Тур в древний Эфес из / до Стамбула

Вас ждёт индивидуальный тур в сопровождении экспертного гида

Вас ждёт индивидуальный тур в сопровождении экспертного гида.

За один день вы увидите самые яркие и известные исторические достопримечательности Турции — античный город Эфес, легендарный Храм Артемиды и Дом Девы Марии.
Тур в древний Эфес из / до Стамбула
Тур в древний Эфес из / до Стамбула
Тур в древний Эфес из / до Стамбула
Тур в древний Эфес из / до Стамбула
Тур в древний Эфес из / до Стамбула
Тур в древний Эфес из / до Стамбула
Тур в древний Эфес из / до Стамбула

Что вы увидите 🤩

  • Древний Эфес
  • Дом Девы Марии
  • Храм Артемиды
Вас ждёт индивидуальный однодневный тур в сопровождении экспертного гида.
О программе
Древний Эфес — главная археологическая и историческая достопримечательность Турции, один из хорошо сохранившихся античных городов на востоке Средиземноморья. Своей славой город обязан во многом местному культу восточной богини плодородия, которая со временем стала отождествляться с греческой богиней Артемидой.
Храм Артемиды — руины величественного памятника архитектуры и одного из Семи чудес Древнего мира.
Дом Девы Марии — место, где Богородица провела свои последние дни.
Внимание. Мы предоставляем трансфер из центрально расположенных отелей Стамбула – Султанахмет, Таксим, Бешикташ и Шишли.
🚩 Начало и место завершения: Отели Стамбула
 Что входит
  • Профессиональный гид
  • Входные билеты на экспозиции
  • Внутренний рейс туда/обратно Стамбул
  • Трансфер из отеля в Стамбуле в аэропорт
  • Обед
 Что не входит
  • Напитки на протяжении тура
  • Личные расходы
Важная информация
  • Мы предоставляем трансфер из центрально расположенных отелей Стамбула – Султанахмет
  • Таксим
  • Бешикташ и Шишли.
Время проведения: Ежедневно в 06:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
TourAltinkum
TourAltinkum
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