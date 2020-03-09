20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. Стамбул с нуля

Экскурсия по дворцу Топкапы, Айя-Софии и Голубой мечети, а также прогулка по Босфору

Айна
Задать вопрос
Айна – экскурсионное агентство
Минареты и изразцы мечети Султанахмет, величие и фрески Святой Софии, роскошь дворца султанов и виды города двух континентов с воды — рецепт знакомства со Стамбулом прост! В то же время сложно не растеряться в его истории, масштабах и контрастах.

Я обещаю, вы увидите и узнаете все, что нужно для первого взгляда на Стамбул, и приготовитесь к дальнейшему открытию этого города.
€90
72 за человека
скидка20%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 45 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии20 отзывов
4.1
Стамбул с нуля
Стамбул с нуля

Что вас ожидает

Султанахмет: без чего не представить Стамбул
Первая часть экскурсии посвящена самым знаковым достопримечательностям города, которые поразят вас и историей, и архитектурой, и красотой. В районе Султанахмет вы перенесетесь в византийский Константинополь и во времена Османской империи, услышите великие имена и представите масштабные события. Итак, вы увидите:

  • Площадь Ипподром — сердце Константинополя с тремя древними колоннами. Площадь хранит память о Римской, Латинской, Византийской и Османской империях. Здесь вы узнаете об истоках города и о функциях Ипподрома сквозь века.
  • Голубую Мечеть, или мечеть Султанахмет. Вы поймете, почему эта святыня бросила вызов мечети в Мекке и соседнему собору Святой Софии, узнаете, как ученик пытался превзойти учителя, и полюбуетесь интерьером с изразцами и персидскими коврами.
  • Дворец Топкапы, чьи стены помнят 25 султанов. Здесь, на холме с лучшим видом на Босфор, поговорим о деяниях, судьбе и повседневной жизни османских правителей. В Топкапы хранятся подлинные сокровища, в том числе коллекции часов, оружия и фарвора — у вас будет время рассмотреть их.
  • Собор Святой Софии, или Айя-Софию — величайший христианский храм, возведенный в 6 веке и спасенный османским архитектором Синаном. Вы «прочитаете» его мозаики и фрески; увидите чашу, в которой крестили княгиню Ольгу, трон византийских императоров и колонны из языческих построек; подниметесь под купол, чтобы оценить грандиозные масштабы Святой Софии.

Прогулка между Европой и Азией
Один из лучших ракурсов Стамбула — с воды. Вы прокатитесь на кораблике по Босфору, красивейшему проливу мира: полюбуетесь старинными особняками, шикарными виллами и средневековыми домиками у подножия грозных крепостей. В отражениях босфорских вод вам откроется роль пролива, разделившего город на два континента.

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — трансфер из отеля в исторической части европейского Стамбула (для других районов города трансфер оплачивается дополнительно — уточняйте при заказе)
    — входные билеты (мы приобретаем их заранее, чтобы вы не стояли в очередях)
    — обед (напитки за дополнительную плату)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стамбул с нуля
Стамбул с нуля
Стамбул с нуля
Стамбул с нуля
Стамбул с нуля
Стамбул с нуля
Стамбул с нуля
Стамбул с нуля
Стамбул с нуля
Стамбул с нуля

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45 и 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Айна
Айна
Приветствую вас в Турции, дорогие друзья! Живу в Стамбуле 10 лет, обожаю этот яркий, живой, контрастный город, знаю множество нетуристических троп и хочу поделиться этими знаниями с вами. Я работаю в команде профессиональных гидов, которые проводят исторические традиционные экскурсии (вам не придется стоять в очереди для посещения основных достопримечательностей). А я проведу вас местами, где не ступала нога туриста, a если и ступала, то не так часто. А также расскажу, как живется в этом городе иностранцам.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Экскурсия была 8го марта! Всем девушкам подарили по красной розе! Это было неожиданно и приятно! Мы очень выделялись из толпы 😅 Гид Хидо отлично провел экскурсию, шутил. Молодец! Спасибо большое!
30 января 2020
Всё прекрасно, и сопровождение , и обед, и сама программа на высоте !!!!!
12 января 2020
Очень классный гид, знает досконально исторические факты,было интересно и познавательно.
5 января 2020
Маршрут экскурсии составлен плохо. Ходили взад и вперёд. Обед хороший. Поездка на катере понравилась. Очень большие переходы.
5 января 2020
Супер экскурсия! Большое спасибо!!!! Гид Хидо великолепен. Рекомендую всем
29 декабря 2019
Экскурсия понравилась. Даже плохая погода её не испортила. Единственное будьте готовы много ходить в первой половине дня. Мелкий недостаток - акцент гида. Сначала было сложно его понять, после привыкаешь.
8 декабря 2019
Экскурсия проходит по интересному маршруту, но организована плохо. Началось с того, что попросили выйти раньше, а экскурсовод опоздал. На экскурсии было слышно плохо, т.к. экскурсовод не ждал, пока все подойдут, а рассказывал тем, кто рядом. И по-русски экскурсовод Кемаль говорит нечетко. Затянулось ожидание прогулочного катера, на катере во время экскурсии экскурсовод (другой) постоянно отпускал какие-то шутки с политическим подтекстом. Красота и богатая история Стамбула скрасили экскурсию, но знаний в полном объеме получить не удалось.
21 ноября 2019
Экскурсия понравилась.
Но, я считаю, при большой группе гиду нужно чётко придерживаться своего плана экскурсии, а не согласовывать детали программы с туристами. Иначе в группе среди туристов возникают споры - каждый хочет по-своему...
17 ноября 2019
Спасибо за очень интересную экскурсию Стамбул с нуля! Нам очень понравилось!
10 ноября 2019
Отличная, очень насыщенная экскурсия. Ноги гудят, в голове море новых фактов. В сочетании с экскурсией первого дня Омара К волшебному закату... - 🔥 Абсолютно новые места и факты. Все отлично, гид отличный, спасибо!
Ещё 10 отзывов

Айна проводит ещё 7 экскурсий

Горный курорт Ялова: магия термальных водГорный курорт Ялова: магия термальных водГорный курорт Ялова: магия термальных вод
скидка50%
€60
30 за человека
10 часов
54 отзыва
Погрузиться в горячие минеральные источники и Султанские ванны среди природы горного ущелья
Горячие минеральные источники курорта Ялова еще со времен Османской империи привлекали путешественников со всего мира. Вы проведете день вдали от шумного Стамбула, искупаетесь в открытых бассейнах, посетите Султанские ванны и традиционный хамам, а после прогуляетесь по живописному дендрологическому парку с редкими видами растений. Приготовьтесь насладиться первозданной турецкой природой, горным воздухом и целебными термальными водами, которые ценили даже султаны!
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулкаТурецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулкаТурецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
скидка50%
€50
25 за человека
5 часов
20 отзывов
Увидеть Стамбул с воды и поужинать под зажигательное шоу с танцами
Это не экскурсия с погружением в историю Стамбула, но красивый вечерний вояж по Босфору. Мы организуем трансфер от вашего отеля до пристани и отвезем обратно после круиза. В программу включен ужин и выступления фольклорных коллективов. Общая вместимость теплохода — около 200 человек.
Поездка в стамбульский «Аквариум»Поездка в стамбульский «Аквариум»Поездка в стамбульский «Аквариум»
скидка40%
€40
24 за человека
3.5 часа
10 отзывов
Погрузиться в мир морской фауны в одном из лучших океанариумов мира
Это предложение — удобный способ побывать в ультрасовременном океанариуме Стамбула. Вы совершите географическое путешествие от Черного моря до Тихого океана и познакомитесь с обитателями морских глубин из разных уголков планеты. С вами будет русскоговорящий сопровождающий, в стоимость включены трансфер и обед в турецком ресторане.
Магия эпох СтамбулаМагия эпох СтамбулаМагия эпох Стамбула
скидка25%
€58
44 за человека
4.5 часов
5 отзывов
Познакомиться с городом через три символа: дворец Долмабахче, мечеть Сулеймание и Цистерну Базилику
На этой насыщенной экскурсии вы соберете цельный образ Стамбула, погрузившись в три его эпохи. Вы оцените роскошь Османской империи в великолепном дворце Долмабахче, узнаете о временах правления Сулеймана Великолепного в мечети Сулеймание и спуститесь в подземную Цистерну Базилику, хранящую тайны Византии.
Все краски БосфораВсе краски БосфораВсе краски Босфора
скидка40%
€40
24 за человека
3 часа
1 отзыв
Проплыть по легендарному проливу, рассмотреть символы Стамбула и услышать его яркие истории
Стамбул в отражении волн Босфора — магический пейзаж, который стоит увидеть каждому путешественнику. На морской прогулке вы пересечете величественный пролив, с идеального ракурса рассмотрите Девичью башню, дворец Долмабахче и Босфорский мост. А главное — ощутите мощь и величие города, объединившего в себе Европу и Азию.
Святая Византия: наследие великой империиСвятая Византия: наследие великой империиСвятая Византия: наследие великой империи
скидка20%
€50
40 за человека
4 часа
8 отзывов
Посетить старинные церкви, увидеть уникальные мозаики, познакомиться с христианским прошлым Стамбула
На нашей экскурсии вы будто перенесетесь в древний Константинополь и ощутите атмосферу Восточно-римского Государства. В Музее мозаики Карие вы попадете в настоящую восточную сказку, посетите Железную церковь и побываете в том самом месте, где чудесные события дали начало празднику Покрова Богородицы. Услышите историю Византийской империи, прикоснетесь к христианским святыням в Вселенском Патриархате и узнаете, как относились к местным достопримечательностям османские завоеватели.
Стамбульские диковинкиСтамбульские диковинкиСтамбульские диковинки
скидка20%
€50
40 за человека
4.5 часов
7 отзывов
Открыть город заново в парке миниатюр, на вершине холма Пьер Лоти и улицах района Бейоглу
Стамбул — это не только изящные мечети, дворцы и истории о султанах, но и целая шкатулка с необычными уголками, до которых нечасто добираются туристы. Эта прогулка приведет вас в парк-музей с миниатюрными достопримечательностями со всего света, на вершину холма Пьер Лоти с изумительными панорамами, в сердце колоритного района Бейоглу и к подземному фуникулеру у Галатского моста. А в городских легендах, звуках красного трамвайчика и вкусе свежего балык экмек вам откроется настоящий дух Стамбула!

