Великолепный век: путешествие в восточную сказку

Программа создана исключительно для поклонников турецкого сериала «Великолепный век»

Входной билет
Программа создана исключительно для поклонников турецкого сериала «Великолепный век».

На экскурсии посетим дворец Топкапы.

Увидим покои Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан, заглянем в гарем и послушаем о строгой иерархии, интригах и заговорах царивших там.

Полюбуемся на стринную мечеть Сулеймание.
Великолепный век: путешествие в восточную сказку
Великолепный век: путешествие в восточную сказку
Великолепный век: путешествие в восточную сказку
Великолепный век: путешествие в восточную сказку
Великолепный век: путешествие в восточную сказку
Великолепный век: путешествие в восточную сказку

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец Топкапы
  • Мечеть Сулеймание

Что вас ждет

Программа создана исключительно для поклонников турецкого сериала «Великолепный век». На экскурсии посетим дворец Топкапы. Увидим покои Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан, узнаем о жизни османского султана.
Я расскжу о многих событиях, происходвших во дворце, покажу, где жили Ибрагим Паша и Хатидже Султан. Мы пройдем в гарем и узнаем секреты и законы проживания наложниц здесь.
Далее отправимся в мечеть Сулеймание. Я расскажу как строили здание мечети и что помогло ему пережить 89 землетрясений. Мы увидим усыпальницы Роксланы и султана Сулеймана.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты во дворец Топкапы — 200 лир/чел., дворец Топкапы и гарем — 285 лир/чел.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты во дворец Топкапы — 200 лир/чел.
  • Дворец Топкапы и гарем — 285 лир/чел
Место начала и завершения?
площадь Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: чт.,пт., вс. в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

чт.,пт., вс. в 10:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

👥Групповые🚶Пешеходные🎫Билеты🏛История и архитектура🙏Религиозные🏰Дворцы, замки и особнякиДворец Топкапы🗽ДостопримечательностиСулейманиеВеликолепный векСултан Сулейман

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

«Великолепный век» - по следам сериала
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
5
3 отзыва
«Великолепный век» - по следам сериала
Сериал «Великолепный век» завоевал популярность во многих странах
150 за 1-5 чел.
«Великолепный век». Любовь Роксоланы
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
İstanbul
5
13 отзывов
«Великолепный век». Любовь Роксоланы
Прогуляйтесь по «Великолепному веку»
180 за 1-6 чел.
Великолепный Век - по следам султана Сулеймана
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
BerRin
5
12 отзывов
Великолепный Век - по следам султана Сулеймана
Хотите почувствовать себя героями знаменитого турецкого сериала «‎Великолепный век»‎
140 за 1-6 чел.
Стамбул. Великолепный век
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Мустафа
4.8
43 отзыва
Стамбул. Великолепный век
Пройтись по следам сериала, увидеть главные архитектурные памятники и погрузиться в восточную сказку
40 за 1 человека
По следам сериала «Великолепный век»
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
4.9
9 отзывов
По следам сериала «Великолепный век»
Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане
180 за 1-4 чел.
Фотосессия в Стамбуле «Хюррем Султан 21-го века»
2 часа
Для красивых фото
Юлия
5
9 отзывов
Фотосессия в Стамбуле «Хюррем Султан 21-го века»
Хочешь почувствовать себя героиней сериала Великолепный век
от 90 за 1 человека
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
2 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Natalia
5
3 отзыва
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Дворцы-декорации популярного сериала и снимки на память о Стамбуле
150 за 1-3 чел.
Стамбул и его Великолепный век
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Хайдар
5
3 отзыва
Стамбул и его Великолепный век
История Османской империи и любовь султанов на экскурсии по дворцу Топкапы и мечети Сулеймание
125 за 1-6 чел.
Великолепный век Стамбула
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Xeniya
4.8
42 отзыва
Великолепный век Стамбула
Прикоснуться к прекрасной эпохе султана Сулеймана и расцвета Османской империи
150 за 1-4 чел.
По ночному Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»
4 часа
🛳 Круизы
Круиз
NES
4.6
28 отзывов
По ночному Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»
Морская прогулка по проливу Босфор
41 за 1 человека
Стамбул Великолепный - побывать в османской сказке
6.5 часов
🚶 Пешая
Групповая
Рустам
4.6
14 отзывов
Стамбул Великолепный - побывать в османской сказке
Взглянуть на историю и архитектуру столицы с самых ярких ракурсов
75 за 1 человека
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мария
5
23 отзыва
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма
125 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