Вас ждёт индивидуальный однодневный тур в сопровождении экспертного гида.

О программе

Древний Эфес — главная археологическая и историческая достопримечательность Турции, один из хорошо сохранившихся античных городов на востоке Средиземноморья. Своей славой город обязан во многом местному культу восточной богини плодородия, которая со временем стала отождествляться с греческой богиней Артемидой.

Храм Артемиды — руины величественного памятника архитектуры и одного из Семи чудес Древнего мира.

Дом Девы Марии — место, где Богородица провела свои последние дни.

Внимание. Мы предоставляем трансфер из центрально расположенных отелей Стамбула – Султанахмет, Таксим, Бешикташ и Шишли.