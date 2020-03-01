Kurban проводит ещё 1 экскурсию

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Главные места и красивые районы с воды на фоне рассказов об истории и жизни города

Kurban
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Kurban – ваш гид
Прогулка по Босфору — один из самых стамбульских способов изучать Стамбул! Перед вами раскинутся роскошные дворцы европейского берега, дома азиатской части, два огромных моста и минареты мечетей.

Вы полюбуетесь панорамами, представите эпоху османов, узнаете, чем дышит Стамбул сегодня, и получите полезные советы от местного жителя.
15 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На кораблике
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
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Узнать Стамбул в круизе по Босфору
Узнать Стамбул в круизе по Босфору

Что вас ожидает

Удобный способ увидеть главное
Мы отправимся в плавание по главной артерии Стамбула, по заливу, разделяющему Европу и Азию. Босфор подарит открыточные панорамы и позволит охватить ключевые достопримечательности древнего города. Вы увидите, как на одном холме возвышается Галатская башня, а на другом — новая белоснежная мечеть Чамлыджа. Полюбуетесь Девичьей башней на крошечном островке, изящными дворцами Долмабахче, Чыраган, Кучуксу и Бейлербей, а также мечетью Ортакёй, украшающий край берега. Проплывете под двумя мостами и оцените частные дома на азиатском берегу.

Стамбул вчера и сегодня
Кабаташ, Бешикташ, Арнавуткёй, Бебек — эти и другие районы, а также сами мечети и дворцы не останутся для вас лишь точками на карте. Они станут декорациями к рассказам об истории города от основания до наших дней. Вы погрузитесь во времена Османской империи и сравните образ жизни той эпохи с современной Турцией. Я открою культурные различия прошлого и настоящего — в одежде, в еде, в традициях. А еще поделюсь лайфхаками, которые помогут изучить и полюбить Стамбул.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
  • Экскурсия проводится на городском корабле без остановок.
  • Место встречи по договоренности.
Узнать Стамбул в круизе по Босфору
Узнать Стамбул в круизе по Босфору
Узнать Стамбул в круизе по Босфору
Узнать Стамбул в круизе по Босфору
Узнать Стамбул в круизе по Босфору
Узнать Стамбул в круизе по Босфору
Узнать Стамбул в круизе по Босфору

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kurban
Kurban
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Kurban проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие по Золотому Рогу и БосфоруПутешествие по Золотому Рогу и БосфоруПутешествие по Золотому Рогу и Босфору
25 за человека
4 часа
313 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Стамбул невозможно исследовать до конца — облик города пестрит яркими деталями! Мы отправимся в плавание, чтобы изучить его с воды. Вы увидите дворец Бейлербейи, мечеть Сулеймана, крепость Румели Хисар и Девичью башню. Откроете их тайны и прикоснётесь к разным периодам летописи Стамбула.

Экскурсии по Босфору

Круиз по вечернему БосфоруКруиз по вечернему БосфоруКруиз по вечернему Босфору
32 за человека
3.5 часа
64 отзыва
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
В колоритном Стамбуле непременно стоит насладиться вечерним городом, поплавать по Босфору, попробовать традиционные угощения и посмотреть на турецкие танцы. Всё это вы успеете за три часа нашей прогулки вдоль европейского и азиатского берегов Стамбула: в программе вкусный ужин с восточными десертами, шоу, дискотека, а также, конечно, главные достопримечательности и Босфорский мост в ночных огнях.
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулкаТурецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулкаТурецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
скидка50%
€50
25 за человека
5 часов
22 отзыва
Увидеть Стамбул с воды и поужинать под зажигательное шоу с танцами
Это не экскурсия с погружением в историю Стамбула, но красивый вечерний вояж по Босфору. Мы организуем трансфер от вашего отеля до пристани и отвезем обратно после круиза. В программу включен ужин и выступления фольклорных коллективов. Общая вместимость теплохода — около 200 человек.
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по БосфоруЕвропейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по БосфоруЕвропейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
190 за экскурсию
7 часов
23 отзыва
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
Вы осмотрите грандиозную мечеть Чамлыджа, услышите историю крепости Йорос, прогуляетесь по самому красивому парку города — Йылдыз, пообедаете в рыбацкой деревушке и заглянете на чай в старинный Мальтийский павильон. А в морском круизе рассказы о Стамбуле дополнят виды на роскошные дворцы и элегантные виллы.
Стамбул с нуляСтамбул с нуляСтамбул с нуля
90 за человека
8 часов
20 отзывов
Экскурсия по дворцу Топкапы, Айя-Софии и Голубой мечети, а также прогулка по Босфору
Минареты и изразцы мечети Султанахмет, величие и фрески Святой Софии, роскошь дворца султанов и виды города двух континентов с воды — рецепт знакомства со Стамбулом прост! В то же время сложно не растеряться в его истории, масштабах и контрастах. Я обещаю, вы увидите и узнаете все, что нужно для первого взгляда на Стамбул, и приготовитесь к дальнейшему открытию этого города.
Прогулка по Босфору с гидомПрогулка по Босфору с гидомПрогулка по Босфору с гидом
От 50 за экскурсию
1.5 часа
17 отзывов
Проплыть на катере по легендарному Босфору и прикоснуться к истории Стамбула
Вы проведете полтора часа в окружении морского бриза, восхитительных панорам Стамбула и захватывающих историй о городе и его главной водной артерии. Босфорские дворцы и тенистые виллы-ялы, колоритные районы города и величественные мосты – такое приключение просто невозможно пропустить! Битвы с пиратами, конечно, не будет, но историю одного из самых знаменитых морских волков вы все же узнаете.
Стамбул для продвинутых — расширенная версияСтамбул для продвинутых — расширенная версияСтамбул для продвинутых — расширенная версия
150 за экскурсию
6 часов
Удивительные мечети, граффити, рыба в лаваше, котики и другие атмосферные грани города
Стамбул припас для вас стоолько удивительного! На этой прогулке вы не растеряетесь в огромном городе и миксе его культур, уловите суть Стамбула и прикоснетесь к его прошлому. Каракёй, Галата, Ускюдар, Кузгунджук — самобытные районы на двух континентах удивят вас и подарят ракурсы для лучших кадров. А я расскажу о легендах и архитектуре, о кухне и жизни турков.

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