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Вечерняя прогулка по Босфору

TourAltinkum
TourAltinkum – Гид из Стамбула
Вечерняя прогулка по Босфору
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €55 за человека

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Вечерняя прогулка по Босфору
Вечерняя прогулка по Босфору

Что вы увидите

  • Обзорные виды достопримечательностей
  • находящихся на побережье Босфора
Немногие места в мире так завораживают, как Стамбул в лучах заходящего солнца. На борту элегантной яхты, наслаждаясь традиционными турецкими напитками и закусками, вы будете восторгаться проплывающими мимо дворцами и минаретами.
Когда сгущаются сумерки, с Мраморного моря 🌊 дует успокаивающий бриз, и небо над городом облачается в разноцветное одеяние, окрашенное оттенками оранжевого и розового. Зовет муэдзин с высокого минарета. Величественные дворцы и виллы стоят неподвижно вдоль берегов пролива, как будто ничего не изменилось за тысячелетие. Вы вдыхаете наследие древней Византии, Константинополя и могущественное Османской империи с каждым глотком свежего, соленого воздуха.
Что входит
  • Трансфер из/обратно в отель
  • Бесплатный напиток
  • Закуски и канапе
Что не входит
  • Личные расходы
  • Гид
Начало
🚩 отели Стамбла
Место завершения
🏁 отели Стамбула
Вечерняя прогулка по Босфору
Вечерняя прогулка по Босфору
Вечерняя прогулка по Босфору

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TourAltinkum
TourAltinkum
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