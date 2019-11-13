Что вас ожидает

Дворец Бейлербейи, или «царь царей»!

Первым делом вы посетите летнюю резиденция османских султанов 19 века — сооружение не так популярно, как дворец Топкапы и Долмабахче, но его обязательно стоит увидеть, чтобы оценить красоту классического барокко и изящное убранство помещений. В парадных залах и комнатах вы познакомитесь с элементами декора в европейском и азиатском стилях, осмотрите роскошные образцы мебели, ковры ручной работы. Узнаете о буднях падишахов, любивших проводить жаркие месяцы в живописном и умиротворенном месте на берегу Босфора. Услышите историю о визите императрицы Франции и прогуляетесь по саду магнолий, с которого открывается прекрасный вид на пролив.

Атмосфера Ускюдара

Затем вы прогуляетесь по Саладжаку — набережной со множеством кафе и ресторанов и одному из любимых мест горожан. Именно сюда чаще всего приходят за созерцанием босфорских панорам и видов на визитную карточку Стамбула, Девичью башню. Вы узнаете о многочисленных художниках, поэтах и музыкантах, черпающих здесь вдохновение — в том числе, и об Айвазовском, написавшем знаменитую картину «Вид Леандровой башни в Константинополе». Поговорим о месте памятника в народном творчестве и, конечно, романтических легендах, связанных со старинным сооружением. А потом вы отправитесь в глубь района, на холм Чамлыджа, где вас будут ждать впечатляющие пейзажи Босфора, Мраморного моря, Принцевых островов и современного Стамбула.

Кадыкёй — открыть невычурный и душевный Стамбул

В одном из старейших районов столицы самое приятное — затеряться в потоке местных жителей и попробовать ощутить настоящий ритм города. На прогулке по аутентичным улицам вы познакомитесь с историей предшественника Кадыкёя, древнего Халкедона. Сможете загадать желание на пересечении шести дорог, у статуи быка на площади Алтыйёл. Встречая по пути колоритные ремесленные и антикварные лавки, где можно часами разглядывать искусные изделия и старинные предметы быта, узнаете о традициях ручной работы. А неподалеку, в богемном районе Мода, будет проезжать исторический трамвайчик, символично напоминающий о связи времен.