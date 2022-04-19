Ежедневно в 10.30, кроме субботы и воскресенья

Вакцинация в Стамбуле препаратом BioNTec (Pfizer)

Важно!

Для получения сертификата необходимо получить 2 дозы вакцины BioNTech (Pfizer)

Сертификат, полученный в Турции, признается Европой, а так же действителен для получения визы в США.

Схема получения сертификата вакцинации

После первой дозы выдается справка на английском языке, подтверждающая получение 1 инъекции.

Вторую дозу необходимо получить в промежутке от 21 до 90 дней после первой.

Через 15 дней после получения второй дозы будет готов сертификат о вакцинации (на английском языке), он будет закреплен за HES-кодом

Важно знать! Данная услуга предоставляется для 1 дозы вакцины

Вся информация, которая может быть получена от организатора, носит информативный характер и не является медицинской рекомендацией для туристов.

Организатор не оказывает туристам медицинских консультаций