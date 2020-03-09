20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Султанахмет: без чего не представить Стамбул

Первая часть экскурсии посвящена самым знаковым достопримечательностям города, которые поразят вас и историей, и архитектурой, и красотой. В районе Султанахмет вы перенесетесь в византийский Константинополь и во времена Османской империи, услышите великие имена и представите масштабные события. Итак, вы увидите:

Площадь Ипподром — сердце Константинополя с тремя древними колоннами. Площадь хранит память о Римской, Латинской, Византийской и Османской империях. Здесь вы узнаете об истоках города и о функциях Ипподрома сквозь века.

— сердце Константинополя с тремя древними колоннами. Площадь хранит память о Римской, Латинской, Византийской и Османской империях. Здесь вы узнаете об истоках города и о функциях Ипподрома сквозь века. Голубую Мечеть , или мечеть Султанахмет. Вы поймете, почему эта святыня бросила вызов мечети в Мекке и соседнему собору Святой Софии, узнаете, как ученик пытался превзойти учителя, и полюбуетесь интерьером с изразцами и персидскими коврами.

, или мечеть Султанахмет. Вы поймете, почему эта святыня бросила вызов мечети в Мекке и соседнему собору Святой Софии, узнаете, как ученик пытался превзойти учителя, и полюбуетесь интерьером с изразцами и персидскими коврами. Дворец Топкапы , чьи стены помнят 25 султанов. Здесь, на холме с лучшим видом на Босфор, поговорим о деяниях, судьбе и повседневной жизни османских правителей. В Топкапы хранятся подлинные сокровища, в том числе коллекции часов, оружия и фарвора — у вас будет время рассмотреть их.

, чьи стены помнят 25 султанов. Здесь, на холме с лучшим видом на Босфор, поговорим о деяниях, судьбе и повседневной жизни османских правителей. В Топкапы хранятся подлинные сокровища, в том числе коллекции часов, оружия и фарвора — у вас будет время рассмотреть их. Собор Святой Софии, или Айя-Софию — величайший христианский храм, возведенный в 6 веке и спасенный османским архитектором Синаном. Вы «прочитаете» его мозаики и фрески; увидите чашу, в которой крестили княгиню Ольгу, трон византийских императоров и колонны из языческих построек; подниметесь под купол, чтобы оценить грандиозные масштабы Святой Софии.

Прогулка между Европой и Азией

Один из лучших ракурсов Стамбула — с воды. Вы прокатитесь на кораблике по Босфору, красивейшему проливу мира: полюбуетесь старинными особняками, шикарными виллами и средневековыми домиками у подножия грозных крепостей. В отражениях босфорских вод вам откроется роль пролива, разделившего город на два континента.