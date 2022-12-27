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Описание
Что вас ожидает
Балат: антикварные магазины и те самые разноцветные дома
Встретимся у Галатского моста, рядом с пристанью Эминёню, где жизнь бьет ключом: рыбаки рыбачат, туристы садятся на кораблики, торговцы с тележками продают симиты. Мы же на автобусе отправимся в спокойный район Балат. Он незаслуженно обделен вниманием, а ведь местные кварталы — кладезь истории, нестандартной архитектуры и колорита. Со всем этим вы и познакомитесь. А отдельное внимание уделим винтажным лавкам и аутентичным кафе. По маршруту план такой:
Знаменитые цветные дома и склон с лестницей;
Греческий православный лицей в здании второй половины 19 века;
Церковь Святого Стефана — железный храм;
Развалины малого Влахернского дворца;
Собор святого Георгия с богатым убранством;
И просто петляющие узкие улицы, будто ставшие арт-пространством.
Модный Каракей — с 19 века до новейшего Галатапорта
Вновь проедем на общественном транспорте и окажемся в районе Каракей, который считается модным и престижным. И снова улочки-улочки-улочки: вы ощутите, что здесь смешался дух востока и запада, найдете яркие граффити. А затем мы выйдем к Галатапорту: погуляем по этому современному пространству и полюбуемся Босфором, по желанию пообедаем в ресторане.
В конце вернемся вместе в Эминёню либо вы продолжите самостоятельную прогулку. С радостью дам советы, куда еще сходить, как куда добраться, что и где попробовать!
Организационные детали
Дополнительные расходы: проезд на общ. транспорте (около 2$ на человека), кофе/чай и питание по желанию
Надевайте удобную обувь и возьмите с собой наличные деньги. Девушкам также понадобится платок для посещения мечети. Документы лучше оставить в отеле.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alexander — ваш гид в Стамбуле
Всем привет. Меня зовут Алекс. Покажу вам Стамбул глазами человека который живет здесь и любит этот город. Буду не таким гидом, который душит сухими фактами о Стамбуле, а интересным знакомым, радостно ожидающим гостей в этом огромном мегаполисе с богатейшей историей — чтобы и вы полюбили прекрасный Стамбул. P.S. Довольно хорошо фотографирую, поэтому без красивых фото для соц. сетей вы точно не останетесь.