Увидеть ночной Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе. Вы проплываете между двумя континентами - Европой и Азией, полюбуетесь на виды ночного Стамбула, а проплывая под Босфорским мостом, не забудьте загадать желание - оно обязательно сбудется!
Во время прогулки вас ждет вкусный ужин из блюд турецкой кухни 🥧 и зажигательная шоу-программа "Турецкая ночь" с живой музыкой, танцем живота, национальным и кавказским фольклором, танцем дервишей.
В заключении вечера всех желающих пригласят потанцевать 💃 под живую музыку.
Что входит
Трансфер, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи. Трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату
Ужин по системе a la carte (мясное, рыбное или куриное меню на выбор + холодные и горячие закуски + морепродукты)
Безлимитные напитки (алкогольные или безалкогольные, в зависимости от выбранного билета) местного производства: пиво, вино, турецкое ракы (анисовая водка), чай, вода и прохладительные напитки.
Что не входит
Напитки иностранного производства: виски
мартини
шампанское
коньяк
Начало и место завершения
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Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.