Проведите незабываемую Турецкую Ночь на Босфоре. После ужина вы насладитесь танцевальной программой и музыкальной программой профестонального Диджея(DJ), также ночными видами Босфора.
Программа:
Традиционный марш янычаров-мехтер
Шоу крутящихся дервишей
Турецкий цыганский танец
Кавказский танец
Танец живота
Турецкий фольклорный и другие танцы
Профессиональное DJ сопровождение
Меню ужина:
Закуски, салат
4 вида горячего на выбор
Десерт-баклава и фрукты
Что входит
Что входит в экскурсию
сопровождение
прогулка на яхте по Босфору
сервис из отеля и обратно в отель
ужин из 4х блюд (салат или закуска, основное блюдо мясное или курицы, десерт). Также есть вегетарианское меню
Что не входит
Бесплатный трансфер из/в отель осуществляеться из районов Sultanahmet, Sirkeci, Beyazit, Laleli, Aksaray, Yenikapı, Topkapı, Galata, Karaköy, Taksim, Osmanbey, Beyoğlu (если вы проживаете в другом районе, необходимо заранее сообщить нам об этом трансфер из других районов оплачивается дополнительно)
Начало и место завершения
🚩 ресепшн отеля
Выберите дату для поездки
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алейна К.
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