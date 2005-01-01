Тур позволит увидеть Стамбул во всей его исторической красе. Программа на пол дня включит в себя следующие достопримечательности: Дворец Топ Капы, Голубая Мечеть, Ипподром, Немецкий Фонтан ⛲ и баня Хуррем Султан (снаружи).

Дворец Топкапы – одна из главных достопримечательностей 🏛️ Стамбула и один из известнейших музеев мира – был построен в 1479 году по приказу Султана Мехмета у самого побережья Мраморного моря 🌊. И на протяжении 400 лет, аж до середины 19-го века, дворец являлся главной резиденцией турецких падишахов. В музее выставлена лишь десятая часть экспонатов и даже она насчитывает около 65 тысяч единиц. Оружейная палата, гарем, сокровищница, библиотека, коллекция древних рукописей и множества павильонов входят в состав дворцового комплекса. А выставленные на показ уникальные изделия ручной работы из фарфора, серебра, золота и драгоценных камней заставят вас удивиться и восхититься умением мастеров прикладного искусства тех времен.

Территория Дворца, протяженностью в 700 тысяч кв. м, окружена красивейшими садами и парками, утопающими в зелени. По ним будет возможность прогуляться 👣 и сделать фото на память.

Голубая Мечеть или Мечеть Султанахмет является одним из значимых символов Стамбула. Построил эту мечеть с 6-ю минаретами в 16 веке Султан Ахмет I на средства из своей казны. Уникальности данного архитектурного сооружения нет равных и по сей день. Голубая Мечеть – величайший шедевр не только исламской но и мировой архитектуры. Она является одной из самых больших мечетей в мире. Название «Голубая мечеть» получила благодаря более 20-ти тысячам белых и голубых изникских изразцов ручной работы, которые были использованы в украшении ее интерьера.

Площадь Ипподром – занимает часть площади Султанахмет. Строительство Ипподрома было начато римским императором Септимием Севером в 203-м году, в те далекие времена, когда на месте города Стамбул стоял древний город 🏙️ Византий. Площадь была предназначена для гонок колесниц – одним из ярких зрелищных соревнований тех времен. Затем, в 330 годы император Константин создает новую столицу и перестраивает площадь, увеличивая ее территорию в длину и в ширину. В 1453 году, после завоевания турками Константинополя, Ипподром уже использовался для проведения массовых увеселительных мероприятий. На площади сохранились древнейшие памятники архитектуры. Это 300 тонный Египетский Обелиск, из бело-розового асуанского гранита, датируемый 16 веком до н. э., и Змеевидная Колонна, символизирующая победу греков над персами в 479 году до нашей эры.

Немецкий фонтан, расположенный на центральной площади Султанахмет, был подарен немцами Османской Империи в память о втором визите в Стамбул кайзера Вильгельма II в 1898 году. Фонтан выстроен в неовизантийском стиле в виде восьмиколонной беседки, украшенной изнутри золотыми мозаиками. Он был сконструирован в Германии и затем по частям перевезен в Стамбул.

Хаммам Хуррем Султан (снаружи)– была построена в 1557 году по приказу Султана Сулеймана для его любимой жены Хуррем Султан. После 1910 года к сожалению баня была закрыта и заброшена и не всегда использовалась по прямому назначению. Когда то Хаммам был даже тюрьмой. И в 2011-м году в мае, после реставрационных работ баню восстановили. И сейчас она выглядит так же как и 450 лет назад. Надо отметить, что на реставрацию бани было потрачено 17 миллионов турецких лир. Сейчас баня функционирует и является самой дорогой и элитной баней в Турции.