Увидеть ночной Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе. Вы проплываете между двумя континентами - Европой и Азией, полюбуетесь на виды ночного Стамбула, а проплывая под Босфорским мостом, не забудьте загадать желание - оно обязательно сбудется!

Во время прогулки вас ждет вкусный ужин из блюд турецкой кухни 🥧 и зажигательная шоу-программа "Турецкая ночь" с живой музыкой, танцем живота, национальным и кавказским фольклором, танцем дервишей.

В заключении вечера всех желающих пригласят потанцевать 💃 под живую музыку.