Стамбул - многомилионный мегаполис. Он такой разный и загадочный. Приглашаю вас совершить путешествие в сказку о трёх городах в моей компании. Вы увидите и главные достопримечательности 🏛️, и скрытые от глаз туристов остатки Византии. Да да именно мимо таких мест часто проходят туристы и даже не догадываются о их местонахождении.

Что вас ожидает :

Мы обсудим историю 📖 этого города без скучных дат и фактов википедии. Побываем с самом древнем парке 🌳 Стамбула. А так же развеем мифы о соборе Айа София.

Напишите мне, до бронирования экскурсии 🧭, и мы с Вами составим индивидуальный маршрут для Вас с учётом Ваших пожеланий. Ниже привожу всего один пример как мог бы выглядеть наш с Вами день :

Наша прогулка 👣 начинается в лобби вашего отеля. Мы отправляемся в историческую часть города на площадь Султанахмет где соседствуют Голубая мечеть и собор Софии. Я расскажу вам историю строительства двух этих шедевров. А вы знаете почему у Голубой мечети 6 минаретов ? Нет?! Я обязательно вам про это расскажу.

Затем мы отправимся посмотреть на остатки ипподрома, где я вам расскажу о языческих корнях происхождения гонок колесниц и боёв гладиаторов.

Далее мы прогуляемся по самому старинному парку города, где когда-то гуляли султаны, а еще здесь раньше устраивали праздник тюльпанов в Османскую эпоху. Выйдя из парка мы попадаем на вокзал с которого когда-то отправлялся " восточный экспресс ". Минуя вокзал мы оказываемся на настоящем восточном рынке, где можно будет купить сувениры 🎁. От туда мы держим путь к красавице Сулеймание, где вы увидите гробницу Роксаланы и полюбуитесь панорамным видом, открывающиемся с ее сада. Затем мы поднимемся на Галатскую башню что бы увидеть Стамбул с высота птичьего полёта. А так же прогуляемся по улице Истикляль, на которой вы услышите не придуманные истории о судьбах людей имигрировавших с Царской России после 1917 г.

В маршрут можно вносить дополнения с учётом ваших пожеланий