25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Стамбул: погружение в древность

Отправной точкой прогулки станет ипподром, известный головокружительными конными бегами во времена Византийской империи. Здесь начнется ваше путешествие в древний Стамбул, когда-то столицу четырех империй: Римской, Византийской, Латинской и Османской. Вы увидите удивительные памятники архитектуры — Змеевидную колонну и Египетский обелиск. Рассмотрите недавно открытый после реставрации дворец Ибрагим-паши, где проходили съемки сериала «Великолепный век». И, наконец, перед вашим взглядом предстанет Собор Святой Софии — величественный храм, превращенный в мечеть. Я расскажу о том, как здесь крестили великую княгиню Ольгу, и открою несколько неразгаданных тайн храма, а ныне — музея.

Скрытые достопримечательности города и мечеть Сулеймание

Через аутентичный базар Араста мы пройдем к улочке Кучюк Айсофья. Здесь, за стенами обычного магазина, находится скрытая цистерна. Вы увидите знаменитую достопримечательность, а затем — узкими мощеными улочками спуститесь к Малой Святой Софие — одной из самых древних сохранившихся церквей Стамбула. Я помогу разобраться в истории церкви и открою секрет ее названия. А после отправимся к мечети Сулеймание — великолепной святыне, простоявшей на этом месте больше 450 лет. Вы узнаете, как строили мечеть и почему ее главный архитектор говорил: «Эта мечеть будет стоять вечно». По пути вы полюбуетесь с холма на Золотой Рог — изогнутый залив, впадающий в пролив Босфор.