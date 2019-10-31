Что вас ожидает

Пикник в турецком стиле

Самая вкусная часть нашей экскурсии пройдёт на природе. Мы устроимся в тени деревьев, так чтобы перед нами открывался красивый вид на Стамбул. Вдыхая свежий морской воздух, вы погрузитесь в мир турецкой кухни. Я угощу вас вином, мясными деликатесами и сырами: молодым белым, пармезаном, фермерскими овечьими и рикоттой, выдержанным в шкуре дери тулумом. Расскажу о влиянии кухонь мира на местную кулинарию и об аналогах турецких блюд в других культурах. Большую часть рассказа мы посвятим виноделию: когда оно зародилось здесь и как изменилось за последние 20 лет.

Тонкости турецкого этикета, особенности застолья, съедобные сувениры — вы услышите интересные детали о богатой гастрономии страны.

Принцев остров: из прошлого в настоящее

Утопающий в зелени остров Хейбелиада хранит в себе воспоминания о давно ушедших эпохах. У монастыря Святой Троицы вы «вернётесь» в Средневековье и откроете его историю. Рассмотрите дом-музей правителя новой Турции и поймёте, кто из знаменитых соотечественников оставил след на острове. Я приведу вас к старинным виллам и роскошным отелям, древним религиозным обителям и современным постройкам. Мы поговорим о судьбе острова и турецкой жизни в целом. А в конце экскурсии я порекомендую вам, что ещё стоит увидеть в Стамбуле и его окрестностях.