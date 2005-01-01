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Вечерняя прогулка по Босфору на теплоходе с ужином

4.4
38 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Вечерний круиз по Босфорскому проливу на комфортабельной яхте 🛥️ Pereme-1.

Вы увидите красоты европейской и азиатской частей города с палубы корабля.

На борту вас ждёт развлекательная программа: вы увидите традиционные танцы 💃 разных регионов Турции, от дервишей до танца живота, и поучаствуете в яркой турецкой свадьбе, с её обрядами и обычаями.

Для вас будет сервирован ужин и предложены безлимитные напитки местного производства.

Веселье продлится до полуночи.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €26 за человека

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Вечерняя прогулка по Босфору на теплоходе с ужином
Вечерняя прогулка по Босфору на теплоходе с ужином

Что вы увидите

  • Босфорский пролив
  • Обзорный вид на:
  • Дворец Долмабахче
  • Крепость Румелихисар
  • Район Ортакёй
  • Босфорский мост
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха
  • Дворец Бейлербейи
  • Крепость Анадолухисар
  • Район Кадыкёй
Увидеть ночной Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе. Вы проплываете между двумя континентами - Европой и Азией, полюбуетесь на виды ночного Стамбула, а проплывая под Босфорским мостом, не забудьте загадать желание - оно обязательно сбудется!
Во время прогулки вас ждет вкусный ужин из блюд турецкой кухни 🥧 и зажигательная шоу-программа "Турецкая ночь" с живой музыкой, танцем живота, национальным и кавказским фольклором, танцем дервишей.
В заключении вечера всех желающих пригласят потанцевать 💃 под живую музыку.
Что входит
  • Трансфер, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи. Трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату
  • Ужин по системе a la carte (мясное, рыбное или куриное меню на выбор + холодные и горячие закуски + морепродукты)
  • Безлимитные напитки (алкогольные или безалкогольные, в зависимости от выбранного билета) местного производства: пиво, вино, турецкое ракы (анисовая водка), чай, вода и прохладительные напитки.
Что не входит
  • Напитки иностранного производства: виски
  • мартини
  • шампанское
  • коньяк
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Вечерняя прогулка по Босфору на теплоходе с ужином
Вечерняя прогулка по Босфору на теплоходе с ужином
Вечерняя прогулка по Босфору на теплоходе с ужином
Вечерняя прогулка по Босфору на теплоходе с ужином

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BREEZES T.
BREEZES T.
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38 отзывов оставили туристы

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