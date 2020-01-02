8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Искусство мозаики и святыни Патриархата

Мы посетим Музей мозаики Карие, спрятавшийся за неприметным фасадом древней церкви монастыря Хора. Сюда нечасто заходят случайные посетители, зато сведущие люди отправляются со всего мира. Вы познакомитесь с мастерством византийских зодчих и узнаете о жизни Христа, читая мозаики как иллюстрации к книге. После мы отправимся к Великому (или Вселенскому) Патриархату — сегодня здесь находится резиденция Константинопольского патриарха. Вы увидите основные христианские реликвии: византийский церемониальный крест, вырезанный из древа Святого Креста, каменную колонну, к которой был привязан Христос, патриарший трон, на котором восседал сам Иоанн Златоуст, его мощи, а также останки других известных святых.

Архитектура Железной церкви и чудо, спасшее город

Вы обязательно посмотрите на пролив Золотой рог — именно здесь в 7 веке до нашей эры была основана колония Византий, а позднее появился и город Константинополь. Мы посетим болгарскую церковь Святого Стефана, расположенную в этом проливе, и полюбуемся её интерьерами в стиле необарокко и неоготики. Выполненная из железа, эта церковь является переносной, что также делает её уникальной. А в церкви Влахерна вы услышите историю о священном источнике и о том, как Влахернской иконе Богородицы не раз спасала жителей Константинополя; узнаете, какие святыни хранились здесь и как с церковью связан один из главных русских праздников — Покров.