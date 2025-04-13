Мини-группа
до 11 чел.
Погружение в историю Кенигсберга: экскурсия в «Дом с горгульей»
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Тайны Калининграда: неочевидные маршруты
Исследуйте скрытые уголки Калининграда: от квартала Гестапо до руин замка. Погрузитесь в истории, которые не найдёте в путеводителях
Начало: На площади Победы, у Триумфального столпа
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
1100 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Рано утром - на Куршскую косу
Погрузитесь в атмосферу безмятежности на Куршской косе, посетив орнитологическую станцию и Танцующий лес. Насладитесь видами с дюны Эфа
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
19 апр в 07:30
2500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Дух старого Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У Сквера энергетиков
Завтра в 11:00
19 апр в 11:00
от 1067 ₽
1185 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИсаева13 апреля 2025Экскурсия понравилась, много интересных фактов. Чувствуется, что Денис (гид) увлечен своим делом. Очень много вопросов слушателям, в какой-то момент становится
- ТТатьяна12 апреля 2025Сегодня побывали на экскурсии «Совершенно секретно» по Калининграду, которую проводил Денис Руст. Группа была совсем небольшая — только мы вдвоём,
- ККристина12 апреля 2025В целом всё понравилось, Денис рассказчик с чувством юмора, прогулялись по центральным местам, узнали историю, архитектуру, единственно бумажные фотоматериалы стоит
- ННадежда12 апреля 2025С утра самое прекрасное время для посещения Куршской косы, народу мало, птички поют, тишина
- ЮЮлия12 апреля 2025Потрясное место. Очень атмосферное. Времени хочется больше там провести. Рекомендую
- ООльга10 апреля 2025Степан прекрасный рассказчик! Это не сухой и нудный заученный текст, а именно рассказ, который захватил не только взрослых, но и ребенка! Мы в восторге! Спасибо огромное Степану!
- ААнжелика10 апреля 2025Здравствуйте. Пожалуй самая запомнившаяся нам с дочкой (15лет) экскурсия. Так необычно, интересно, с юмором. Когда за дело берутся энтузиасты, получается интересное и необычное пространство. А когда рассказчик знаток своего дело, его можно слушать часами. Экспозицию можно рассматривать бесконечно. Однозначно рекомендую
- ЖЖанна9 апреля 2025Большое спасибо Степану за интересную экскурсию! Замечательная подача информации и учёт индивидуальных пеших способностей! Очень рекомендую данную экскурсию и гида!
- ТТатьяна9 апреля 2025Второй раз шли по маршруту. Степан показал много нового, чего в прошлом году не было. Очень интересно и познавательно. Огромное спасибо
- ААлсу8 апреля 2025Обворожительная девушка Ольга, очень интересно рассказала историю данного дома. Конечно еще раз сюда наврядли придешь, но если разнообразить программу то
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Майские дома: экскурсии для местных»
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