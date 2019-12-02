Культовые достопримечательности с лучшего ракурса
Среди волн Босфора вам откроется поразительная панорама Стамбула и его символов. Вы рассмотрите Девичью башню и услышите её легенды. Проскользнёте под знаменитым подвесным Босфорским мостом, соединяющим два континента — Европу и Азию. Проплывете вдоль Румельской крепости, которая с 15 века служила щитом бухты Золотой Рог. И, конечно, познакомитесь с роскошным дворцом султанов Долмабахче, последним обитателем которого был знаменитый Ататюрк. А рассказы о многовековой истории Стамбула помогут вам оживить декорации города и наполнить их новыми красками.
Прочувствовать магию и контрасты Стамбула
С борта прогулочной яхты город предстанет совершенно в новом свете: вы охватите взглядом все его контрасты и эпохи — от византийского Константинополя до современного Стамбула. Увидите разбросанные по берегам Босфора летние резиденции и изящные дворцы, соседствующие с ветхими рыбацкими деревушками и — изредка — стальным блеском небоскребов. А завершится морская прогулка на азиатском берегу Стамбула, откуда вы отправитесь в европейскую часть по Босфорскому мосту, любуясь чудесными пейзажами пролива.
Как проходит экскурсия
В стоимость экскурсии включено:
— трансфер из отеля, находящегося в исторической части европейского Стамбула (трансфер для других районов города уточняйте при заказе)
— входные билеты на яхту (мы заранее приобретем вам билеты на яхту, чтобы вы избежали огромных очередей)
— сопровождение русскоговорящего лицензированного гида-историка