Алейна К. – Гид из Стамбула

Проведите незабываемый вечер на корабле 🛳️ в самом сердце Стамбула! Вас ждет ужин в традиционном стиле с панорамными видами ночного Босфора.



Выступления янычар, цыган, кружащихся дервишей и танец 💃 живота разогреют вас перед дискотекой, вести которую будет профессиональный DJ.