Майские дома: экскурсии для местных

Найдено 4 экскурсии в категории «Майские дома: экскурсии для местных» в Калининграде, цены от 1000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кёнигсберг
1 час
445 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Погружение в историю Кенигсберга: экскурсия в «Дом с горгульей»
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
Пешая
2.5 часа
96 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Тайны Калининграда: неочевидные маршруты
Исследуйте скрытые уголки Калининграда: от квартала Гестапо до руин замка. Погрузитесь в истории, которые не найдёте в путеводителях
Начало: На площади Победы, у Триумфального столпа
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
1100 ₽ за человека
Рано утром - на Куршскую косу
На автобусе
6.5 часов
61 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Рано утром - на Куршскую косу
Погрузитесь в атмосферу безмятежности на Куршской косе, посетив орнитологическую станцию и Танцующий лес. Насладитесь видами с дюны Эфа
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
19 апр в 07:30
2500 ₽ за человека
Дух старого Кёнигсберга
Пешая
3 часа
-
10%
2080 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Дух старого Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У Сквера энергетиков
Завтра в 11:00
19 апр в 11:00
от 1067 ₽1185 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Исаева
    13 апреля 2025
    Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
    Экскурсия понравилась, много интересных фактов. Чувствуется, что Денис (гид) увлечен своим делом. Очень много вопросов слушателям, в какой-то момент становится
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    даже неловко, что не можешь ответить на эти вопросы. Возможно стоит добавить в начало экскурсии более базовую информацию об истории города

  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2025
    Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
    Сегодня побывали на экскурсии «Совершенно секретно» по Калининграду, которую проводил Денис Руст. Группа была совсем небольшая — только мы вдвоём,
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    но экскурсия всё равно состоялась. Денис провёл нас по интереснейшим историческим местам и рассказал много увлекательных фактов. Подача — живая, с юмором и вниманием к деталям. Было очень интересно! Благодарим Дениса за насыщенную прогулку и с удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем!

  • К
    Кристина
    12 апреля 2025
    Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
    В целом всё понравилось, Денис рассказчик с чувством юмора, прогулялись по центральным местам, узнали историю, архитектуру, единственно бумажные фотоматериалы стоит
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    немного реанимировать, то ли файлы купить новые прозрачные, а не матовые, то ли вообще заламинировать, удивилась что никто в Калиниграде не использует для этого планшеты из тех экскурсий где я была…

  • Н
    Надежда
    12 апреля 2025
    Рано утром - на Куршскую косу
    С утра самое прекрасное время для посещения Куршской косы, народу мало, птички поют, тишина
  • Ю
    Юлия
    12 апреля 2025
    Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кёнигсберг
    Потрясное место. Очень атмосферное. Времени хочется больше там провести. Рекомендую
    Потрясное место. Очень атмосферное. Времени хочется больше там провести. РекомендуюПотрясное место. Очень атмосферное. Времени хочется больше там провести. РекомендуюПотрясное место. Очень атмосферное. Времени хочется больше там провести. РекомендуюПотрясное место. Очень атмосферное. Времени хочется больше там провести. РекомендуюПотрясное место. Очень атмосферное. Времени хочется больше там провести. Рекомендую
  • О
    Ольга
    10 апреля 2025
    Дух старого Кёнигсберга
    Степан прекрасный рассказчик! Это не сухой и нудный заученный текст, а именно рассказ, который захватил не только взрослых, но и ребенка! Мы в восторге! Спасибо огромное Степану!
  • А
    Анжелика
    10 апреля 2025
    Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кёнигсберг
    Здравствуйте. Пожалуй самая запомнившаяся нам с дочкой (15лет) экскурсия. Так необычно, интересно, с юмором. Когда за дело берутся энтузиасты, получается интересное и необычное пространство. А когда рассказчик знаток своего дело, его можно слушать часами. Экспозицию можно рассматривать бесконечно. Однозначно рекомендую
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  • Ж
    Жанна
    9 апреля 2025
    Дух старого Кёнигсберга
    Большое спасибо Степану за интересную экскурсию! Замечательная подача информации и учёт индивидуальных пеших способностей! Очень рекомендую данную экскурсию и гида!
    Большое спасибо Степану за интересную экскурсию! Замечательная подача информации и учёт индивидуальных пеших способностей! Очень рекомендуюБольшое спасибо Степану за интересную экскурсию! Замечательная подача информации и учёт индивидуальных пеших способностей! Очень рекомендуюБольшое спасибо Степану за интересную экскурсию! Замечательная подача информации и учёт индивидуальных пеших способностей! Очень рекомендуюБольшое спасибо Степану за интересную экскурсию! Замечательная подача информации и учёт индивидуальных пеших способностей! Очень рекомендуюБольшое спасибо Степану за интересную экскурсию! Замечательная подача информации и учёт индивидуальных пеших способностей! Очень рекомендую
  • Т
    Татьяна
    9 апреля 2025
    Дух старого Кёнигсберга
    Второй раз шли по маршруту. Степан показал много нового, чего в прошлом году не было. Очень интересно и познавательно. Огромное спасибо
  • А
    Алсу
    8 апреля 2025
    Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кёнигсберг
    Обворожительная девушка Ольга, очень интересно рассказала историю данного дома. Конечно еще раз сюда наврядли придешь, но если разнообразить программу то
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    будет желание вернуться снова. Как оказалось мистическая сторона историй данного дома очень привлекает туристов🤔 добавьте такой тематики и в добавок к кофе расклады от таролога и Дом с горгулей будет топовым местом для посещения 👌

    Обворожительная девушка Ольга, очень интересно рассказала историю данного дома. Конечно еще раз сюда наврядли придешь, ноОбворожительная девушка Ольга, очень интересно рассказала историю данного дома. Конечно еще раз сюда наврядли придешь, ноОбворожительная девушка Ольга, очень интересно рассказала историю данного дома. Конечно еще раз сюда наврядли придешь, но

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Майские дома: экскурсии для местных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кёнигсберг
  2. Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно»
  3. Рано утром - на Куршскую косу
  4. Дух старого Кёнигсберга
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Куршская Коса
  4. Кафедральный собор
  5. Танцующий лес
  6. Рыбная деревня
  7. Высота Эфа
  8. Амалиенау
  9. Высота Мюллера
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в апреле 2025
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