Елена и Сали проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Дворец Долмабахче. Это квинтэссенция роскоши и яркий пример смешения стилей — европейского барокко на азиатской почве. Здесь вы найдете шикарную меблировку и изящную лепнину, полюбуетесь сиянием люстр и рассмотрите дорогие коллекции предметов. А мы расскажем, как жилось здесь султанам и какими был дворец при Ататюрке.

Мечеть Сулеймание. Вы поразитесь масштабам мечети, которой удалось выстоять 89 землетрясений, и впечатляющему убранству. В мавзолее перед нами предстанет усыпальница султана Сулеймана и его любимой жены Роксоланы — это must-visit для поклонников сериала «Великолепный век».

Цистерна Базилика. Вы узнаете, как обнаружили это водохранилище и какие фильмы 🎥 здесь снимали. Почувствуете таинственную атмосферу, гуляя по мрачном подземелью и любуясь отражением огней в воде. А еще отыщете «Бассейн желаний», «плачущую колонну» и голову Медузы Горгоны.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Что включено в стоимость