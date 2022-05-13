Программа создана исключительно для поклонников турецкого сериала «Великолепный век». На экскурсии посетим дворец Топкапы. Увидим покои Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан, узнаем о жизни османского султана.
Я расскжу о многих событиях, происходвших во дворце, покажу, где жили Ибрагим Паша и Хатидже Султан. Мы пройдем в гарем и узнаем секреты и законы проживания наложниц здесь.
Далее отправимся в мечеть Сулеймание. Я расскажу как строили здание мечети и что помогло ему пережить 89 землетрясений. Мы увидим усыпальницы Роксланы и султана Сулеймана.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты во дворец Топкапы — 200 лир/чел., дворец Топкапы и гарем — 285 лир/чел.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты во дворец Топкапы — 200 лир/чел.
Дворец Топкапы и гарем — 285 лир/чел
Место начала и завершения?
площадь Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: чт.,пт., вс. в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
чт.,пт., вс. в 10:00
Мустафа — ваш гид в Стамбуле
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