Kemal проводит ещё 2 экскурсии

Декорации города Для нашего фото-маршрута я подобрал самые колоритные и знаковые локации. Учиться мастерству съемки вы будете в сердце столицы ⭐️ — старом городе. Нашими моделями будут:
Модная улица Истикляль, по которой курсирует яркий ретро-трамвайчик
Церковь Святой Троицы — самый крупный православный храм Стамбула
Трехэтажный Цветочный пассаж в стиле неоклассика, дополненный уникальными витражами и лепниной с позолотой
Католическая Церковь ⛪ Святого Антония Падуанского в венецианском неоготическом стиле, которая впечатлит вас изяществом архитектурных элементов
Галатская башня — символ Стамбула и воплощение Византийской эпохи. Со смотровой площадки Галаты вам открывается великолепная панорама Босфора.
Мечеть Сулеймание, хранящая историю 📖 о любви Сулеймана и Роксоланы.
Шкатулка с секретами Вы не только узнаете о секретах фото-мастерства, но и услышите истории о разных эпохах и правителях: Османской и Византийской империях, Ататюрке и Юстиниане. Я расскажу о личности Сулеймана Великолепного и архитектора Синана и вспомню немало историй о памятниках, которые встретятся нам по пути. Слушая интересный рассказ, вы прогуляетесь 👣 мимо ключевых достопримечательностей 🏛️ Стамбула, магазинов Истикляль, кафе и сувенирных лавочек атмосферного пассажа. А в завершение, если будет желание, пообедаете в ресторане Галатской башни.
Организационные детали
Вход в Галатскую башню по желанию и оплачивается отдельно — 30 лир/чел.
Для фотопрогулки не обязательно иметь при себе профессиональную камеру, вы можете снимать на смартфон
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!