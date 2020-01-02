8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Святая Византия: наследие великой империи

Посетить старинные церкви, увидеть уникальные мозаики, познакомиться с христианским прошлым Стамбула

Айна
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Айна – экскурсионное агентство
На нашей экскурсии вы будто перенесетесь в древний Константинополь и ощутите атмосферу Восточно-римского Государства.

В Музее мозаики Карие вы попадете в настоящую восточную сказку, посетите Железную церковь и побываете в том самом месте, где чудесные события дали начало празднику Покрова Богородицы.

Услышите историю Византийской империи, прикоснетесь к христианским святыням в Вселенском Патриархате и узнаете, как относились к местным достопримечательностям османские завоеватели.
€50
40 за человека
скидка20%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча в отеле
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У этой экскурсии8 отзывов
4
Святая Византия: наследие великой империи
Святая Византия: наследие великой империи

Что вас ожидает

Искусство мозаики и святыни Патриархата
Мы посетим Музей мозаики Карие, спрятавшийся за неприметным фасадом древней церкви монастыря Хора. Сюда нечасто заходят случайные посетители, зато сведущие люди отправляются со всего мира. Вы познакомитесь с мастерством византийских зодчих и узнаете о жизни Христа, читая мозаики как иллюстрации к книге. После мы отправимся к Великому (или Вселенскому) Патриархату — сегодня здесь находится резиденция Константинопольского патриарха. Вы увидите основные христианские реликвии: византийский церемониальный крест, вырезанный из древа Святого Креста, каменную колонну, к которой был привязан Христос, патриарший трон, на котором восседал сам Иоанн Златоуст, его мощи, а также останки других известных святых.

Архитектура Железной церкви и чудо, спасшее город
Вы обязательно посмотрите на пролив Золотой рог — именно здесь в 7 веке до нашей эры была основана колония Византий, а позднее появился и город Константинополь. Мы посетим болгарскую церковь Святого Стефана, расположенную в этом проливе, и полюбуемся её интерьерами в стиле необарокко и неоготики. Выполненная из железа, эта церковь является переносной, что также делает её уникальной. А в церкви Влахерна вы услышите историю о священном источнике и о том, как Влахернской иконе Богородицы не раз спасала жителей Константинополя; узнаете, какие святыни хранились здесь и как с церковью связан один из главных русских праздников — Покров.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из моей команды.
  • Экскурсия пройдет на автобусе.
  • В стоимость экскурсии входят все входные билеты и трансфер из отелей, расположенных в центральной части города. Трансфер из отдаленных частей города (по запросу) оплачивается отдельно – сообщите, пожалуйста, в комментарии при заказе экскурсии.
  • В высокий сезон в Стамбуле общий размер группы может быть до 35 человек.
  • Если группа составляет больше 16 человек, в конце экскурсии происходит стыковка на 15-20 минут возле кожевенной фабрики для пересадки гостей по другим машинам, желающие это время могут посетить фабрику.
Святая Византия: наследие великой империи
Святая Византия: наследие великой империи
Святая Византия: наследие великой империи
Святая Византия: наследие великой империи
Святая Византия: наследие великой империи
Святая Византия: наследие великой империи
Святая Византия: наследие великой империи
Святая Византия: наследие великой империи
Святая Византия: наследие великой империи
Святая Византия: наследие великой империи
Святая Византия: наследие великой империи

Экскурсия проводится во вторник, пятницу и воскресенье в 13:00, 13:15 и 13:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура в отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Айна
Айна
Приветствую вас в Турции, дорогие друзья! Живу в Стамбуле 10 лет, обожаю этот яркий, живой, контрастный город, знаю множество нетуристических троп и хочу поделиться этими знаниями с вами. Я работаю в команде профессиональных гидов, которые проводят исторические традиционные экскурсии (вам не придется стоять в очереди для посещения основных достопримечательностей). А я проведу вас местами, где не ступала нога туриста, a если и ступала, то не так часто. А также расскажу, как живется в этом городе иностранцам.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дмитрий
2 января 2020
Довольно долго собиралась группа, но пока ждали нас и чаем напоили и покормили. Сама экскурсия прошла интересно. Экскурсовод подробно и интересно рассказывала.
11 ноября 2019
У нас была гид Наиля. Отлично знает материал, очень хорошо его излагает. Из минусов модно отметить организационные моменты -долго собирались и назад дорога была также заложена во время экскурсии. То есть вместо ожидаемого 4-х часового рассказа реально было 2,5-3 часа общения с гидом. Но к самому гиду Наиле нет никаких претензий, спасибо ей большое!))
14 августа 2019
Экскурсовод Naile Bars очень грамотный и знающий. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень знающая материал, которым она делится, нюансы и не тольао. Остались очень довольны, жалко было мало времени в связи с нашим опозданием. Огромное спасибо.
20 марта 2019
Экскурсия очень понравилась..мозаики просто шикарные..спасибо!
23 февраля 2019
В данном случае нарвались тупо на перекупщиков или перепродавцов( как кому угодно) экскурсий. Воткнули нас в огромную группу - 29 человек ( заявлено не более 12), которых возили по Стамбулу с 8 утра. Вот хронометраж экскурсии, если так можно назвать: 13-30 - 15-00 ждали группу пока они накупят сувениров, 15-00 -16-00 - посещение церквей по программе и музея мозаики ( единственное, парень гид хоть и устал за целый день языком ворочить, но доносил неплохо). Затем повезли в противоположную сторону от отеля на меховую фабрику разводилово, в итоге попали в огромную пробку и развозили по отелям всю группу до 19-30. Никому не пожелаю такого развода за часовую экскурсию. Требую вернуть деньги.
21 января 2019
Экскурсия интересная, но есть Большой мтнус- заезд с а фабрику курток и прочей кожи ( и не кожи), который не входил в маршрут экскурсии. Это потеря времени и настроения!!!!.
17 января 2019
Гид (замененный три раза))) рассказывал неплохо. Но обещанной маленькой группы не было. Нас неожиданно присоединили к большому автобусу с другой программой. Организационно - много неразберихи, нечеткости, суеты. И программу не выполнили полностью. А жаль, ведь тема требует неспешного погружения. Это удалось отчасти в Карие - потрясающее место! Хочется еще раз вернуться, но без этой турфирмы) И при чем здесь кожевенная фабрика, куда неожиданно привезли в конце?!
15 января 2019
Экскурсия понравилась, гид Генай опять был на высоте. Экскурсия понравится интересующимся историей православия, духовным наследием Византии, воцерковленным людям. Не понравилось то, что по окончании экскурсии маршрут был уведен далеко от городских стен в сторону кожано-мехового центра, о чем ранее не предупреждали. Это было сделано якобы для дифференцированного трансфера, хотя магазин находился в совершенно противоположном центру районе. Неожиданный вояж увеличил продолжительность экскурсии, вызвал недовольство туристов. Справедливости ради надо сказать, что особо недовольных в количестве 4-х человек ( в том числе и нас) отправили в город по короткой дороге на автомобиле. Если бы я знала о таком окончании экскурсии, выбрала бы ее в другом агентстве, но сама виновата, заранее не поинтересовалась. Были на экскурсии "Старый Стамбул и его древности", там обошлось без шопинга

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