Майя А. – Гид из Стамбула

Хотите увидеть Стамбул таким, каким его возводили по велению византийских императоров и османских султанов? Мы обязательно покажем вам все самое интересное, что было построено в городе, полном мистики и загадок.



Знаете ли вы о Большом дворце, который стоял в Константинополе более 800 лет? Расскажем вам о нем, а точнее, о том, что осталось от былого величия и роскоши Византии.