Tarlan проводит ещё 1 экскурсию

Визитные карточки Стамбула На автобусе 🚌 мы проедем по центральным улицам Старого города и сделаем остановки у важных памятников. Вы увидите:
Площадь Ипподром с необычным фонтаном, которая была культурным центром нескольких империй. Вы узнаете о римских состязаниях и дворцовых мероприятиях времен Османской империи и осмотрите древние монументы: Змеиную колонну и Египетский обелиск.
Дворец Топкапы, который хранит историю любви Роксоланы и султана Сулеймана. Вас ждут истории о 25 султанах, живших здесь, Гарем, фонтан палача и камни, где выставлялись головы осужденных.
Голубую мечеть, поражающую величием и оригинальной внутренней отделкой. Вы узнаете, кто был архитектором, выведаете тайны балконов и минаретов и услышите о всемирном скандале, связанным с постройкой здания.
Хамам Роксоланы — турецкую баню, построенную в честь любимой жены султана Сулеймана. Гид расскажет, чем этот хамам примечателен, и вспомнит старинные легенды об этом месте.
Собор Святой Софии — настоящее чудо архитектуры. Правда ли, что княгиня Ольга принимала крещение в Айя-Софии? Что такое Русский уголок? Где находится «плачущая» колонна? Вы осмотрите необычное убранство и раскроете множество интересных фактов об этом памятнике.
Морской круиз Из автобуса мы пересядем на кораблик. Прогулка 👣 по Босфору покажет вам город с необычного ракурса, и вы по-новому взглянете на уже знакомые памятники. Кроме того, с борта корабля увидите Девичью башню, окутанную романтичными легендами, крепости Румели Хисар, которую прозвали «перерезающей горло», и Анадолу Хисар. Мы проплывем под Босфорским мостом, соединяющим Европу и Азию, и оценим масштаб грандиозного сооружения. А после у вас будет возможность подняться на смотровую площадку Азиатской части и насладиться лучшей панорамой Стамбула!
Организационные детали
Как проходит экскурсия ⛳
Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном 20-местном автобусе 🚌
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды (все гиды — лицензированные русскоязычные историки)
Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей (примерно 1 час)
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер из отеля в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи, Шишли, Османбей, Таксим и Бешикташ включен в стоимость экскурсии 🧭. Трансфер из других районов города — по запросу и за дополнительную оплату. Обратный трансфер в отели не предусматривается.
Катание на кораблике входит в стоимость
Обед включен в стоимость, но напитки оплачиваются отдельно
Все входные билеты 🎫 включены в стоимость экскурсии 🧭
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Тарлан. Я владелец агентства, предоставляющего услуги профессиональной фото- и видеосъемки. Мы работаем более 8 лет и с радостью запечатлеем вас на фоне невероятного Стамбула.