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Входной билет в аквариум SEA LIFE Istanbul

5
11 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Стамбула
Откройте для себя удивительных морских обитателей в аквариуме SEA LIFE Istanbul, где вы сможете пройти по туннелю прямо под водой.

Посмотрите на крупнейшую в Европе коллекцию акул, прикоснетесь к морской звезде и не только!
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей

  • €13.5 за человека

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Входной билет в аквариум SEA LIFE Istanbul
Входной билет в аквариум SEA LIFE Istanbul

Что вы увидите

  • Аквариум SEA LIFE Istanbul
Проведите день в аквариуме SEA LIFE Istanbul и познакомьтесь поближе с удивительными и прекрасными морскими существами.
Пройдите под водой через удивительный 83-метровый туннель в океане и полюбуйтесь 270-градусным панорамным видом на дно океанаПосетите 21 тематическую зону, в том числе Аллею рыбы-клоуна, бухту Стингрей и Тропический лес 🌳. Благодаря впечатляющим 47 прозрачным резервуарам и более 15 000 морских обитателей, аквариум является идеальным местом для семейного отдыха. Посмотрите на крупнейшую в Европе коллекцию акул в Акульем царстве, а также на акульего ската, рыбу-молота, серых рифовых акул, полосатых и песчаных тигровых акул, когда они величественно проплывают над вашей головой. Познакомьтесь поближе с удивительными и прекрасными морскими существамиДотроньтесь до морской звезды или краба в контактном бассейне и понаблюдайте, как кормят рыб в течение дня. Не пропустите новейший интерактивный аттракцион Европы, «Удивительные создания», где дети могут нарисовать рыбу 🐟 своей мечты, раскрасить ее, отсканировать на мультимедийном сканере и посмотреть, как она оживет в цифровом аквариуме!Что вас ждёт• Посмотрите на крупнейшую в Европе коллекцию акул в Акульем царстве;
  • Дотроньтесь до морской звезды или краба в контактном бассейне;
  • Посмотрите, как кормят рыб в течение дня;
  • Отправьте детей рисовать рыбу своей мечты в новом аттракционе «Удивительные создания».

Организационные детали:

  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;
  • Срок действия 30 д. COVID-19 к сведению участников тура:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
  • Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
  • Все участники обязаны носить защитные маски;
  • У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела.
Что входит
  • Входной билет в аквариум SEA LIFE Istanbul
Что не входит
  • Шопинг после экскурсии
Начало
🚩 SEA LIFE Istanbul, торговый центр Forum Istanbul
Место завершения
🏁 SEA LIFE Istanbul, торговый центр Forum Istanbul, Байрампаша, Стамбул.
Входной билет в аквариум SEA LIFE Istanbul
Входной билет в аквариум SEA LIFE Istanbul
Входной билет в аквариум SEA LIFE Istanbul
Входной билет в аквариум SEA LIFE Istanbul
Входной билет в аквариум SEA LIFE Istanbul

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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11 отзывов оставили туристы

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