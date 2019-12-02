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Проплыть по легендарному проливу, рассмотреть символы Стамбула и услышать его яркие истории

Айна
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Айна – экскурсионное агентство
Стамбул в отражении волн Босфора — магический пейзаж, который стоит увидеть каждому путешественнику.

На морской прогулке вы пересечете величественный пролив, с идеального ракурса рассмотрите Девичью башню, дворец Долмабахче и Босфорский мост.

А главное — ощутите мощь и величие города, объединившего в себе Европу и Азию.
€40
24 за человека
скидка40%
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 3 часа
До 45 человек
Можно с детьми
Встреча в отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Все краски Босфора
Все краски Босфора

Что вас ожидает

Культовые достопримечательности с лучшего ракурса
Среди волн Босфора вам откроется поразительная панорама Стамбула и его символов. Вы рассмотрите Девичью башню и услышите её легенды. Проскользнёте под знаменитым подвесным Босфорским мостом, соединяющим два континента — Европу и Азию. Проплывете вдоль Румельской крепости, которая с 15 века служила щитом бухты Золотой Рог. И, конечно, познакомитесь с роскошным дворцом султанов Долмабахче, последним обитателем которого был знаменитый Ататюрк. А рассказы о многовековой истории Стамбула помогут вам оживить декорации города и наполнить их новыми красками.

Прочувствовать магию и контрасты Стамбула
С борта прогулочной яхты город предстанет совершенно в новом свете: вы охватите взглядом все его контрасты и эпохи — от византийского Константинополя до современного Стамбула. Увидите разбросанные по берегам Босфора летние резиденции и изящные дворцы, соседствующие с ветхими рыбацкими деревушками и — изредка — стальным блеском небоскребов. А завершится морская прогулка на азиатском берегу Стамбула, откуда вы отправитесь в европейскую часть по Босфорскому мосту, любуясь чудесными пейзажами пролива.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Количество человек на яхте – от 50 до 150 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Сбор группы и развоз участников обратно по отелям занимает примерно 1.5 — 2 часа, это время учитывается в продолжительности экскурсии. Сама прогулка по Босфору длится около часа.

В стоимость экскурсии включено:
— трансфер из отеля, находящегося в исторической части европейского Стамбула (трансфер для других районов города уточняйте при заказе)
— входные билеты на яхту (мы заранее приобретем вам билеты на яхту, чтобы вы избежали огромных очередей)
— сопровождение русскоговорящего лицензированного гида-историка

Все краски Босфора
Все краски Босфора

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 14:30, 14:45, 15:00, 15:15 и 15:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Местов встречи для начала тура в отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Айна
Айна
Приветствую вас в Турции, дорогие друзья! Живу в Стамбуле 10 лет, обожаю этот яркий, живой, контрастный город, знаю множество нетуристических троп и хочу поделиться этими знаниями с вами. Я работаю в команде профессиональных гидов, которые проводят исторические традиционные экскурсии (вам не придется стоять в очереди для посещения основных достопримечательностей). А я проведу вас местами, где не ступала нога туриста, a если и ступала, то не так часто. А также расскажу, как живется в этом городе иностранцам.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 декабря 2019
Все отлично, экскурсия понравилась, оплатили по б/н

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