Что вас ждет

Программа создана исключительно для поклонников турецкого сериала «Великолепный век». На экскурсии посетим дворец Топкапы. Увидим покои Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан, узнаем о жизни османского султана.

Я расскжу о многих событиях, происходвших во дворце, покажу, где жили Ибрагим Паша и Хатидже Султан. Мы пройдем в гарем и узнаем секреты и законы проживания наложниц здесь.

Далее отправимся в мечеть Сулеймание. Я расскажу как строили здание мечети и что помогло ему пережить 89 землетрясений. Мы увидим усыпальницы Роксланы и султана Сулеймана.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: