Немногие места в мире так завораживают, как Стамбул в лучах заходящего солнца. На борту элегантной яхты, наслаждаясь традиционными турецкими напитками и закусками, вы будете восторгаться проплывающими мимо дворцами и минаретами.

Когда сгущаются сумерки, с Мраморного моря 🌊 дует успокаивающий бриз, и небо над городом облачается в разноцветное одеяние, окрашенное оттенками оранжевого и розового. Зовет муэдзин с высокого минарета. Величественные дворцы и виллы стоят неподвижно вдоль берегов пролива, как будто ничего не изменилось за тысячелетие. Вы вдыхаете наследие древней Византии, Константинополя и могущественное Османской империи с каждым глотком свежего, соленого воздуха.