Tarlan проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Визитные карточки Стамбула

На автобусе 🚌 мы проедем по центральным улицам Старого города и сделаем остановки у важных памятников. Вы увидите:

Площадь Ипподром с необычным фонтаном, которая была культурным центром нескольких империй. Вы узнаете о римских состязаниях и дворцовых мероприятиях времен Османской империи и осмотрите древние монументы: Змеиную колонну и Египетский обелиск.

с необычным фонтаном, которая была культурным центром нескольких империй. Вы узнаете о римских состязаниях и дворцовых мероприятиях времен Османской империи и осмотрите древние монументы: Змеиную колонну и Египетский обелиск. Дворец Топкапы , который хранит историю любви Роксоланы и султана Сулеймана. Вас ждут истории о 25 султанах, живших здесь, Гарем, фонтан палача и камни, где выставлялись головы осужденных.

, который хранит историю любви Роксоланы и султана Сулеймана. Вас ждут истории о 25 султанах, живших здесь, Гарем, фонтан палача и камни, где выставлялись головы осужденных. Голубую мечеть , поражающую величием и оригинальной внутренней отделкой. Вы узнаете, кто был архитектором, выведаете тайны балконов и минаретов и услышите о всемирном скандале, связанным с постройкой здания.

, поражающую величием и оригинальной внутренней отделкой. Вы узнаете, кто был архитектором, выведаете тайны балконов и минаретов и услышите о всемирном скандале, связанным с постройкой здания. Хамам Роксоланы — турецкую баню, построенную в честь любимой жены султана Сулеймана. Гид расскажет, чем этот хамам примечателен, и вспомнит старинные легенды об этом месте.

— турецкую баню, построенную в честь любимой жены султана Сулеймана. Гид расскажет, чем этот хамам примечателен, и вспомнит старинные легенды об этом месте. Собор Святой Софии — настоящее чудо архитектуры. Правда ли, что княгиня Ольга принимала крещение в Айя-Софии? Что такое Русский уголок? Где находится «плачущая» колонна? Вы осмотрите необычное убранство и раскроете множество интересных фактов об этом памятнике.

Морской круиз

Из автобуса мы пересядем на кораблик. Прогулка 👣 по Босфору покажет вам город с необычного ракурса, и вы по-новому взглянете на уже знакомые памятники. Кроме того, с борта корабля увидите Девичью башню, окутанную романтичными легендами, крепости Румели Хисар, которую прозвали «перерезающей горло», и Анадолу Хисар.

Мы проплывем под Босфорским мостом, соединяющим Европу и Азию, и оценим масштаб грандиозного сооружения. А после у вас будет возможность подняться на смотровую площадку Азиатской части и насладиться лучшей панорамой Стамбула!

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном 20-местном автобусе 🚌

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды (все гиды — лицензированные русскоязычные историки)

Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей (примерно 1 час)

Что входит в стоимость, а что — нет