Хотите увидеть Стамбул таким, каким его построили великие императоры и великолепные султаны? Мы обязательно вам покажем и расскажем все самое интересное, что было в этом мистическом городе. Знаете ли вы о существовании Большого дворца в Константинополе? Мы покажем его вам, а точнее то, что осталось от былого великолепия Византийской империи.
На этой экскурсии 🧭 вы увидите все самые известные достопримечательности 🏛️ Стамбула:
-Ипподром
-Цистерна Базилика
-Собор Святой Софии
-Дворец Топкапы
-Голубая мечеть
Важно знать:
1. На период реставрации Голубой мечети и Цистерны Базилики предлагаем вариант замены: Малая София, Базар Араста, Музей 🖼 мозаик или Дворец Топкапы. Все перечисленные достопримечательности были частью Большого Дворца.
2. Экскурсия ⛳ пешеходная, мы будем много ходить, поэтому, пожалуйста, выбирайте удобную одежду и обувь.
3. Стоимость входных билетов не включена. Мы приобретаем их в ходе экскурсии. Гид проведет вас без очереди, ждать вам не придется.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты (при желании приобретаем их во время экскурсии и проходим без очереди)
Начало
🚩 ресторана Pudding Shop
Место завершения
🏁 Султанахмет
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.