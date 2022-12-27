Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей

Увидеть Стамбул для своих, узнать об истории и жизни города, а заодно получить классные фото

Два района я объединил в одну прогулку по принципу их соседства, но вместе они покажут вам Стамбул живым и колоритным.

Старинная школа и ультрасовременный Галатапорт, соборы и винтажные лавки, аутентичные доступные сувениры и небанальные кафе — мы не спеша погуляем по Балату и Каракею, поговорим и о прошлом, и о настоящем Стамбула, а также сделаем отличные фото.
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
Живой Стамбул: аутентичный Балат и атмосферный Каракей
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Описание

Что вас ожидает

Балат: антикварные магазины и те самые разноцветные дома

Встретимся у Галатского моста, рядом с пристанью Эминёню, где жизнь бьет ключом: рыбаки рыбачат, туристы садятся на кораблики, торговцы с тележками продают симиты. Мы же на автобусе отправимся в спокойный район Балат. Он незаслуженно обделен вниманием, а ведь местные кварталы — кладезь истории, нестандартной архитектуры и колорита. Со всем этим вы и познакомитесь. А отдельное внимание уделим винтажным лавкам и аутентичным кафе. По маршруту план такой:

  • Знаменитые цветные дома и склон с лестницей;
  • Греческий православный лицей в здании второй половины 19 века;
  • Церковь Святого Стефана — железный храм;
  • Развалины малого Влахернского дворца;
  • Собор святого Георгия с богатым убранством;
  • И просто петляющие узкие улицы, будто ставшие арт-пространством.

Модный Каракей — с 19 века до новейшего Галатапорта

Вновь проедем на общественном транспорте и окажемся в районе Каракей, который считается модным и престижным. И снова улочки-улочки-улочки: вы ощутите, что здесь смешался дух востока и запада, найдете яркие граффити. А затем мы выйдем к Галатапорту: погуляем по этому современному пространству и полюбуемся Босфором, по желанию пообедаем в ресторане.

В конце вернемся вместе в Эминёню либо вы продолжите самостоятельную прогулку. С радостью дам советы, куда еще сходить, как куда добраться, что и где попробовать!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: проезд на общ. транспорте (около 2$ на человека), кофе/чай и питание по желанию
  • Надевайте удобную обувь и возьмите с собой наличные деньги. Девушкам также понадобится платок для посещения мечети. Документы лучше оставить в отеле.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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