Kemal проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Декорации города

Для нашего фото-маршрута я подобрал самые колоритные и знаковые локации. Учиться мастерству съемки вы будете в сердце столицы ⭐️ — старом городе. Нашими моделями будут:

Модная улица Истикляль , по которой курсирует яркий ретро-трамвайчик

, по которой курсирует яркий ретро-трамвайчик Церковь Святой Троицы — самый крупный православный храм Стамбула

— самый крупный православный храм Стамбула Трехэтажный Цветочный пассаж в стиле неоклассика, дополненный уникальными витражами и лепниной с позолотой

в стиле неоклассика, дополненный уникальными витражами и лепниной с позолотой Католическая Церковь ⛪ Святого Антония Падуанского в венецианском неоготическом стиле, которая впечатлит вас изяществом архитектурных элементов

в венецианском неоготическом стиле, которая впечатлит вас изяществом архитектурных элементов Галатская башня — символ Стамбула и воплощение Византийской эпохи. Со смотровой площадки Галаты вам открывается великолепная панорама Босфора.

— символ Стамбула и воплощение Византийской эпохи. Со смотровой площадки Галаты вам открывается великолепная панорама Босфора. Мечеть Сулеймание, хранящая историю 📖 о любви Сулеймана и Роксоланы.

Шкатулка с секретами

Вы не только узнаете о секретах фото-мастерства, но и услышите истории о разных эпохах и правителях: Османской и Византийской империях, Ататюрке и Юстиниане. Я расскажу о личности Сулеймана Великолепного и архитектора Синана и вспомню немало историй о памятниках, которые встретятся нам по пути. Слушая интересный рассказ, вы прогуляетесь 👣 мимо ключевых достопримечательностей 🏛️ Стамбула, магазинов Истикляль, кафе и сувенирных лавочек атмосферного пассажа. А в завершение, если будет желание, пообедаете в ресторане Галатской башни.

Организационные детали