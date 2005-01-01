Тур включает в себя очень насыщенную интереснейшими и уникальными историческими объектами программу. Вы побываете в роскошном Дворце Долмабахче, увидите старинную мечеть Сулеймание, мечеть Шехзадебаши и спуститесь в подземелье Цистерны Базелика.

Дворец Долмабахче – был построен по приказу Султана Абдул Меджита I. Строили дворец с размахом, не жалея средств, не много не мало – 11 лет. В итоге это уникальное сооружение, созданное в духе европейской роскоши в стиле барокко, ничуть не уступало по статусу и престижу своим заморским предшественникам, в чём, собственно, и состоял весь каприз Султана Абдул Меджита I. Здание дворца, площадью 45 тыс. кв. м вмещает в себя 285 комнат, 46 залов, 6 турецких бань и 68 туалетных комнат. Богатое убранство для Дворца Долмабахче – ковры, люстры, мебель, картины - так же дарили правители соседних дружественных государств. Всего на отделку Дворца было использовано около 40 тонн серебра и 14 тонн золота.

Мечеть Сулеймание – творение великого архитектора Синана. На сегодняшний день это самая большая мечеть в Стамбуле. Она была построена в 1557 году, в годы правления Великолепного Султана Сулеймана. Под куполом мечети, диаметром в 26, 5 метров, умещаются около 5000 тысяч верующих для совершения молитв. На территории мечети есть так же библиотека, медресе, бани, кухни 🥧 и даже обсерватория. А во дворе мечети в двух соседних мавзолеях покоятся сам Султан Сулейман и его любимая жена Хуррем Султан.

Цистерна Базилика– одно из множества водохранилищ, построенных под Константинополем для запасов питьевой воды в случае засухи или осады города. Размеры его огромны, отсюда и название Подземный Дворец. Лестница из 52 ступенек заведет вас в подземелье. И перед вашим взором предстанет в полумраке подземный Дворец. Он стоит на 336-ти 8-ми метровых колоннах, выстроенных в 12 рядов по 28 штук в каждой. Для строительства Базилики колонны привозились из античных городов и храмов, оттого все они сделаны из разных сортов мрамора и заметно отличаются друг от друга. Цистерна использовалась по назначению до 16-го века, пока в ней была надобность. Затем ее забросили и только в наше время, в 1987 году в подземном водохранилище провелись тщательные восстановительные реставрационные работы и открылся музей 🖼