Проведите день в аквариуме SEA LIFE Istanbul и познакомьтесь поближе с удивительными и прекрасными морскими существами.

Пройдите под водой через удивительный 83-метровый туннель в океане и полюбуйтесь 270-градусным панорамным видом на дно океанаПосетите 21 тематическую зону, в том числе Аллею рыбы-клоуна, бухту Стингрей и Тропический лес 🌳. Благодаря впечатляющим 47 прозрачным резервуарам и более 15 000 морских обитателей, аквариум является идеальным местом для семейного отдыха. Посмотрите на крупнейшую в Европе коллекцию акул в Акульем царстве, а также на акульего ската, рыбу-молота, серых рифовых акул, полосатых и песчаных тигровых акул, когда они величественно проплывают над вашей головой. Познакомьтесь поближе с удивительными и прекрасными морскими существамиДотроньтесь до морской звезды или краба в контактном бассейне и понаблюдайте, как кормят рыб в течение дня. Не пропустите новейший интерактивный аттракцион Европы, «Удивительные создания», где дети могут нарисовать рыбу 🐟 своей мечты, раскрасить ее, отсканировать на мультимедийном сканере и посмотреть, как она оживет в цифровом аквариуме!Что вас ждёт• Посмотрите на крупнейшую в Европе коллекцию акул в Акульем царстве;

Дотроньтесь до морской звезды или краба в контактном бассейне;

Посмотрите, как кормят рыб в течение дня;

Отправьте детей рисовать рыбу своей мечты в новом аттракционе «Удивительные создания».

Организационные детали: