После того, как вы получите свой багаж и пройдете в зал прибытия, водитель 🚗 будет ждать вас при входе в зал прибытия с табличкой, на которой будет Ваше имя. Представьтесь и предъявите копию ваучера на бронирование.
В случае если у Вас возникли трудности с обнаружением водителя- наберите номер горячей линии службы поддержки, где англо говорящий представитель окажет Вам помощь (Для звонков с мобильных телефонов необходимо набрать международный телефонный код. При наборе номера со стационарных телефонов такой необходимости нет).
Что входит
Трансфер
Встреча в аэропорту с табличкой
Бесплатный WiFi
Что не входит
Аренда детского автокресла
Начало
🚩 Аэропорт / отель
Место завершения
🏁 Отель / аэропорт
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.