Kemal проводит ещё 2 экскурсии

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Стамбул в объективе: уроки фотографа

Прогуляться по звенящей Истикляль, увидеть старинные храмы и научиться ловить момент

Kemal
Kemal – Гид из Стамбула
Путешествие с фотоаппаратом по «городу души» покажет Стамбул в новом свете.

От нас не ускользнет ни одна деталь, ни один удачный ракурс! Я расскажу о жанрах фотографии 📸, правилах построения кадра и особенностях съемок в старом городе, а также поделюсь интересными историями о местах, которые мы будем проходить.
Задать вопросОбычно отвечает за 49 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Стамбул в объективе: уроки фотографа
Стамбул в объективе: уроки фотографа

Что вас ожидает

Декорации города
Для нашего фото-маршрута я подобрал самые колоритные и знаковые локации. Учиться мастерству съемки вы будете в сердце столицы ⭐️ — старом городе. Нашими моделями будут:

  • Модная улица Истикляль, по которой курсирует яркий ретро-трамвайчик
  • Церковь Святой Троицы — самый крупный православный храм Стамбула
  • Трехэтажный Цветочный пассаж в стиле неоклассика, дополненный уникальными витражами и лепниной с позолотой
  • Католическая Церковь ⛪ Святого Антония Падуанского в венецианском неоготическом стиле, которая впечатлит вас изяществом архитектурных элементов
  • Галатская башня — символ Стамбула и воплощение Византийской эпохи. Со смотровой площадки Галаты вам открывается великолепная панорама Босфора.
  • Мечеть Сулеймание, хранящая историю 📖 о любви Сулеймана и Роксоланы.

Шкатулка с секретами
Вы не только узнаете о секретах фото-мастерства, но и услышите истории о разных эпохах и правителях: Османской и Византийской империях, Ататюрке и Юстиниане. Я расскажу о личности Сулеймана Великолепного и архитектора Синана и вспомню немало историй о памятниках, которые встретятся нам по пути. Слушая интересный рассказ, вы прогуляетесь 👣 мимо ключевых достопримечательностей 🏛️ Стамбула, магазинов Истикляль, кафе и сувенирных лавочек атмосферного пассажа. А в завершение, если будет желание, пообедаете в ресторане Галатской башни.

Организационные детали

  • Вход в Галатскую башню по желанию и оплачивается отдельно — 30 лир/чел.
  • Для фотопрогулки не обязательно иметь при себе профессиональную камеру, вы можете снимать на смартфон
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Стамбул в объективе: уроки фотографа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Kemal
Kemal
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!
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Kemal проводит ещё 2 экскурсии

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