Экскурсии по Босфору

Путешествие по Золотому Рогу и БосфоруПутешествие по Золотому Рогу и БосфоруПутешествие по Золотому Рогу и Босфору
25 за человека
4 часа
308 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Стамбул невозможно исследовать до конца — облик города пестрит яркими деталями! Мы отправимся в плавание, чтобы изучить его с воды. Вы увидите дворец Бейлербейи, мечеть Сулеймана, крепость Румели Хисар и Девичью башню. Откроете их тайны и прикоснётесь к разным периодам летописи Стамбула.
Круиз по вечернему БосфоруКруиз по вечернему БосфоруКруиз по вечернему Босфору
29 за человека
3.5 часа
63 отзыва
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
В колоритном Стамбуле непременно стоит насладиться вечерним городом, поплавать по Босфору, попробовать традиционные угощения и посмотреть на турецкие танцы. Всё это вы успеете за три часа нашей прогулки вдоль европейского и азиатского берегов Стамбула: в программе вкусный ужин с восточными десертами, шоу, дискотека, а также, конечно, главные достопримечательности и Босфорский мост в ночных огнях.
Два в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по Босфору
скидка30%
€95
67 за экскурсию
6 часов
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
Приглашаю погрузиться в жизнь Стамбула изнутри! Вы поплаваете по легендарному Босфору, исследуете подземное водохранилище и продегустируете местные деликатесы на колоритных рынках. А я расскажу, как рос и развивался город, кто им правил и какие интересные события происходили здесь на протяжении веков.
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по БосфоруЕвропейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по БосфоруЕвропейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
190 за экскурсию
7 часов
22 отзыва
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
Вы осмотрите грандиозную мечеть Чамлыджа, услышите историю крепости Йорос, прогуляетесь по самому красивому парку города — Йылдыз, пообедаете в рыбацкой деревушке и заглянете на чай в старинный Мальтийский павильон. А в морском круизе рассказы о Стамбуле дополнят виды на роскошные дворцы и элегантные виллы.
Сокровища БосфораСокровища БосфораСокровища Босфора
107 за экскурсию
3.5 часа
128 отзывов
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Приглашаю вас на необычный круиз по Босфору. Мы не просто насладимся классической поездкой по Босфору на кораблике, но и сойдем на берег, где посетим старинную крепость, живописные районы-бухты с кружевными османскими особняками, пройдемся вдоль знаменитой Стамбульской марины с самыми красивыми яхтами!
Прогулка по Босфору с гидомПрогулка по Босфору с гидомПрогулка по Босфору с гидом
От 50 за экскурсию
1.5 часа
17 отзывов
Проплыть на катере по легендарному Босфору и прикоснуться к истории Стамбула
Вы проведете полтора часа в окружении морского бриза, восхитительных панорам Стамбула и захватывающих историй о городе и его главной водной артерии. Босфорские дворцы и тенистые виллы-ялы, колоритные районы города и величественные мосты – такое приключение просто невозможно пропустить! Битвы с пиратами, конечно, не будет, но историю одного из самых знаменитых морских волков вы все же узнаете.

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи