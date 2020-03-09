29 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Архитектура старого Стамбула

Вы познакомитесь поближе с тремя величественными историческими памятниками. Сперва заглянете во дворец Долмабахче, где поразитесь роскоши убранства его покоев: здесь люстры, картины, мебель и ковры пребывают в окружении огромного количества сверкающего золота и серебра. После вас ждут изящная роспись и воздушные купола мечети Сулеймание — творения одного из выдающихся архитекторов прошлого, Синана. И венцом экскурсии 🧭 станет посещение загадочного и романтичного Подземного дворца — Цистерны Базилики. Утилитарная, но прекрасная Цистерна напоминает какое-то секретное место, где вполне могли вершиться судьбы, зарождаться заговоры и назначаться тайные встречи.

Османское наследие

Вы услышите историю 📖 каждого из архитектурных памятников, а заодно многое узнаете о правителях Стамбула. Во дворце Долмабахче увидите подарки от глав дружественных государств, во дворе Сулеймание — мавзолеи самого Султана Сулеймана и его жены Хюррем, а также бани, библиотеку, медресе и обсерваторию! Вы рассмотрите турецкие орнаменты в мечети и огромный «батальон» колонн в Цистерне Базилике — каждая из них была привезена из какого-то античного храма, поэтому сорта мрамора, из которых сделаны колонны, различаются своим цветом и узором. Услышав рассказ о том, зачем нужен был Подземный Дворец и почему его сделали таким красивым, вы многое поймёте о менталитете османов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

В общее время экскурсии включен сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа)

Что входит в стоимость, а что — нет