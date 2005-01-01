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Византия: сокровище турецкой истории

4.1
12 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Византия – древнее и могущественное государство, Вторая Римская империя.

В его столице, городе Константинополе, по легендам расположено одно из чудес света – Храм Софии.

Атмосфера востока и древнего Рима сохранилась здесь и сегодня.

На нашей экскурсии 🧭 вы сможете побывать во всех знаковых местах Древней Римской империи и узнать больше об османских завоевателях и Вселенском Патриархате.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €40 за человека

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Византия: сокровище турецкой истории
Византия: сокровище турецкой истории

Что вы увидите

  • Музей мозаики Карие
  • Пролив Золотой рог
  • Церковь Святого Стефана
  • Церковь Влахерна
Что вас ожидает
Искусство мозаики и святыни Патриархата
Мы посетим Музей 🖼 мозаики Карие, спрятавшийся за неприметным фасадом древней церкви монастыря Хора. Сюда нечасто заходят случайные посетители, зато сведущие люди отправляются со всего мира. Вы познакомитесь с мастерством византийских зодчих и узнаете о жизни Христа, читая мозаики как иллюстрации к книге. После мы отправимся к Великому (или Вселенскому) Патриархату — сегодня здесь находится резиденция Константинопольского патриарха. Вы увидите основные христианские реликвии: византийский церемониальный крест, вырезанный из древа Святого Креста, каменную колонну, к которой был привязан Христос, патриарший трон, на котором восседал сам Иоанн Златоуст, его мощи, а также останки других известных святых.
Архитектура Железной церкви и чудо, спасшее город
Вы обязательно посмотрите на пролив Золотой рог — именно здесь в 7 веке до нашей эры была основана колония Византий, а позднее появился и город 🏙️ Константинополь. Мы посетим болгарскую церковь ⛪ Святого Стефана, расположенную в этом проливе, и полюбуемся её интерьерами в стиле необарокко и неоготики. Выполненная из железа, эта церковь является переносной, что также делает её уникальной. А в церкви Влахерна вы услышите историю 📖 о священном источнике и о том, как Влахернской иконе Богородицы не раз спасала жителей Константинополя; узнаете, какие святыни хранились здесь и как с церковью связан один из главных русских праздников — Покров.
Организационные детали
  • Экскурсия пройдет на автобусе 🚌 групповая экскурсия ⛳ на русском языке. Группа не больше 12 человек.
Что входит
  • Все входные билеты и трансфер из отелей
  • расположенных в центральной части города
Что не входит
  • Трансфер из отдаленных частей города (по запросу) оплачивается отдельно – сообщите
  • пожалуйста
  • в комментарии при заказе экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Византия: сокровище турецкой истории
Византия: сокровище турецкой истории
Византия: сокровище турецкой истории
Византия: сокровище турецкой истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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12 отзывов оставили туристы

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