И Исаева Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно» читать дальше даже неловко, что не можешь ответить на эти вопросы. Возможно стоит добавить в начало экскурсии более базовую информацию об истории города Экскурсия понравилась, много интересных фактов. Чувствуется, что Денис (гид) увлечен своим делом. Очень много вопросов слушателям, в какой-то момент становится

Т Татьяна Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно» читать дальше но экскурсия всё равно состоялась. Денис провёл нас по интереснейшим историческим местам и рассказал много увлекательных фактов. Подача — живая, с юмором и вниманием к деталям. Было очень интересно! Благодарим Дениса за насыщенную прогулку и с удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем! Сегодня побывали на экскурсии «Совершенно секретно» по Калининграду, которую проводил Денис Руст. Группа была совсем небольшая — только мы вдвоём,

К Кристина Кёнигсберг под грифом «Совершенно секретно» читать дальше немного реанимировать, то ли файлы купить новые прозрачные, а не матовые, то ли вообще заламинировать, удивилась что никто в Калиниграде не использует для этого планшеты из тех экскурсий где я была… В целом всё понравилось, Денис рассказчик с чувством юмора, прогулялись по центральным местам, узнали историю, архитектуру, единственно бумажные фотоматериалы стоит

Н Надежда Рано утром - на Куршскую косу С утра самое прекрасное время для посещения Куршской косы, народу мало, птички поют, тишина

Ю Юлия Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кёнигсберг Потрясное место. Очень атмосферное. Времени хочется больше там провести. Рекомендую

О Ольга Дух старого Кёнигсберга Степан прекрасный рассказчик! Это не сухой и нудный заученный текст, а именно рассказ, который захватил не только взрослых, но и ребенка! Мы в восторге! Спасибо огромное Степану!

А Анжелика Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кёнигсберг Здравствуйте. Пожалуй самая запомнившаяся нам с дочкой (15лет) экскурсия. Так необычно, интересно, с юмором. Когда за дело берутся энтузиасты, получается интересное и необычное пространство. А когда рассказчик знаток своего дело, его можно слушать часами. Экспозицию можно рассматривать бесконечно. Однозначно рекомендую

Ж Жанна Дух старого Кёнигсберга Большое спасибо Степану за интересную экскурсию! Замечательная подача информации и учёт индивидуальных пеших способностей! Очень рекомендую данную экскурсию и гида!

Т Татьяна Дух старого Кёнигсберга Второй раз шли по маршруту. Степан показал много нового, чего в прошлом году не было. Очень интересно и познавательно. Огромное спасибо