5 отзывов оставили туристы

Лучшие места СтамбулаВ процессе прогулки мы будем останавливаться в лучших аутентичных кафе и ресторанах для местных, пробовать различные блюда и десерты: черри кебаб, рагу из кактуса, кюнефе с дондурмой и каймак, и многое-многое другое. Таким образом историческая прогулка 👣 приобретёт еще и вкус. Между Европой и АзиейМы пересечем Бософор на пароме и окажемся в Азии, затем вернёмся в Европу на десерт 🍪. Интересная деталь: по дороге в Азию мы увидим Стамбул при дневном свете, а вот дорога обратно пройдёт при свете фонарей, которые великолепно подсвечивают город 🏙️ и делают его похожим на россыпь драгоценных камней. Потрясающий вид на Стамбул, открывающийся с вод Босфора, подкрепленный рассказом гида, вкуснейшая необычная местная еда-это то, что останется в вашей памяти надолго. Важно знать• Стоимость билета на паром не включена в стоимость экскурсии 🧭 и напитки оплачиваются отдельно Пожалуйста, одевайтесь удобно и подбирайте комфортную обувь. Мы будем много ходить.