29 отзывов оставили туристы

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Старый Стамбул и его древности

Увидеть памятники османской истории и очароваться ими

4.5
29 отзывов
Амрул
Амрул – экскурсионное агентство из Стамбула
Если вы только начинаете узнавать Стамбул, самое время отправиться к историческим местам, которые хранят память о правителях Османской империи, выдающихся зодчих того времени, скульпторах и инженерах.

Вы побываете в уникальной Цистерне Базилике, где отблески свечей мерцают в отражении воды, заглянете во дворец капризного султана и увидите, как много воздуха и света в древней мечети.

Добро пожаловать в Стамбул!
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 55€44 за человекаскидка20%

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Старый Стамбул и его древности
Старый Стамбул и его древности

Что вас ожидает

Архитектура старого Стамбула
Вы познакомитесь поближе с тремя величественными историческими памятниками. Сперва заглянете во дворец Долмабахче, где поразитесь роскоши убранства его покоев: здесь люстры, картины, мебель и ковры пребывают в окружении огромного количества сверкающего золота и серебра. После вас ждут изящная роспись и воздушные купола мечети Сулеймание — творения одного из выдающихся архитекторов прошлого, Синана. И венцом экскурсии 🧭 станет посещение загадочного и романтичного Подземного дворца — Цистерны Базилики. Утилитарная, но прекрасная Цистерна напоминает какое-то секретное место, где вполне могли вершиться судьбы, зарождаться заговоры и назначаться тайные встречи.

Османское наследие
Вы услышите историю 📖 каждого из архитектурных памятников, а заодно многое узнаете о правителях Стамбула. Во дворце Долмабахче увидите подарки от глав дружественных государств, во дворе Сулеймание — мавзолеи самого Султана Сулеймана и его жены Хюррем, а также бани, библиотеку, медресе и обсерваторию! Вы рассмотрите турецкие орнаменты в мечети и огромный «батальон» колонн в Цистерне Базилике — каждая из них была привезена из какого-то античного храма, поэтому сорта мрамора, из которых сделаны колонны, различаются своим цветом и узором. Услышав рассказ о том, зачем нужен был Подземный Дворец и почему его сделали таким красивым, вы многое поймёте о менталитете османов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • В общее время экскурсии включен сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе туда-обратно из отеля, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи; вход в музей 🖼 и во дворец
  • Трансфер из других районов города по запросу и за дополнительную оплату
Начало и место завершения
🚩 в отеле
Старый Стамбул и его древности
Старый Стамбул и его древности

Экскурсия проводится во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00, 08:30 и 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Амрул
Амрул
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.
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29 отзывов оставили туристы

9 марта 2020
Интересная экскурсия! Потрясающий гид. Всем рекомендую.
7 марта 2020
Спасибо Нелли за потрясающий рассказ! Нелли знаток своего дела! Всем рекомендую!
25 ноября 2019
Девушка Наиле, просто отличный гид. Один из лучших кого я встречал. Очень очень очень рекомендую.
7 ноября 2019
Были на экскурсии с гидом 29. 10. 19. Экскурсия так понравились, что записались на следующий день с этим же гидом на другую экскурсию на 30. 10. 19. Так же были очень довольны. Очень всем рекомендую. Спасибо за организацию экскурсии и интересный рассказ. Замечаний нет.
Ольга
31 октября 2019
Хорошая и познавательная экскурсия, организовано все отлично, не пожалели, что выбрали ее
21 октября 2019
Очень разочарованы в этой экскурсии. Началось с того, что на 35 минут опоздали, пришлось ждать, не понравился гид, неграмотно говорит по-русски, рассказывает очень нужно, экскурсия ещё не началась, а деньги уже собрали. Прошлый свой приезд мы сами ходили, что и всем советуем сделать. Не придется разочаровываться, да и значительно дешевле.
28 сентября 2019
Экскурсией осталась очень довольна. Гид -девушка замечательная, рассказывает материал очень увлекательно и видно, что знает и любит своё дело!
24 сентября 2019
Экскурсия была 24. 09. 19. Очень понравилась экскурсия и наш гид Наиля. Прекрасный рассказчик. Обо всех достопримечательностях дала развёрнутое описание. Человек знает не только историю объектов культурного наследия но и историю в целом. Всем советую брать. Организация тоже была в полном порядке, встретили возле отеля, и после завершения экскурсии довезли до желаемой точки. Спасибо большое !
24 сентября 2019
Экскурсия познавательная для тех кто хочет получить максимум информации Экскурсовод девушка, как зовут забыла, очень понравилась Все рассказывает подробно и отличное чувство юмора Организовано все хорошо Забирали из отеля и привезли в отель Рекомендую
16 сентября 2019
О Гид прекрасный. Но группа очень большая 39 человек. Мы постоянно теряли времяна ожидание. В результате в новом дворце не хватило времени на осмотр территории вокруг дворца.
8 сентября 2019
Очновное время отведенное на экскурсию, было потрачено на переезды по Стамбулу. Водители ассы! Гид почти все время молчал, изредка, что то говорил в микрофон, хотя за окнами бфли сплошные достопримечательности.
29 июня 2019
Гиду Джалилю большое спасибо. Гид с 20-летним стажем, мастер рассказа и шутки. Информация подаётся легко и интересно. В экскурсии указан обратный порядок посещения объектов:начали мы не с Долмабахче, а с цистерны и Сулеймание.
2 мая 2019
Прекрасная экскурсия. Отличный гид Ферхат. Доступно подает материал. Претензий нет. Всем рекомендую.
23 апреля 2019
Экскурсия замечательная. Организовано было чётко, списались с ответственным за экскурсию, вовремя забрали из отеля. Вела экскурсию Аннелия. Прекрасно владеет русским языком и чувством юмора, поэтому было интересно, познавательно и весело. Прекрасно владеет информацией, отвечает на разнообразные вопросы. Впечатление осталось самое наилучшее)))
4 апреля 2019
Понравилось все. Молодцы.
Ещё 14 отзывов

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