Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Остров Хейбелиада (Халки)

Из бухты Золотой Рог вы отправитесь на Принцевы острова. Всего 1, 5-2 часа и ваш паром прибудет в Хейбелиада — один из Принцевых островов. Остров отличается природной красотой, чистым морем, тишиной и спокойствием! Это наша первая остановка. Он является самым ближайшим к Стамбулу и вторым по величине после Бююкады.

Достопримечательности острова: греческая православную церковь Айя Никола, синагога Бет Яакова, теологическая школа Хейбелиада, монастырь Айя Йорги. По каждому из этих объектов гидом буду рассказаны исторические факты и легенды.

Остров Бююкада

Далее вы сядете на лодку и ваш путь пойдёт к острову Бююкада. Обед по типу «шведский стол» будет проходить на лодке. Чистый морской воздух и красивые пейзажи — залог хорошего аппетита у туристов. Сам остров прекрасен в любое время года. Среди островов архипелага — это самый большой и красивый остров, привлекающий туристов: чистыми водами моря, прекрасной природой, пешими прогулками и достопримечательностями.

Наш гид покажет вам: Греческий детский дом, Часовую башню, церковь Айя Йорги, старинные особняки. Вы услышите шум морского прибоя и восхититесь прекрасными пляжами острова. Путешествие на Принцевы острова никого не оставит равнодушными, это другой мир — спокойствия, умиротворения и добра.

Важная информация

Возьмите с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.