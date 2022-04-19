Вакцинация в Стамбуле препаратом BioNTec (Pfizer)

Вакцинация в Стамбуле препаратом BioNTec

Мини-группа
Вакцинация в Стамбуле препаратом BioNTec (Pfizer)
Вакцинация в Стамбуле препаратом BioNTec (Pfizer)
Вакцинация в Стамбуле препаратом BioNTec (Pfizer)
Вакцинация в Стамбуле препаратом BioNTec (Pfizer)
Вакцинация в Стамбуле препаратом BioNTec (Pfizer)

Важно!

Для получения сертификата необходимо получить 2 дозы вакцины BioNTech (Pfizer)
Сертификат, полученный в Турции, признается Европой, а так же действителен для получения визы в США.

Схема получения сертификата вакцинации

После первой дозы выдается справка на английском языке, подтверждающая получение 1 инъекции.
Вторую дозу необходимо получить в промежутке от 21 до 90 дней после первой.
Через 15 дней после получения второй дозы будет готов сертификат о вакцинации (на английском языке), он будет закреплен за HES-кодом
Важно знать! Данная услуга предоставляется для 1 дозы вакцины
Вся информация, которая может быть получена от организатора, носит информативный характер и не является медицинской рекомендацией для туристов.
Организатор не оказывает туристам медицинских консультаций

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до клиники и обратно
  • Сопровождение русскоязычного гида
  • Регистрационные сборы
  • Помощь в оформлении документов
Что не входит
  • Не указано
Место начала и завершения?
Ebussuud caddesi, #14, Sirkeci
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10.30, кроме субботы и воскресенья
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10.30, кроме субботы и воскресенья

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