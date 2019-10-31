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Отправиться на один из Принцевых островов из Стамбула и насладиться лакомствами и прогулкой

Olga
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Olga – ваш гид
Пикник с вином и сыром под тенью вековых сосен на кусочке суши, окруженной Мраморным морем, — разве это не идеальный отдых? Я предлагаю воплотить эту картинку в жизнь на острове Хейбелиада.

Вы попробуете вкуснейшие угощения, узнаете о местной гастрономии и полюбуетесь видами средневекового острова.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Вино и сыр по-турецки
Вино и сыр по-турецки

Что вас ожидает

Пикник в турецком стиле
Самая вкусная часть нашей экскурсии пройдёт на природе. Мы устроимся в тени деревьев, так чтобы перед нами открывался красивый вид на Стамбул. Вдыхая свежий морской воздух, вы погрузитесь в мир турецкой кухни. Я угощу вас вином, мясными деликатесами и сырами: молодым белым, пармезаном, фермерскими овечьими и рикоттой, выдержанным в шкуре дери тулумом. Расскажу о влиянии кухонь мира на местную кулинарию и об аналогах турецких блюд в других культурах. Большую часть рассказа мы посвятим виноделию: когда оно зародилось здесь и как изменилось за последние 20 лет.

Тонкости турецкого этикета, особенности застолья, съедобные сувениры — вы услышите интересные детали о богатой гастрономии страны.

Принцев остров: из прошлого в настоящее
Утопающий в зелени остров Хейбелиада хранит в себе воспоминания о давно ушедших эпохах. У монастыря Святой Троицы вы «вернётесь» в Средневековье и откроете его историю. Рассмотрите дом-музей правителя новой Турции и поймёте, кто из знаменитых соотечественников оставил след на острове. Я приведу вас к старинным виллам и роскошным отелям, древним религиозным обителям и современным постройкам. Мы поговорим о судьбе острова и турецкой жизни в целом. А в конце экскурсии я порекомендую вам, что ещё стоит увидеть в Стамбуле и его окрестностях.

Организационные детали

  • Дегустация включена в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: паром до острова (туда-обратно) — от 11 лир с человека. По желанию: вход в монастыри и покупка сувениров.
  • Мы отправимся на Хейбелиаду вместе от пристани Кадыкёй или Эминёню.
Вино и сыр по-турецки
Вино и сыр по-турецки
Вино и сыр по-турецки
Вино и сыр по-турецки
Вино и сыр по-турецки
Вино и сыр по-турецки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olga
Olga
Merhaba! Я Ольга, житель Стамбула, путешественник, сомелье и ваш гастро-винный гид в Турции. На наших прогулках вы попробуете страну на вкус, познакомитесь с турецкими виноделами и их лучшими винами. Моя экспертность: за предыдущие 10 лет мы с супругом создали несколько успешных ресторанных проектов в Украине, черпая идеи и вдохновения в турах по всему миру. Более 50 стран, 3 континента, тысячи км винных дорог, множество знакомств с виноделами и рестораторами. 5 лет занимаюсь турецкими винами.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

31 октября 2019
Спасибо Дмитрию и Ольге за незабываемую экскурсию! Сказочное вино!
Пикантный необычный сыр! Природа, Релакс!
Восторг!
Мы узнали о том, что в Турции замечательное вино! Получали такой заряд эмоциональный и вкусовой! Не описать.
Рекомендую всем! Не пожалеете! Хочется дружить с ребятами и дальше!

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