаны исторические факты и легенды.
Остров Бююкада
Далее вы сядете на лодку и ваш путь пойдёт к острову Бююкада. Обед по типу «шведский стол» будет проходить на лодке. Чистый морской воздух и красивые пейзажи — залог хорошего аппетита у туристов. Сам остров прекрасен в любое время года. Среди островов архипелага — это самый большой и красивый остров, привлекающий туристов: чистыми водами моря, прекрасной природой, пешими прогулками и достопримечательностями.
Наш гид покажет вам: Греческий детский дом, Часовую башню, церковь Айя Йорги, старинные особняки. Вы услышите шум морского прибоя и восхититесь прекрасными пляжами острова. Путешествие на Принцевы острова никого не оставит равнодушными, это другой мир — спокойствия, умиротворения и добра.
Важная информация
Возьмите с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Билеты на паром
  • Обед
  • Страховка
 Что не входит
  • Напитки
  • Личные затраты
  • Электромобиль
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную обувь
  • солнцезащитные очки
  • головной убор и деньги на личные расходы.
Время проведения: Каждый день 09.00 – 17.00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные☀️На целый день🗽Достопримечательности#Принцевы острова

Armagan проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия по Стамбулу
40
за 1 чел.
5 часов
Обзорная экскурсия по Стамбулу
Пн. , Чт. 08.30 – 13.30
Аренда яхт в Стамбуле
Цена за всё – до 7 чел.
250
Аренда яхт в Стамбуле
Ежедневно
Экскурсия по старому городу Стамбула «По следам Султана»
35
за 1 чел.
4 часа
Экскурсия по старому городу Стамбула «По следам Султана»
Ежедневно кроме вторника 08.30–14.30
Древний Стамбул: Дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
45
за 1 чел.
5 часов
Древний Стамбул: Дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
Ежедневно кроме понедельника 08.30 – 14.30
Прогулка по Босфору в Стамбуле и панорама Босфора
30
за 1 чел.
4 часа
Прогулка по Босфору в Стамбуле и панорама Босфора
Ежедневно 14.30 – 18.00
Стамбул — Живая История
65
за 1 чел.
9 часов
Стамбул — Живая История
Ежедневно кроме понедельника 08.30 – 18.00

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

«Секреты Стамбула» – обзорная экскурсия
20
за 1 чел.
4 часа
«Секреты Стамбула» – обзорная экскурсия
176 отзывов
пн, вт, ср, сб вс - в 10.00 пт. - в 11.00
Стамбул: коротко о главном
13
за 1 чел.
3 часа
Стамбул: коротко о главном
152 отзыва
Прикоснуться к истории Айя-Софии, Голубой мечети, дворца Топкапы и площади Ипподром в сердце города
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:30
Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море
Цена за всё – до 15 чел.
130
2 часа
Индивидуальные прогулки на яхте — только ваша компания и море
15 отзывов
по договоренности, любой день, кроме воскресенья
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
скидка15%
Цена за всё – до 2 чел.
225
192
10 часов
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
110 отзывов
Побывать в 6 районах, увидеть множество «лиц» Стамбула, понять его жителей и стать с городом на «ты»
Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отеле
От 45
за 1 чел.
7 часов
Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отеле
4 отзыва
ежедневно с 8:30
Ваш идеальный день в Стамбуле
скидка10%
Цена за всё – до 4 чел.
150
135
5 часов
Ваш идеальный день в Стамбуле
56 отзывов
Дружеская познавательная прогулка по маршруту, спланированному для вас
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
🇹🇷