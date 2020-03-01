Kurban проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Удобный способ увидеть главное

Мы отправимся в плавание по главной артерии Стамбула, по заливу, разделяющему Европу и Азию. Босфор подарит открыточные панорамы и позволит охватить ключевые достопримечательности древнего города. Вы увидите, как на одном холме возвышается Галатская башня, а на другом — новая белоснежная мечеть Чамлыджа. Полюбуетесь Девичьей башней на крошечном островке, изящными дворцами Долмабахче, Чыраган, Кучуксу и Бейлербей, а также мечетью Ортакёй, украшающий край берега. Проплывете под двумя мостами и оцените частные дома на азиатском берегу.

Стамбул вчера и сегодня

Кабаташ, Бешикташ, Арнавуткёй, Бебек — эти и другие районы, а также сами мечети и дворцы не останутся для вас лишь точками на карте. Они станут декорациями к рассказам об истории города от основания до наших дней. Вы погрузитесь во времена Османской империи и сравните образ жизни той эпохи с современной Турцией. Я открою культурные различия прошлого и настоящего — в одежде, в еде, в традициях. А еще поделюсь лайфхаками, которые помогут изучить и полюбить Стамбул.