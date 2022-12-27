Два района я объединил в одну прогулку по принципу их соседства, но вместе они покажут вам Стамбул живым и колоритным. Старинная школа и ультрасовременный Галатапорт, соборы и винтажные лавки, аутентичные доступные сувениры и небанальные кафе — мы не спеша погуляем по Балату и Каракею, поговорим и о прошлом, и о настоящем Стамбула, а также сделаем отличные фото.

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Описание

Что вас ожидает

Балат: антикварные магазины и те самые разноцветные дома

Встретимся у Галатского моста, рядом с пристанью Эминёню, где жизнь бьет ключом: рыбаки рыбачат, туристы садятся на кораблики, торговцы с тележками продают симиты. Мы же на автобусе отправимся в спокойный район Балат. Он незаслуженно обделен вниманием, а ведь местные кварталы — кладезь истории, нестандартной архитектуры и колорита. Со всем этим вы и познакомитесь. А отдельное внимание уделим винтажным лавкам и аутентичным кафе. По маршруту план такой:

Знаменитые цветные дома и склон с лестницей;

Греческий православный лицей в здании второй половины 19 века;

Церковь Святого Стефана — железный храм;

Развалины малого Влахернского дворца;

Собор святого Георгия с богатым убранством;

И просто петляющие узкие улицы, будто ставшие арт-пространством.

Модный Каракей — с 19 века до новейшего Галатапорта

Вновь проедем на общественном транспорте и окажемся в районе Каракей, который считается модным и престижным. И снова улочки-улочки-улочки: вы ощутите, что здесь смешался дух востока и запада, найдете яркие граффити. А затем мы выйдем к Галатапорту: погуляем по этому современному пространству и полюбуемся Босфором, по желанию пообедаем в ресторане.

В конце вернемся вместе в Эминёню либо вы продолжите самостоятельную прогулку. С радостью дам советы, куда еще сходить, как куда добраться, что и где попробовать!

Организационные детали