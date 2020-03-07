25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка вглубь веков по главным достопримечательностям столицы четырех империй

OXANA
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OXANA – представитель гидов
В Стамбуле — городе, замершем на границе Европы и Азии, я покажу главные святыни и древние памятники архитектуры.

Вы увидите Собор Святой Софии, мечеть Сулеймание, Змеевидную колонну, Египетский обелиск, скрытое в магазине ковров подземное водохранилище.

Я объясню, как появились и какие вехи прошли главные достопримечательности, чтобы вы прочувствовали атмосферу древнего города и смогли по-настоящему понять великий Стамбул.
€200
140 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии25 отзывов
4.8
Все о мечетях и древних памятниках Стамбула
Все о мечетях и древних памятниках Стамбула

Что вас ожидает

Стамбул: погружение в древность
Отправной точкой прогулки станет ипподром, известный головокружительными конными бегами во времена Византийской империи. Здесь начнется ваше путешествие в древний Стамбул, когда-то столицу четырех империй: Римской, Византийской, Латинской и Османской. Вы увидите удивительные памятники архитектуры — Змеевидную колонну и Египетский обелиск. Рассмотрите недавно открытый после реставрации дворец Ибрагим-паши, где проходили съемки сериала «Великолепный век». И, наконец, перед вашим взглядом предстанет Собор Святой Софии — величественный храм, превращенный в мечеть. Я расскажу о том, как здесь крестили великую княгиню Ольгу, и открою несколько неразгаданных тайн храма, а ныне — музея.

Скрытые достопримечательности города и мечеть Сулеймание
Через аутентичный базар Араста мы пройдем к улочке Кучюк Айсофья. Здесь, за стенами обычного магазина, находится скрытая цистерна. Вы увидите знаменитую достопримечательность, а затем — узкими мощеными улочками спуститесь к Малой Святой Софие — одной из самых древних сохранившихся церквей Стамбула. Я помогу разобраться в истории церкви и открою секрет ее названия. А после отправимся к мечети Сулеймание — великолепной святыне, простоявшей на этом месте больше 450 лет. Вы узнаете, как строили мечеть и почему ее главный архитектор говорил: «Эта мечеть будет стоять вечно». По пути вы полюбуетесь с холма на Золотой Рог — изогнутый залив, впадающий в пролив Босфор.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов моей команды
  • В стоимость не включены билеты в Собор Святой Софии: 72 лир с человека. С 01.11 собор закрыт по понедельникам, возможна замена на дворец Топкапы или другие объекты.
  • Для входа в мечеть женщинам необходимо взять с собой платки и не надевать короткие шорты и юбки
Все о мечетях и древних памятниках Стамбула
Все о мечетях и древних памятниках Стамбула
Все о мечетях и древних памятниках Стамбула
Все о мечетях и древних памятниках Стамбула
Все о мечетях и древних памятниках Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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OXANA
OXANA
Мне 39, живу в Стамбуле и обожаю этот город. Работаю в сфере туризма в составе команды профессиональных гидов. Я помогаю корректировать программы и занимаюсь организационными моментами. Наши гиды всегда рады рассказать вам что-то новое о нашем городе и поделиться своими эмоциями и знаниями. Oткроем для вас совершенно невероятный Стамбул!
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Долго подбирали экскурсию, к сожалению ни одна из представленных на сайте не охватывала все, что мы хотели увидеть. Спасибо вам, что перестроили маршрут по нашему желанию. Отличная экскурсия! Спасибо гиду за интересный рассказ!
2 декабря 2019
Познакомил нас со Стамбулом Эрхан. Все понравилось. В городе были впервые. Эрхан встретил в нашем отеле, отвёз на своей машине в Сулеймание. Много рассказывал о поре правления Сулеймана и его жены Роксоланы. «Великолепный век» не смотрели, но обо всем узнали. Гид хорошо разбирается в истории не только Османской империи, но и Византийской. Показал Софию, поговорили о русских князьях. За 5 часов совсем не устали. Эрхан очень эмоциональный, яркий, харизматичный человек, прекрасно владеет русским языком, готов к дискуссии. Ни в каких очередях не стояли, везде быстро проходили. Приедем ещё)))
5 ноября 2019
Всем привет)))))
26 октября у нас была потрясающая экскурсия в невероятно красивом городе Стамбул)))
Как и все в первый день мы отправились по самым известным местам в Стамбуле - это Церковь Святой Софии, Голубая мечеть, дворец Сулеймана.
Нашего гида звали Тамер. Мы брали индивидуальную экскурсию и это было самым правильным решением, так как с гидом мы везде проходили без очередей, а если брать без гида придется простоять в длинных очередях. Я очень переживала какой гид будет так как были с ребенком- подростком и нужно было максимально интересно и познавательно рассказать о всех достопримечательностях . Гид -Тамер оказался невероятно интересным человеком, хорошо знающий историю своего города и страны. Спасибо большое нашему гиду за интересные истории, обязательно еще приедем, нам есть еще что посмотреть))))
Для путешествующий хочу порекомендовать обязательно посетить дворец Долмабахче - это огромный исторический комплекс у берегов знаменитого пролива Босфор. Мы туда отправились в день вылета и мало было времени, чтобы побольше насладится красотой этого замка.В очереди пришлось отстоять 1,5 час, но мы не пожалели . Лучше брать гида . Но можно и без него, погулять по территории и в замке.
Так же для тех кто любит шопинг смело рекомендую ГрандБазар, там есть все, обязательно торгуйтесь )))))
Всем хороших путешествии))
5 ноября 2019
Нам Исмаил рассказал очень много. Показал то, чего нет в путеводителях и что самостоятельно мы бы не увидели никогда. Огромное спасибо!
4 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Полностью соответствовала нашим ожиданиям. Нашим гидом был Рафет. Он интересный рассказчик, настоящий профессионал своего дела. Рафет оптимально построил маршрут, много успели посмотреть и узнать.
25 октября 2019
В Стамбуле были первый раз экскурсия очень понравилась. Ещё понравилось, то что можно было скорректировать посещения. Мы вместо посещения рынка захотели посетить цистерны Базелика. За что большое спасибо Джамиле.
25 октября 2019
С основными достопримечательностями Стамбула нас познакомил гид Эрхан. Интересная экскурсия!!! Эрхан оказался ещё и приятным собеседником!
26 сентября 2019
Были на экскурсии с Ларисой. Прекрасный гид! Все рассказала очень интересно, при этом очень коммуникабельная и дружелюбна, Рассказывала много захватывающих историй. Экскурсия была скорректирована под наши пожелания. Длилась более 6 часов (без обеда, т.к. мы не хотели есть). Благодаря гиду мое представлении о Турции, ее истории и традициях очень изменилось и структурировалось. .
22 сентября 2019
Были на экскурсии с гидом Нише. Абсолютно довольны. В очередях за билетами не стояли. Успели посмотреть всё, что хотели. Спасибо!
22 сентября 2019
Здравствуйте! Хотим сказать Спасибо организатору нашей экскурсии Oxana, и выразить особую Благодарность нашему гиду Тамеру. Очень легко и беззаботно мы провели несколько часов в обществе знающего историю и любящего свою страну экскурсовода, что даже дождь не омрачил наши впечатления. Тамер , спасибо вам за ваши знания, за ваш юмор и за ваш позитив. Очень комфортно было с вами гулять и знакомиться с Великолепным Стамбулом! Обязательно Вернёмся в Стамбул!
Ещё 15 отзывов

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