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Старый Стамбул и его древности

4.2
21 отзыв
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
За одну экскурсию ⛳ вы увидите самые разные достопримечательности 🏛️ Стамбула.

В сопровождении гидов вы спуститесь в Цистерну Базилику – огромное подземное водохранилище, стоящее со времён Константинополя.

Пройдётесь под сводами мечети Сулеймание, величественного шедевра, затмившего Айя-Софию.

Увидите дворец Долмабахче, роскошное здание XVIII века, впечатляющее размахом и богатством убранства.

За несколько часов вы увидите совершенно разные страницы истории 📖 древнего города.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €42 за человека

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Старый Стамбул и его древности
Старый Стамбул и его древности

Что вы увидите

  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Сулеймание
  • Мечеть Шехзадебаши
  • Цистерна Базилика
Тур включает в себя очень насыщенную интереснейшими и уникальными историческими объектами программу. Вы побываете в роскошном Дворце Долмабахче, увидите старинную мечеть Сулеймание, мечеть Шехзадебаши и спуститесь в подземелье Цистерны Базелика.
Дворец Долмабахче – был построен по приказу Султана Абдул Меджита I. Строили дворец с размахом, не жалея средств, не много не мало – 11 лет. В итоге это уникальное сооружение, созданное в духе европейской роскоши в стиле барокко, ничуть не уступало по статусу и престижу своим заморским предшественникам, в чём, собственно, и состоял весь каприз Султана Абдул Меджита I. Здание дворца, площадью 45 тыс. кв. м вмещает в себя 285 комнат, 46 залов, 6 турецких бань и 68 туалетных комнат. Богатое убранство для Дворца Долмабахче – ковры, люстры, мебель, картины - так же дарили правители соседних дружественных государств. Всего на отделку Дворца было использовано около 40 тонн серебра и 14 тонн золота.
Мечеть Сулеймание – творение великого архитектора Синана. На сегодняшний день это самая большая мечеть в Стамбуле. Она была построена в 1557 году, в годы правления Великолепного Султана Сулеймана. Под куполом мечети, диаметром в 26, 5 метров, умещаются около 5000 тысяч верующих для совершения молитв. На территории мечети есть так же библиотека, медресе, бани, кухни 🥧 и даже обсерватория. А во дворе мечети в двух соседних мавзолеях покоятся сам Султан Сулейман и его любимая жена Хуррем Султан.
Цистерна Базилика– одно из множества водохранилищ, построенных под Константинополем для запасов питьевой воды в случае засухи или осады города. Размеры его огромны, отсюда и название Подземный Дворец. Лестница из 52 ступенек заведет вас в подземелье. И перед вашим взором предстанет в полумраке подземный Дворец. Он стоит на 336-ти 8-ми метровых колоннах, выстроенных в 12 рядов по 28 штук в каждой. Для строительства Базилики колонны привозились из античных городов и храмов, оттого все они сделаны из разных сортов мрамора и заметно отличаются друг от друга. Цистерна использовалась по назначению до 16-го века, пока в ней была надобность. Затем ее забросили и только в наше время, в 1987 году в подземном водохранилище провелись тщательные восстановительные реставрационные работы и открылся музей 🖼
Что входит
  • Трансфер, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи
  • Входные билеты
Что не входит
  • Если вы проживаете не в районах Лалели
  • Беязит
  • Султанахмет
  • Сиркеджи
  • то трансфер производится по запросу и за дополнительную оплату
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Старый Стамбул и его древности
Старый Стамбул и его древности
Старый Стамбул и его древности
Старый Стамбул и его древности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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21 отзыв оставили туристы

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