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Трансфер из нового аэропорта в центр Стамбула

5
4 отзыва
Intui. travel
Intui. travel – Гид из Стамбула
Вас ждет встреча в аэропорту и индивидуальный трансфер в любую точку исторического центра Стамбула на комфортабельном минивэне.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €48 за экскурсию

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Трансфер из нового аэропорта в центр Стамбула
Трансфер из нового аэропорта в центр Стамбула

Что вы увидите

  • Новый аэропорт Istanbul Yeni Havalimani
  • Центр Стамбула

Инструкция для прибывающих:

  • После того, как вы получите свой багаж и пройдете в зал прибытия, водитель 🚗 будет ждать вас при входе в зал прибытия с табличкой, на которой будет Ваше имя. Представьтесь и предъявите копию ваучера на бронирование.
  • В случае если у Вас возникли трудности с обнаружением водителя- наберите номер горячей линии службы поддержки, где англо говорящий представитель окажет Вам помощь (Для звонков с мобильных телефонов необходимо набрать международный телефонный код. При наборе номера со стационарных телефонов такой необходимости нет).
Что входит
  • Трансфер
  • Встреча в аэропорту с табличкой
  • Бесплатный WiFi
Что не входит
  • Аренда детского автокресла
Начало
🚩 Аэропорт / отель
Место завершения
🏁 Отель / аэропорт
Трансфер из нового аэропорта в центр Стамбула
Трансфер из нового аэропорта в центр Стамбула
Трансфер из нового аэропорта в центр Стамбула
Трансфер из нового аэропорта в центр Стамбула

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Intui. travel
Intui. travel
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4 отзыва оставили туристы

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