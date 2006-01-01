Елена и Сали проводит ещё 4 экскурсии

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Стамбул — роскошный, мусульманский, древний

Посетить мечеть Сулеймание, восхититься убранством дворца Долмабахче и исследовать Цистерну Базилику

Елена и Сали
Елена и Сали – экскурсионное агентство из Стамбула
В составе группы до 30 человек вы посетите 3 интереснейшие локации Стамбула, перемещаясь по городу на автобусе 🚌.

Вы отследите европейское влияние во дворце Долмабахче и поразитесь блеску его интерьеров.

В мечети Сулеймание услышите о технических новшествах тех времен.

А после пройдете по темным коридорам старинного водохранилища и раскроете его тайны.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €49 за человека

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Стамбул — роскошный, мусульманский, древний
Стамбул — роскошный, мусульманский, древний

Что вас ожидает

Дворец Долмабахче. Это квинтэссенция роскоши и яркий пример смешения стилей — европейского барокко на азиатской почве. Здесь вы найдете шикарную меблировку и изящную лепнину, полюбуетесь сиянием люстр и рассмотрите дорогие коллекции предметов. А мы расскажем, как жилось здесь султанам и какими был дворец при Ататюрке.

Мечеть Сулеймание. Вы поразитесь масштабам мечети, которой удалось выстоять 89 землетрясений, и впечатляющему убранству. В мавзолее перед нами предстанет усыпальница султана Сулеймана и его любимой жены Роксоланы — это must-visit для поклонников сериала «Великолепный век».

Цистерна Базилика. Вы узнаете, как обнаружили это водохранилище и какие фильмы 🎥 здесь снимали. Почувствуете таинственную атмосферу, гуляя по мрачном подземелью и любуясь отражением огней в воде. А еще отыщете «Бассейн желаний», «плачущую колонну» и голову Медузы Горгоны.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Что включено в стоимость

  • Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель 🏨 находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.
  • Входные билеты 🎫 на все достопримечательности
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Стамбул — роскошный, мусульманский, древний
Стамбул — роскошный, мусульманский, древний
Стамбул — роскошный, мусульманский, древний
Стамбул — роскошный, мусульманский, древний
Стамбул — роскошный, мусульманский, древний

Экскурсия проводится во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена и Сали
Елена и Сали
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
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