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Восточная ночь на Босфоре

4.5
2 отзыва
Алейна К.
Алейна К. – Гид из Стамбула
Проведите незабываемый вечер на корабле 🛳️ в самом сердце Стамбула! Вас ждет ужин в традиционном стиле с панорамными видами ночного Босфора.

Выступления янычар, цыган, кружащихся дервишей и танец 💃 живота разогреют вас перед дискотекой, вести которую будет профессиональный DJ.
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🗽Самое популярное
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €62 за человека

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Восточная ночь на Босфоре
Восточная ночь на Босфоре

Что вы увидите

  • Пролив Босфор
Проведите незабываемую Турецкую Ночь на Босфоре. После ужина вы насладитесь танцевальной программой и музыкальной программой профестонального Диджея(DJ), также ночными видами Босфора.

Программа:

    Традиционный марш янычаров-мехтер
    Шоу крутящихся дервишей
    Турецкий цыганский танец
    Кавказский танец
    Танец живота
    Турецкий фольклорный и другие танцы
    Профессиональное DJ сопровождение

    Меню ужина:

      Закуски, салат
      4 вида горячего на выбор
      Десерт-баклава и фрукты
      Что входит
      • Что входит в экскурсию
      • сопровождение
      • прогулка на яхте по Босфору
      • сервис из отеля и обратно в отель
      • ужин из 4х блюд (салат или закуска, основное блюдо мясное или курицы, десерт). Также есть вегетарианское меню
      Что не входит
      • Бесплатный трансфер из/в отель осуществляеться из районов Sultanahmet, Sirkeci, Beyazit, Laleli, Aksaray, Yenikapı, Topkapı, Galata, Karaköy, Taksim, Osmanbey, Beyoğlu (если вы проживаете в другом районе, необходимо заранее сообщить нам об этом трансфер из других районов оплачивается дополнительно)
      Начало и место завершения
      🚩 ресепшн отеля
      Восточная ночь на Босфоре
      Восточная ночь на Босфоре
      Восточная ночь на Босфоре
      Восточная ночь на Босфоре
      Восточная ночь на Босфоре

      Выберите дату для поездки

      • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Алейна К.
      Алейна К.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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      2 отзыва оставили туристы

      Алейна К. проводит ещё 6 экскурсий

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