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Стамбул Великолепный — город императоров

5
12 отзывов
Майя А.
Майя А. – Гид из Стамбула
Хотите увидеть Стамбул таким, каким его возводили по велению византийских императоров и османских султанов? Мы обязательно покажем вам все самое интересное, что было построено в городе, полном мистики и загадок.

Знаете ли вы о Большом дворце, который стоял в Константинополе более 800 лет? Расскажем вам о нем, а точнее, о том, что осталось от былого величия и роскоши Византии.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €30 за человека

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Стамбул Великолепный — город императоров
Стамбул Великолепный — город императоров

Что вы увидите

  • Площадь Ипподром
  • Цистерна Базилика
  • Собор Святой Софии (Айя София)
  • Дворец Топкапы
  • Голубая мечеть
  • <b>На замену:</b>
  • Малая София
  • Базар Араста
  • Музей мозаик
Хотите увидеть Стамбул таким, каким его построили великие императоры и великолепные султаны? Мы обязательно вам покажем и расскажем все самое интересное, что было в этом мистическом городе. Знаете ли вы о существовании Большого дворца в Константинополе? Мы покажем его вам, а точнее то, что осталось от былого великолепия Византийской империи.

На этой экскурсии 🧭 вы увидите все самые известные достопримечательности 🏛️ Стамбула:

    -Ипподром
    -Цистерна Базилика
    -Собор Святой Софии
    -Дворец Топкапы
    -Голубая мечеть

    Важно знать:

    • 1. На период реставрации Голубой мечети и Цистерны Базилики предлагаем вариант замены: Малая София, Базар Араста, Музей 🖼 мозаик или Дворец Топкапы. Все перечисленные достопримечательности были частью Большого Дворца.
    • 2. Экскурсия ⛳ пешеходная, мы будем много ходить, поэтому, пожалуйста, выбирайте удобную одежду и обувь.
    • 3. Стоимость входных билетов не включена. Мы приобретаем их в ходе экскурсии. Гид проведет вас без очереди, ждать вам не придется.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты (при желании приобретаем их во время экскурсии и проходим без очереди)
    Начало
    🚩 ресторана Pudding Shop
    Место завершения
    🏁 Султанахмет
    Стамбул Великолепный — город императоров
    Стамбул Великолепный — город императоров
    Стамбул Великолепный — город императоров
    Стамбул Великолепный — город императоров

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Майя А.
    Майя А.
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    12 отзывов оставили туристы

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