5 отзывов оставили туристы

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Вкусы Стамбула: лучшие кафе и рестораны для местных

5
5 отзывов
Майя А.
Майя А. – Гид из Стамбула
Многие говорят, чтобы понять страну — нужно попробовать традиционную кухню 🥧.

И я с этим согласна на 100%.

Мы отправимся на изучение исторического района Кадыкей.

Здесь расположено множество аутентичных кафе.

Здесь находится настоящий Стамбул.

За 4 часа вы узнаете много интересных названий (возможно их трудно выговорить) и попробуйте то, что едят обычные стамбульцы!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €25 за человека

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Вкусы Стамбула: лучшие кафе и рестораны для местных
Вкусы Стамбула: лучшие кафе и рестораны для местных
Лучшие места СтамбулаВ процессе прогулки мы будем останавливаться в лучших аутентичных кафе и ресторанах для местных, пробовать различные блюда и десерты: черри кебаб, рагу из кактуса, кюнефе с дондурмой и каймак, и многое-многое другое. Таким образом историческая прогулка 👣 приобретёт еще и вкус. Между Европой и АзиейМы пересечем Бософор на пароме и окажемся в Азии, затем вернёмся в Европу на десерт 🍪. Интересная деталь: по дороге в Азию мы увидим Стамбул при дневном свете, а вот дорога обратно пройдёт при свете фонарей, которые великолепно подсвечивают город 🏙️ и делают его похожим на россыпь драгоценных камней. Потрясающий вид на Стамбул, открывающийся с вод Босфора, подкрепленный рассказом гида, вкуснейшая необычная местная еда-это то, что останется в вашей памяти надолго. Важно знать• Стоимость билета на паром не включена в стоимость экскурсии 🧭 и напитки оплачиваются отдельно
  • Пожалуйста, одевайтесь удобно и подбирайте комфортную обувь. Мы будем много ходить.
    • Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Проезд на пароме
    • еда
    • напитки
    Начало и место завершения
    🚩 Rüstem Paşa, Erzak Ambarı Sok. No:92, 34116 Fatih.
    Вкусы Стамбула: лучшие кафе и рестораны для местных
    Вкусы Стамбула: лучшие кафе и рестораны для местных
    Вкусы Стамбула: лучшие кафе и рестораны для местных
    Вкусы Стамбула: лучшие кафе и рестораны для местных

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Майя А.
    Майя А.
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    5 отзывов оставили туристы

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