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Стамбул в Вашем ритме

Janyshova
Janyshova – Гид из Стамбула
Стамбул в Вашем ритме
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €125 за экскурсию

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Стамбул в Вашем ритме
Стамбул в Вашем ритме

Что вы увидите

  • Голубая мечеть
  • Иподром
  • Парк Гюльхане
  • Вокзал Сиркеджи
  • Египетский рынок
  • Сулеймание
  • Башня Галата
  • Истикляль
  • В маршрут можно вносить дополнения с учётом ваших пожеланий и выносливости.
Стамбул - многомилионный мегаполис. Он такой разный и загадочный. Приглашаю вас совершить путешествие в сказку о трёх городах в моей компании. Вы увидите и главные достопримечательности 🏛️, и скрытые от глаз туристов остатки Византии. Да да именно мимо таких мест часто проходят туристы и даже не догадываются о их местонахождении.

Что вас ожидает :

  • Мы обсудим историю 📖 этого города без скучных дат и фактов википедии. Побываем с самом древнем парке 🌳 Стамбула. А так же развеем мифы о соборе Айа София.

Напишите мне, до бронирования экскурсии 🧭, и мы с Вами составим индивидуальный маршрут для Вас с учётом Ваших пожеланий. Ниже привожу всего один пример как мог бы выглядеть наш с Вами день :

  • Наша прогулка 👣 начинается в лобби вашего отеля. Мы отправляемся в историческую часть города на площадь Султанахмет где соседствуют Голубая мечеть и собор Софии. Я расскажу вам историю строительства двух этих шедевров. А вы знаете почему у Голубой мечети 6 минаретов ? Нет?! Я обязательно вам про это расскажу.
  • Затем мы отправимся посмотреть на остатки ипподрома, где я вам расскажу о языческих корнях происхождения гонок колесниц и боёв гладиаторов.
  • Далее мы прогуляемся по самому старинному парку города, где когда-то гуляли султаны, а еще здесь раньше устраивали праздник тюльпанов в Османскую эпоху. Выйдя из парка мы попадаем на вокзал с которого когда-то отправлялся " восточный экспресс ". Минуя вокзал мы оказываемся на настоящем восточном рынке, где можно будет купить сувениры 🎁. От туда мы держим путь к красавице Сулеймание, где вы увидите гробницу Роксаланы и полюбуитесь панорамным видом, открывающиемся с ее сада. Затем мы поднимемся на Галатскую башню что бы увидеть Стамбул с высота птичьего полёта. А так же прогуляемся по улице Истикляль, на которой вы услышите не придуманные истории о судьбах людей имигрировавших с Царской России после 1917 г.
В маршрут можно вносить дополнения с учётом ваших пожеланий
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Транспортные расходы
  • Личные траты на еду и напитки
  • Входной билет на Галатскую башню
Начало
🚩 Лобби вашего отеля
Место завершения
🏁 Пристань Эминоню
Стамбул в Вашем ритме
Стамбул в Вашем ритме
Стамбул в Вашем ритме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Janyshova
Janyshova
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