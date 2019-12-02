Что вас ожидает

Культовые достопримечательности с лучшего ракурса

Среди волн Босфора вам откроется поразительная панорама Стамбула и его символов. Вы рассмотрите Девичью башню и услышите её легенды. Проскользнёте под знаменитым подвесным Босфорским мостом, соединяющим два континента — Европу и Азию. Проплывете вдоль Румельской крепости, которая с 15 века служила щитом бухты Золотой Рог. И, конечно, познакомитесь с роскошным дворцом султанов Долмабахче, последним обитателем которого был знаменитый Ататюрк. А рассказы о многовековой истории Стамбула помогут вам оживить декорации города и наполнить их новыми красками.

Прочувствовать магию и контрасты Стамбула

С борта прогулочной яхты город предстанет совершенно в новом свете: вы охватите взглядом все его контрасты и эпохи — от византийского Константинополя до современного Стамбула. Увидите разбросанные по берегам Босфора летние резиденции и изящные дворцы, соседствующие с ветхими рыбацкими деревушками и — изредка — стальным блеском небоскребов. А завершится морская прогулка на азиатском берегу Стамбула, откуда вы отправитесь в европейскую часть по Босфорскому мосту, любуясь чудесными пейзажами пролива.